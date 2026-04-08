Винисиус в перерыве матча с «Баварией»: «Можно обе команды судить одинаково?»

Винисиус жаловался на судейство в перерыве матча с «Баварией».

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор был возмущен судейством в первом тайме матча против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).

В перерыве встречи бразильский футболист высказался в подтрибунном помещении: «Можно обе команды судить одинаково?» Этот момент зафиксировали камеры DAZN.

Матч обслуживала бригада судей во главе с Майклом Оливером .

Венсан Компани: «Винисиус должен оставаться таким, какой он есть. Я полностью поддерживаю его. Нужны игроки, которые отличаются от других»