Генсек федерации ДР Конго Чимпумпу о матче с Россией: «Нет никаких проблем сыграть в июне. Мы как раз ищем соперников перед ЧМ, будем ждать предложения»

Генсек федерации ДР Конго Чимпумпу о матче с Россией: нет проблем сыграть в июне.

Генеральный секретарь федерации футбола ДР Конго Лилиан Чимпумпу заявила о возможности проведения товарищеского матча со сборной России в начале лета.

«Для нас нет никаких проблем сыграть со сборной России в июне этого года. Мы как раз занимаемся поисками соперников для товарищеских матчей перед чемпионатом мира. Российская сторона может отправить нам предложение, и мы вместе с главным тренером обязательно его рассмотрим.

Никаких проблем с ФИФА не будет и мы открыты к возможности сыграть товарищеский матч сборных ДР Конго и России. Будем ждать предложения», – сказала Чимпумпу.