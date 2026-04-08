  • Бояринцев о 28-летнем Максименко в «Спартаке»: «Для больших задач Саша до конца не окреп, но доверять ему надо! Он в хорошем возрасте, еще окрепнет»
Бояринцев о 28-летнем Максименко в «Спартаке»: «Для больших задач Саша до конца не окреп, но доверять ему надо! Он в хорошем возрасте, еще окрепнет»

Бояринцев о 28-летнем Максименко: для больших задач Саша до конца не окреп.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре голкипера красно-белых Александра Максименко

«У Саши есть неплохие матчи, он набрался определенного опыта. В дерби с «Локомотивом» очень старался. Но в целом Максименко проводит сезон с перепадами. Где-то ему не хватает стабильности. Ровных сезонов у него мало. Вроде годы идут, в «Спартаке» давно. Но Максименко в хорошем возрасте, еще окрепнет и будет важным звеном.

Вратарская позиция очень важна в борьбе за медали. Для решения больших задач Саша до конца не окреп. Но доверять ему надо! Хотя конкуренцию на вратарской позиции «Спартаку» надо повысить», – сказал Бояринцев. 

Для больших задач Саша до конца не окреп...
А мне кажется,что щеки даже слишком перекачены...
Ответ Сергей Круг
Для больших задач Саша до конца не окреп... А мне кажется,что щеки даже слишком перекачены...
Тяжелый. Рычаги хорошие. Переподписать контракт и дать передохнуть. Арисабалага нужен.
У одного там Соболев в 29 лет потенциал не раскрыл ещё, тут Максименко в 28 ещё окрепнуть должен... Им самим не смешно такую ахинею нести? Ну сколько можно уже, ей богу)
К 33м годам выйдут из подающих надежды на пик и уже карьеру заканчивать пора окажется или оправдывать их , что уже возраст не позволяет)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
У одного там Соболев в 29 лет потенциал не раскрыл ещё, тут Максименко в 28 ещё окрепнуть должен... Им самим не смешно такую ахинею нести? Ну сколько можно уже, ей богу) К 33м годам выйдут из подающих надежды на пик и уже карьеру заканчивать пора окажется или оправдывать их , что уже возраст не позволяет)
У вратарей часто возрастная шкала развития не совпадает с полевыми.
Ответ Двестик Двестик
У вратарей часто возрастная шкала развития не совпадает с полевыми.
Ага, скажи ещё, что опыта не хватает. Две сотни матчей за Спартак, а играет, будто вчерашний школьник.
Впрочем, болельщики остальных пятнадцати клубов РПЛ не возражают, если Макси ещё лет семь будет в основе Спартака
У Максименко в каждой игре или ошибка на выходе, или обрезы в простых ситуациях
Кепа Арисабалага нужен. 7 млн трансферная цена, 1,5 млн лички в год может приехать на 3-4 года. Супер талант.
За восемь лет в Спартаке всё ещё опыта набирается? Чем он сейчас лучше, чем в начале? По-моему наоборот. После Селихова конкуренции нет и он вообще не боится присесть. Чувствует себя незаменимым, несмотря на кучу ошибок.
Ответ Evgen Vynokurov
За восемь лет в Спартаке всё ещё опыта набирается? Чем он сейчас лучше, чем в начале? По-моему наоборот. После Селихова конкуренции нет и он вообще не боится присесть. Чувствует себя незаменимым, несмотря на кучу ошибок.
Селихов последних лет и не был конкурентом. Иногда появлялся, а потом обратно в лазарет.
Ответ Ксяоми Ноутов
Селихов последних лет и не был конкурентом. Иногда появлялся, а потом обратно в лазарет.
Селихов после перехода был хорош. Только и Саша первых лет был неплох. Даже в Европе среди молодых перспектиных голкиперов котировался. И в Спартаке игроком месяца бывал. Но, при неполоманном Селихове, была конкуренция, которой сейчас нет вообще.
Один из худших вратарей «Спартака» (если не худший) из числа тех, кто играл за команду в последние годы. Не для серьезных задач.
Уже 10 лет крепнет. Надо ещё 10 лет потерпеть и все будет.
Ответ повелитель
Уже 10 лет крепнет. Надо ещё 10 лет потерпеть и все будет.
Будет, как Довбня)
28 лет, ещё окрепнет… Только в России почти 30-летние футболисты всё ещё считаются перспективными
В живую сколько видел его на стадионе, всё что в него летит - отбивает.
И ещё заваливаясь руку выставлять.
Всё остальное прошло мимо этого кипер.
Условный Медведев (НН) его заменил бы не глядя.
Куда ему ещё окрепать, скоро в ворота не поместится.
Соглашение «Спартака» и Максименко продлено до 2027-го, сообщил Некрасов: «Мы продлили контракт»
6 апреля, 15:09
