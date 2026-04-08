  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Дмитрий Шнякин: «Спартак» надо опасаться уже сейчас. Все очень довольны тренировками, как Карседо разжевывает и доносит мысли. Тренер всем нравится»
31

Дмитрий Шнякин: «Спартак» надо опасаться уже сейчас. Все очень довольны тренировками, как Карседо разжевывает и доносит мысли. Тренер всем нравится»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал, что футболистам «Спартака» нравится работать с главным тренером команды Хуаном Карлосом Карседо. Испанец возглавил красно-белых зимой этого года.

«Портнягин и Баженов весь первый тайм (матча с «Локомотивом». – Спортс’‘) критиковали Ливая Гарсию. Говорили: «Посмотри, что он делает. Почему он открывается в недодачу?» И это была одна из главных проблем. В перерыве все изменилось. Зобнин подтвердил, что звучала такая мысль, что игроки должны врываться в свободные зоны, пусть уже и с новым нападающим.

Денисов взламывал игру своими решениями. Он стал икс-фактором. Карседо понимает его возможности. Вряд ли он может обводить всех на дриблинге, не самый тонкий игрок. Его главная фишка – рывки и спринтерская работа.

Мне очень интересно наблюдать за работой Карседо. Слышал от одного бывшего игрока, что все очень довольны тренировками. Нравится, как он разжевывает и доносит свои мысли. Особенно на противопоставлении со Станковичем. Там, конечно, была атмосфера, но в какой-то момент ее не стало. В конце даже игрок, который сильно прибавил при Станковиче, удивлялся тому, что происходит.

Карседо же все объясняет, тренировки ведет на английском, всем он нравится. «Спартак» надо опасаться уже сейчас», – сказал Шнякин в выпуске «Премьер-лиги несправедливости».

На что способен «Спартак» в сезоне?19932 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Премьер-лига несправедливости»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoДмитрий Шнякин
logoХуан Карлос Карседо
logoЦрвена Звезда
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
logoИгорь Портнягин
logoНикита Баженов
logoвысшая лига Сербия
logoЛивай Гарсия
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ ПаркПобеды
Ответ Highbury 14
Если мне память не изменяет, то Лукомский говорил, что почти не смотрит РПЛ и не имеет предпочтений.
Ответ Highbury 14
Где то мы это уже слышали при Аленичеве, про стеночки и забегания. Вот любят же журналисты набрасывать раньше времени
Ответ BetsieLarkin
Еще раньше, когда адепты розовых раскрыли заговор о том, что Барса стеночки и забегания скопипастила у них.
Ответ ZenitFan
Да, Михелс с Кройффом тогда подглядывали за Романцевым на рыбалке и украли секрет😡
Это самое главное. Суть тренерской работы — рост команды через правильную организацию тренировочных работы. Настрой, который давал Станкович, не совсем то, что нужно было команде. Этого было недостаточно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем