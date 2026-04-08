  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
14

Экс-тренер вратарей «Челси» Лолишон о Сафонове: «Хороший вратарь, но игра в воздухе – не его сильная сторона. «Ливерпуль» будет атаковать с помощью навесов»

Бывший тренер вратарей «Челси» Кристоф Лолишон, работающий в «Дюнкерке», рассказал о слабых сторонах в игре Матвея Сафонова, которыми постарается воспользоваться «Ливерпуль». 

Сегодня «ПСЖ» примет английскую команду в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. 

«Он хороший вратарь, даже очень хороший на европейском уровне. В Лиге чемпионов мы, возможно – я подчеркиваю, возможно – увидим его предел, но у него есть сильные стороны. Есть также области, в которых ему нужно совершенствоваться, такие как его игра в воздухе, игра ногами и чтение игры.

Трудно говорить о вратарях, когда не знаешь, как они работают, нужно быть проницательным. У него было несколько очень интересных матчей, и я говорю не только о сэйвах. Потому что, если мы говорим о матче с «Челси», он делал сэйвы, но все равно допустил несколько ошибок в передачах, как длинных, так и коротких.

В «ПСЖ» он обрел уверенность в себе, потому что регулярно выходит в стартовом составе, но в последнее время немного потерял форму. Но нельзя играть идеально в каждом матче.

Игроки «Ливерпуля» будут атаковать Сафонова так же, как в прошлом году они атаковали Доннарумму, – с помощью игры в воздухе и навесов. Это не его сильная сторона, мы видели это в матче с «Челси», где на нем часто нарушали правила, особенно при подаче угловых.

В матче с «Тулузой» он допустил двойную ошибку. И иногда он, кажется, немного торопится с передачами, как на короткие, так и на дальние дистанции. Он силен на линии, особенно при ударах низом. Но есть моменты, когда могут возникнуть сомнения.

На него будет оказываться двойное давление: давление из-за игры с «Ливерпулем» и давление из-за желания оставаться первым номером. Как только прозвучит свисток, он забудет обо всем этом, потому что будет сосредоточен на игре. Но, готовясь к матчу, он знает, что провел две игры не совсем безупречно. Он ни в коем случае не должен переусердствовать. Все зависит от него самого. Я надеюсь, что делается все возможное, чтобы он был в наилучших условиях», – сказал Лолишон. 

На что способен «Спартак» в сезоне?19930 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoДюнкерк
logoЛиверпуль
logoМатвей Сафонов
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДжанлуиджи Доннарумма
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А на кого навешивать то будет? Салаха и Вирца? Или Экитике, который головой так себе играет…
Ну разве что на угловых на Ван Дейка, а так непонятно на кого)
В принципе, довольно взвешенный комментарий. Мне кажется, что несмотря на плохое состояние Ливерпуля, в атаке они создадут несколько моментов. С тем же сити были неплохие подходы и вратарь горожан спасал их от гола. Сафонова важно не только верить в себя, но и играть безукоризненно - именно по играм в лч его будут оценивать в конце сезона
Да вообще как-то пофиг как будет атаковать Ливерпуль. Шансов у них, прямо скажем, немного. Сити с приунывшим Пепом недавно показали уровень нынешнего Ливерпуля. Они в лучшем состоянии не смогли пройти ПСЖ в прошлом сезоне, о чем говорить сейчас, когда у Ливерпуля кризис?
я думаю, что Ливер всегда способен удивить
Конечно способен. Проблема в том, что он способен удивлять не только лишь в хорошем смысле.
Слот, который весь сезон жалуется, что в силовом футболе его команда слаба, пойдет атаковать навесами.
"Он хороший вратарь, даже очень хороший на европейском уровне. В Лиге чемпионов мы, возможно – я подчеркиваю, возможно – увидим его предел, но у него есть сильные стороны."

расшифруйте этот кусок, пожалуйста
я что-то вообще не уловил мысли
Ответ zls168
намекает, что для псж его уровня не хватает, чтобы брать ЛЧ
Я бы поостерегся говорить о Ливерпуле через губу. Если у них пойдет, способны обыграть кого угодно.
В посл матчах, что я смотрел Салах не забивал то, что забивает обычно с закрытыми глазами . Если же у него начнет просто залетать как раньше проблем будет меньше.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
