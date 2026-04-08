Генсек федерации ДР Конго Чимпумпу о матче с Россией: «Нет никаких проблем сыграть в июне. Мы как раз ищем соперников перед ЧМ, будем ждать предложения»
Генеральный секретарь федерации футбола ДР Конго Лилиан Чимпумпу заявила о возможности проведения товарищеского матча со сборной России в начале лета.
«Для нас нет никаких проблем сыграть со сборной России в июне этого года. Мы как раз занимаемся поисками соперников для товарищеских матчей перед чемпионатом мира. Российская сторона может отправить нам предложение, и мы вместе с главным тренером обязательно его рассмотрим.
Никаких проблем с ФИФА не будет и мы открыты к возможности сыграть товарищеский матч сборных ДР Конго и России. Будем ждать предложения», – сказала Чимпумпу.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Нет никаких проблем сыграть в июне. Мы как раз ищем соперников для шашлыков и гриля...
чим пам па
дальше знаете