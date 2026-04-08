Винисиус в перерыве матча с «Баварией»: «Можно обе команды судить одинаково?»

Винисиус жаловался на судейство в перерыве матча с «Баварией».

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор был возмущен судейством в первом тайме матча против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).

В перерыве встречи бразильский футболист высказался в подтрибунном помещении: «Можно обе команды судить одинаково?» Этот момент зафиксировали камеры DAZN.

Матч обслуживала бригада судей во главе с Майклом Оливером

Венсан Компани: «Винисиус должен оставаться таким, какой он есть. Я полностью поддерживаю его. Нужны игроки, которые отличаются от других»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: DAZN
Уже и Винисиусу неловко от того, что судьи постоянно лояльны Мадриду)
Ответ luthien
Комментарий скрыт
Самый мерзкий футболист. Нытик и провокатор.
Ответ Александр Колосов
За это нытьё его и не любят, а так же за танцы, крики, оскорбления, симуляции, да и внешне он далёк от Алена Делона... А эти коронные выдыхания через сомкнутый рот в стили фыркающей лошади, это верхушка
Ответ Александр Колосов
Комментарий скрыт
Счет был бы в таком случае 3:1
Ответ Ad-Din
Т.е. 1:3
Винисиус: «Можно поставить пенальти на Олисе?»
Винисиус - это единственный футболист в мире, которого ненавидят свои же болельщики.
Ответ CCCP{{BOOM}}
А как же Глушаков?
Ответ ABIBAS
Глушаков не футболист
Судья Винисиусу в перерыве матча с "Баварией" : "Можно обрезы такие чушпанские не делать, и после такого не пешеходить? и не валяться при каждом всдохе?"
Получается он просил в пользу Баварии больше судить?
Как истинный борец с расизмом и прочими несправедливостями, попросил судью не свистеть только в пользу Реала, красавец!
Даже этого «прекрасного человека», который всегда борется за справедливость, возмутило то, насколько судья был строг к Баварии и лоялен к Реалу 🤭
Судья Винисиусу:А можешь ты хоть 10 минут не нырять и не ныть??
