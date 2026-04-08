Бояринцев о 28-летнем Максименко в «Спартаке»: «Для больших задач Саша до конца не окреп, но доверять ему надо! Он в хорошем возрасте, еще окрепнет»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре голкипера красно-белых Александра Максименко.
«У Саши есть неплохие матчи, он набрался определенного опыта. В дерби с «Локомотивом» очень старался. Но в целом Максименко проводит сезон с перепадами. Где-то ему не хватает стабильности. Ровных сезонов у него мало. Вроде годы идут, в «Спартаке» давно. Но Максименко в хорошем возрасте, еще окрепнет и будет важным звеном.
Вратарская позиция очень важна в борьбе за медали. Для решения больших задач Саша до конца не окреп. Но доверять ему надо! Хотя конкуренцию на вратарской позиции «Спартаку» надо повысить», – сказал Бояринцев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
А мне кажется,что щеки даже слишком перекачены...
К 33м годам выйдут из подающих надежды на пик и уже карьеру заканчивать пора окажется или оправдывать их , что уже возраст не позволяет)
Впрочем, болельщики остальных пятнадцати клубов РПЛ не возражают, если Макси ещё лет семь будет в основе Спартака
И ещё заваливаясь руку выставлять.
Всё остальное прошло мимо этого кипер.
Условный Медведев (НН) его заменил бы не глядя.