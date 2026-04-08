Бояринцев о 28-летнем Максименко в «Спартаке»: «Для больших задач Саша до конца не окреп, но доверять ему надо! Он в хорошем возрасте, еще окрепнет»

Бояринцев о 28-летнем Максименко: для больших задач Саша до конца не окреп.

Бывший полузащитник «Спартака » Денис Бояринцев высказался об игре голкипера красно-белых Александра Максименко .

«У Саши есть неплохие матчи, он набрался определенного опыта. В дерби с «Локомотивом» очень старался. Но в целом Максименко проводит сезон с перепадами. Где-то ему не хватает стабильности. Ровных сезонов у него мало. Вроде годы идут, в «Спартаке» давно. Но Максименко в хорошем возрасте, еще окрепнет и будет важным звеном.

Вратарская позиция очень важна в борьбе за медали. Для решения больших задач Саша до конца не окреп. Но доверять ему надо! Хотя конкуренцию на вратарской позиции «Спартаку» надо повысить», – сказал Бояринцев.