Мбаппе после 1:2 с «Баварией»: «Еще ничего не решено»

Мбаппе после 1:2 с «Баварией»: ничего не решено.

Форвард «Реала » Килиан Мбаппе выложил пост в соцсетях после первого матча 1/4 финала ЛЧ против «Баварии» (1:2). «Еще ничего не решено», – написал француз. Ответный матч пройдет в Мюнхене 15 апреля.