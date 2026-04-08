Экс-тренер вратарей «Челси» Лолишон о Сафонове: «Хороший вратарь, но игра в воздухе – не его сильная сторона. «Ливерпуль» будет атаковать с помощью навесов»

Экс-тренер вратарей «Челси» о Сафонове: ему нужно лучше играть в воздухе и ногами.

Бывший тренер вратарей «Челси» Кристоф Лолишон, работающий в «Дюнкерке », рассказал о слабых сторонах в игре Матвея Сафонова , которыми постарается воспользоваться «Ливерпуль ».

Сегодня «ПСЖ » примет английскую команду в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Он хороший вратарь, даже очень хороший на европейском уровне. В Лиге чемпионов мы, возможно – я подчеркиваю, возможно – увидим его предел, но у него есть сильные стороны. Есть также области, в которых ему нужно совершенствоваться, такие как его игра в воздухе, игра ногами и чтение игры.

Трудно говорить о вратарях, когда не знаешь, как они работают, нужно быть проницательным. У него было несколько очень интересных матчей, и я говорю не только о сэйвах. Потому что, если мы говорим о матче с «Челси», он делал сэйвы, но все равно допустил несколько ошибок в передачах, как длинных, так и коротких.

В «ПСЖ» он обрел уверенность в себе, потому что регулярно выходит в стартовом составе, но в последнее время немного потерял форму. Но нельзя играть идеально в каждом матче.

Игроки «Ливерпуля» будут атаковать Сафонова так же, как в прошлом году они атаковали Доннарумму , – с помощью игры в воздухе и навесов. Это не его сильная сторона, мы видели это в матче с «Челси», где на нем часто нарушали правила, особенно при подаче угловых.

В матче с «Тулузой» он допустил двойную ошибку. И иногда он, кажется, немного торопится с передачами, как на короткие, так и на дальние дистанции. Он силен на линии, особенно при ударах низом. Но есть моменты, когда могут возникнуть сомнения.

На него будет оказываться двойное давление: давление из-за игры с «Ливерпулем» и давление из-за желания оставаться первым номером. Как только прозвучит свисток, он забудет обо всем этом, потому что будет сосредоточен на игре. Но, готовясь к матчу, он знает, что провел две игры не совсем безупречно. Он ни в коем случае не должен переусердствовать. Все зависит от него самого. Я надеюсь, что делается все возможное, чтобы он был в наилучших условиях», – сказал Лолишон.