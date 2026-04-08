Венсан Компани: «Винисиус должен оставаться таким, какой он есть. Я полностью поддерживаю его. Нужны игроки, которые отличаются от других»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поддержал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

Вчера мюнхенская команда обыграла мадридскую со счетом 2:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. 

«Это была первая моя встреча с ним. Вини должен оставаться таким, какой он есть. Я полностью поддерживаю его, независимо от того, является ли он игроком соперника или нет. Нужны игроки, которые отличаются от других. Мы радуемся успехам этих игроков.

То же самое было с Франком Рибери в «Баварии». Вы можете иметь свое мнение, но никогда не должны переступать черту», – сказал Компани после матча. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
Компани похож на того персонажа из Очень страшное кино 3, сам почти белый, а чувствует себя черным:))
Так же можно сказать, что он почти чёрный)
Это ж когда она почти белым успел стать? Или это как чернокожее сообщество Голливуда долго не признавало Уилла Смитта, потому что в фильмах ему выбеливали кожу?
Поржу, если в следующем матче винисицс на симулирует на пару пенальти и кк спровоцирует у Баварии, что тогда скажет Венсан?🤣
Как можно насимулировать на пенальти если есть вар?
Это же реал. Нет ничего невозможно, особенно когда речь идёт о пенальти
Тогда пусть и Престианни остаётся таким, какой он есть, нужны такие футболисты, которые отличаются от других, и вот так прямо могут сказать правду-матку в лицо

Стоп или это уже другое?
Престианни разве извинялся публично за своё свинство? Может его клуб извинялся за него, своих фанатов, за действия своего президента, за своё враньё? Нет. Где тут "другое"?
А что, кто-то доказал, что Престианни проявил расизм?
Оставаться таким же абсолютным нулем как в матче с Баварией?
Правильно, клоуны в футболе тоже нужны. Не всем же в политику идти.
Походу Венсан тролит, естественно, если мазать как вчера- пусть таким и остаётся конечно, минимум до следующей среды)
Это он ласково назвал Вини альтернативно одаренным
Ну Компани, вот сунул по-гроссмейстерски, и не при дерёшься ведь 🤭
Конечно. Два неточных паса вини в первом тайме и две отличные контры голевые. Кто бы не хотел, чтобы он таким и был и оставался :)))
