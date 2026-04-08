Смолов начал учиться на тренера: «Уже провел первую тренировку. Пока без больших планов, посмотрим, что дальше»

Смолов начал обучение на тренерскую лицензию: пока без больших планов.

Бывший нападающий «Краснодара » и сборной России Федор Смолов сообщил, что начал проходить обучение на тренерскую лицензию.

«Начал обучение в Академии РФС на тренерскую лицензию. Хороший новый опыт – уже провел первую тренировку.

Пока без больших планов, посмотрим, что будет дальше», – написал Смолов в своем телеграм-канале.