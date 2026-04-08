Маттеус об игре Нойера против «Реала»: «Хотел бы увидеть его в такой форме на ЧМ-2026, но знаю, что этого не произойдет. Нагельсманн не откроет эту дверь»

Маттеус хотел бы, чтобы Нойер сыграл на ЧМ-2026.

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус оценил игру вратаря мюнхенского клуба Мануэля Нойера в первом матче против «Реала » в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).

40-летний голкипер сделал 9 сэйвов в этой игре.

«Я действительно хотел бы увидеть Мануэля Нойера в такой форме на чемпионате мира. Но я также знаю, что этого не произойдет. Юлиан Нагельсманн не откроет эту дверь.

И именно поэтому слова Мануэля о завершении карьеры [в сборной Германии] остаются в силе», – сказал Маттеус.