  • Маттеус об игре Нойера против «Реала»: «Хотел бы увидеть его в такой форме на ЧМ-2026, но знаю, что этого не произойдет. Нагельсманн не откроет эту дверь»
Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус оценил игру вратаря мюнхенского клуба Мануэля Нойера в первом матче против «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1). 

40-летний голкипер сделал 9 сэйвов в этой игре. 

«Я действительно хотел бы увидеть Мануэля Нойера в такой форме на чемпионате мира. Но я также знаю, что этого не произойдет. Юлиан Нагельсманн не откроет эту дверь.

И именно поэтому слова Мануэля о завершении карьеры [в сборной Германии] остаются в силе», – сказал Маттеус. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
Будет здорово, если Ману отыграет еще один ЧМ
Все любители этой игры хотели бы этого
Кто знает, как все для него и команды на турнире сложится, а вдруг?)
Очевидный факт в том, что все влиятельные люди в немецком футболе понимают: нет у Германии вратаря лучше, чем Нойер прямо сейчас. Также все понимают, что Нагельсман не хочет вызывать Ману, чтобы не портить отношения с теми, кого вызывал до этого. Вот и начинается давление всех экспертов именно на Юлиана, чтобы он сделал первый шаг и пригласил Ману на ЧМ. Думаю, эта тема и дальше будет раскручиваться. То тут, то там будут комментарии, что Ману лучший, но Юлиан его не вызовет.
Ответ Павел Некрасов
Его наследник Тер Штеген сдулся раньше чем Ману закончит
Дверь откроет и рот закроет, если Ману сам решит вернуться!
Да Нагельсманн то вроде дверь приоткрывал, но Нойер несколько раз говорил, что 100% закончил со сборной
Лотар, а ты сам помнишь ли свой Евро-2000 ?
Старик наконец-то залечил травмы, выдал один хороший матч, и все вдруг захотели увидить его на ЧМ)
А зачем это Нойеру по большому счету? Свой ЧМ он уже выиграл и показал там блестящую игру
