«Вест Хэм» подал жалобу в ФИФА на ДР Конго из-за Уан-Биссаки, не вернувшегося после выхода на ЧМ. Его и других игроков сборной не отпустили в клубы из-за приемов

«Вест Хэм» пожаловался в ФИФА на сборную ДР Конго.

«Вест Хэм» подал жалобу в ФИФА , обвинив федерацию ДР Конго в том, что футболист «молотобойцев» Аарон Уан-Биссака не вернулся в клуб перед четвертьфинальным матчем Кубка Англии с «Лидсом» (2:2, 2:4 по пенальти).

Ранее сообщалось , что игроков сборной ДР Конго не отпустили в клубы из-за приемов в связи с выходом на ЧМ впервые за 52 года.

По данным The Athletic, «Вест Хэм » не давал Уан-Биссаке разрешения оставаться в ДР Конго для празднований. Клуб организовал перелет защитника обратно в Лондон, однако игрок на него не явился.