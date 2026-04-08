Форвард «Удинезе» Гуйе водил машину с поддельными правами. Он показал их пограничникам на границе Италии и Словении
Как сообщает Messagero Veneto, 19-летний футболист пытался пересечь границу Италии и Словении на автомобиле Audi. Представители пограничной полиции на контрольно-пропускном пункте Фернетти попросили его предоставить водительское удостоверение. Гуйе показал выданные в Сенегале права, которые оказались поддельными.
Спортсмену предъявили обвинении в использовании поддельного документа. «Удинезе» не стал комментировать инцидент.
Гуйе выступает за итальянский клуб на правах аренды из «Меца».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Messagero Veneto
Мец рулит , причём в буквальном смысле слова !