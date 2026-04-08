Венсан Компани: «Винисиус должен оставаться таким, какой он есть. Я полностью поддерживаю его. Нужны игроки, которые отличаются от других»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поддержал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
Вчера мюнхенская команда обыграла мадридскую со счетом 2:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Это была первая моя встреча с ним. Вини должен оставаться таким, какой он есть. Я полностью поддерживаю его, независимо от того, является ли он игроком соперника или нет. Нужны игроки, которые отличаются от других. Мы радуемся успехам этих игроков.
То же самое было с Франком Рибери в «Баварии». Вы можете иметь свое мнение, но никогда не должны переступать черту», – сказал Компани после матча.
На что способен «Спартак» в сезоне?19636 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Стоп или это уже другое?