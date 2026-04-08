Форвард «Удинезе» Гуйе водил машину с поддельными правами. Он показал их пограничникам на границе Италии и Словении

Игрока «Удинезе» обвинили в использовании поддельных документов.

Нападающий «Удинезе » Идрисса Гуйе водил автомобиль с поддельными правами.

Как сообщает Messagero Veneto, 19-летний футболист пытался пересечь границу Италии и Словении на автомобиле Audi. Представители пограничной полиции на контрольно-пропускном пункте Фернетти попросили его предоставить водительское удостоверение. Гуйе показал выданные в Сенегале права, которые оказались поддельными.

Спортсмену предъявили обвинении в использовании поддельного документа. «Удинезе» не стал комментировать инцидент.

Гуйе выступает за итальянский клуб на правах аренды из «Меца ».