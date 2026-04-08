39

Мбаппе после 1:2 с «Баварией»: «Еще ничего не решено»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе выложил пост в соцсетях после первого матча 1/4 финала ЛЧ против «Баварии» (1:2). 

«Еще ничего не решено», – написал француз. 

Ответный матч пройдет в Мюнхене 15 апреля. 

На что способен «Спартак» в сезоне?19931 голос
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Килиана Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoбундеслига Германия
соцсети
logoКилиан Мбаппе
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoБавария
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А потом после матча , жаль что так решилось,, ничего не получилось , надеемся на следующий сезон
Ответ messilegend10
Не теряйся после матча
Ответ DH7
Я с радостью отвечу и скину тебе на пивас если Реал пройдёт дальше, только не забудь написать
Последние 10 игр Баварии на Альянц Арене- 10 побед, голы 27:4. Трындец вам, господин Мбаппе...
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Ну справедливости ради среди этих команд не было уровня Реала. Да и вчера ещё неизвестно как бы все закончилось если бы Нойер не тащил абсолютно все
Ответ Иван Никулин_1116720319
Точно. И если бы Упамекано с Гнабри не скержаковили. И пенку на Олисе поставили
На самом деле именно сейчас в ответке в Мюнхене для Мбаппе и наступит час истины. Либо он сотворит свою историю в Реале и вытащит его в полуфинал, а там и принесет Кубок ЛЧ, пойдя по стопам Роналду и Бензема, либо не сможет и тогда пойдет по стопам Роналдо Назарио - который выиграл ЧМ со сборной, но так и не покорил ЛЧ. Этот сезон - последний шанс для этого поколения игроков Реала выиграть еще одну ЛЧ. Перес не вечен и скоро уйдет, поэтому дальше Реал ждет переходный период, в течение которого победа в ЛЧ будет для него недоступна. Он пришел в Реал за славой. Судьба в его руках - вот момент, когда команда нуждается в твоем мастерстве, в твоих подвигах. Решай. По-другому в Мадриде никак.
Ответ Denosaur
Я бы сказал, что переходный период уже происходит, и начался он не вчера, а аккурат после завершения сезона 2023-2024, когда клуб покинули ряд ключевых игроков, а Модрич основательно засел на лавку.
Ответ soulsick
Не совсем. Дело в том, что с 2019 года Реал начал процесс перестройки после эпохи Роналду, которую окончательно закончил лишь в 2025 году, когда ушли последние ветераны. Так уж получилось, что ветераны, которых планировалось заменить на более молодых лидеров, показали исключительное долгожительство по футбольным меркам. Поэтому они продолжали составлять костяк команды, который постепенно обновлялся и замещался новичками. Когда Реал окончательно сбросил старую кожу (Бензема, Каземиро, Модрич, Кроос), подросло уже новое поколение игроков, которое выросло рядом с ними и являлось важными действующими лицами побед в ЛЧ 2022 и 2024 (Куртуа, Вальверде, Винисиус, Родриго, Тчуамени, Беллингем). Они как ни крути, были важной частью победоносной команды 2022-2024 и сейчас продолжают составлять костяк команды уже с новичками (Мбаппе и остальные).

То есть эта команда еще обладает победным опытом в ЛЧ и она пока еще способна выдать одну победу в ЛЧ - в этом сезоне. Реал исторически выходит в финалы ЛЧ сериями длиной в 5 лет: 1956-1960 (5 финалов), 1962-1966 (3 финала), 1998-2002 (3 финала), 2014-2018 (4 финала). Сейчас идет серия с 2022 года уже из 2 финалов за 3 года (2022, 2024) и по логике в этом году у Реала должен быть еще один финал. Именно сейчас лидеры этой команды находятся на этапе своего возрастного футбольного пика. После завершения этой серии начнется сначала не переходный период, а постепенный развал этой команды (как при Галактикос в 2004-2006 годах), а уже после ухода Переса, начнется переходный период уже не с постепенным обновлением, а с перестройкой команды - который отбросит ее еще дальше от числа реальных претендентов на победу в ЛЧ. Если 5-летний цикл этой команды прервется уже сейчас, то тогда ее развал просто случится раньше, а уход Переса может состояться максимум в течение года. Да, неудачный тренд этого сезона, с постепенным провалом команды на всех внутренних фронтах, как бы намекает, что развал может случиться уже сейчас. Но в случае с Реалом не всегда всё бывает так однозначно - Реал приучил к тому, что он может провалить вообще все остальные турниры, но выиграть при этом ЛЧ. Такой клуб.
Everything is still open - это он про алко магазины и рестораны, вы чего. Жестом же зовет официанта.
Они у себя дома начали играть нормально более менее минуты с 60-ой, с чего бы вдруг они на Альянце должны Баварию растоптать?
Баварии то не надо спешить с забиванием голов, у них и так преимущество, это надо будет делать Мадриду, а это чревато возникновением свободных зон для игроков Баварии.
всё было решено после увольнения Алонсо
Ответ войд
Всё было решено, когда подписали Мбаппе а не ЦФ
Бавария сильная , но с этой Баварией можно играть , особенно такому Мадриду , который играет в бей-беги , и с такими клоунами как Упамекано в защите . Если умудрятся не пропустить , что само по себе чудо , то вполне гол закатить могут на выезде , а там уже посмотрим кто кого .
Есть еще такая переменная как физ форма . Вчера после 60 минуте Бавария встала , и если это не тактическая история , чтобы сыграть понадежнее , а следствие усталости того психованного прессинга который они оказывают , то шансы в ответке вполне есть даже у этого хромого на обе ноги Мадрида , а так конечно Бавария фаворит .
В Германии будет очень сложно
Даже жаль Мбаппе, парень шел за ЛЧ в Реал, напомню, что даже Криш с той шикарной бандой 5 лет ждали ушастика, если не ошибаюсь, с 2009 по 2014.
Ответ cukken
Но он не особо старается ее выиграть. И он единственный в команде, кроме новичков, у кого ее нет. Землю грызть должен, по идее, но нет...
Пору готовится к следующему сезону. Бавария свое не упустит, тем более на Альянц Арене.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Венсан Компани: «Винисиус должен оставаться таким, какой он есть. Я полностью поддерживаю его. Нужны игроки, которые отличаются от других»
8 апреля, 12:40
Нойер – первый вратарь, сделавший 9 сэйвов в матче плей-офф против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», с момента сбора статистики
8 апреля, 11:35
Винисиус после поражения «Реала» от «Баварии»: «Мы живы! Надо верить!»
8 апреля, 10:40
