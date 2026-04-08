Мбаппе после 1:2 с «Баварией»: «Еще ничего не решено»
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе выложил пост в соцсетях после первого матча 1/4 финала ЛЧ против «Баварии» (1:2).
«Еще ничего не решено», – написал француз.
Ответный матч пройдет в Мюнхене 15 апреля.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Килиана Мбаппе
То есть эта команда еще обладает победным опытом в ЛЧ и она пока еще способна выдать одну победу в ЛЧ - в этом сезоне. Реал исторически выходит в финалы ЛЧ сериями длиной в 5 лет: 1956-1960 (5 финалов), 1962-1966 (3 финала), 1998-2002 (3 финала), 2014-2018 (4 финала). Сейчас идет серия с 2022 года уже из 2 финалов за 3 года (2022, 2024) и по логике в этом году у Реала должен быть еще один финал. Именно сейчас лидеры этой команды находятся на этапе своего возрастного футбольного пика. После завершения этой серии начнется сначала не переходный период, а постепенный развал этой команды (как при Галактикос в 2004-2006 годах), а уже после ухода Переса, начнется переходный период уже не с постепенным обновлением, а с перестройкой команды - который отбросит ее еще дальше от числа реальных претендентов на победу в ЛЧ. Если 5-летний цикл этой команды прервется уже сейчас, то тогда ее развал просто случится раньше, а уход Переса может состояться максимум в течение года. Да, неудачный тренд этого сезона, с постепенным провалом команды на всех внутренних фронтах, как бы намекает, что развал может случиться уже сейчас. Но в случае с Реалом не всегда всё бывает так однозначно - Реал приучил к тому, что он может провалить вообще все остальные турниры, но выиграть при этом ЛЧ. Такой клуб.
Баварии то не надо спешить с забиванием голов, у них и так преимущество, это надо будет делать Мадриду, а это чревато возникновением свободных зон для игроков Баварии.
Есть еще такая переменная как физ форма . Вчера после 60 минуте Бавария встала , и если это не тактическая история , чтобы сыграть понадежнее , а следствие усталости того психованного прессинга который они оказывают , то шансы в ответке вполне есть даже у этого хромого на обе ноги Мадрида , а так конечно Бавария фаворит .