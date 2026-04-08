«Вест Хэм» подал жалобу в ФИФА на ДР Конго из-за Уан-Биссаки, не вернувшегося после выхода на ЧМ. Его и других игроков сборной не отпустили в клубы из-за приемов
«Вест Хэм» подал жалобу в ФИФА, обвинив федерацию ДР Конго в том, что футболист «молотобойцев» Аарон Уан-Биссака не вернулся в клуб перед четвертьфинальным матчем Кубка Англии с «Лидсом» (2:2, 2:4 по пенальти).
Ранее сообщалось, что игроков сборной ДР Конго не отпустили в клубы из-за приемов в связи с выходом на ЧМ впервые за 52 года.
По данным The Athletic, «Вест Хэм» не давал Уан-Биссаке разрешения оставаться в ДР Конго для празднований. Клуб организовал перелет защитника обратно в Лондон, однако игрок на него не явился.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
6 комментариев
Я думал он за Англию заигран, а он в Конгл оказался
Забухали !с кем не бывает))
Расплатитесь за Влашича, молотобойцы
Даже пускай расплатятся Ван Бисаккой. С паршивой овцы хоть шерсти клок
В Англии ему пару лет осталось играть, а в Конго ему и его окружению светят плюшки от президента и спонсоров на несколько лет вперёд.
