Смолов начал учиться на тренера: «Уже провел первую тренировку. Пока без больших планов, посмотрим, что дальше»
Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов сообщил, что начал проходить обучение на тренерскую лицензию.
«Начал обучение в Академии РФС на тренерскую лицензию. Хороший новый опыт – уже провел первую тренировку.
Пока без больших планов, посмотрим, что будет дальше», – написал Смолов в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Федора Смолова
Эти и другие высказывания футбольных людей в учебнике для начинающих тренеров...
Там еще должна быть глава в каких заведениях не стоит проводить свободное время чтобы не подпортить свою репутацию и карьеру ....
А вообще молорики, что продолжают с футболом и в частности с тренерством!!!)