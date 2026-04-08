Маттеус об игре Нойера против «Реала»: «Хотел бы увидеть его в такой форме на ЧМ-2026, но знаю, что этого не произойдет. Нагельсманн не откроет эту дверь»
Маттеус хотел бы, чтобы Нойер сыграл на ЧМ-2026.
Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус оценил игру вратаря мюнхенского клуба Мануэля Нойера в первом матче против «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).
40-летний голкипер сделал 9 сэйвов в этой игре.
«Я действительно хотел бы увидеть Мануэля Нойера в такой форме на чемпионате мира. Но я также знаю, что этого не произойдет. Юлиан Нагельсманн не откроет эту дверь.
И именно поэтому слова Мануэля о завершении карьеры [в сборной Германии] остаются в силе», – сказал Маттеус.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
Все любители этой игры хотели бы этого
Кто знает, как все для него и команды на турнире сложится, а вдруг?)
Лотар, а ты сам помнишь ли свой Евро-2000 ?