17

Генсек федерации ДР Конго Чимпумпу о матче с Россией: «Нет никаких проблем сыграть в июне. Мы как раз ищем соперников перед ЧМ, будем ждать предложения»

Генеральный секретарь федерации футбола ДР Конго Лилиан Чимпумпу заявила о возможности проведения товарищеского матча со сборной России в начале лета. 

«Для нас нет никаких проблем сыграть со сборной России в июне этого года. Мы как раз занимаемся поисками соперников для товарищеских матчей перед чемпионатом мира. Российская сторона может отправить нам предложение, и мы вместе с главным тренером обязательно его рассмотрим.

Никаких проблем с ФИФА не будет и мы открыты к возможности сыграть товарищеский матч сборных ДР Конго и России. Будем ждать предложения», – сказала Чимпумпу. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Генсек федерации ДР Конго
Нет никаких проблем сыграть в июне. Мы как раз ищем соперников для шашлыков и гриля...
Ответ Сергей Круг
Спокойно, не на майские же зовём😎
Как прекрасно кличут генсека федерации ДР Конго: Ли-ли-ан Чим-пум-пу! Фамилия вообще зачетная.
Ответ Kapitan Klos
Я уже чую интервью Мостового на эту тему, что в соперники нам выбрали каких-то Чим-пум-пу из Лимпопо!
В аэропорту Киншасы нашу сборную будут встречать: Генсек федерации футбола ДР Конго тов. Чимпумпу и другие официальные лица.
"всё будет чикибамбони" добавил Чимпумпу не под запись на чистом русском
Смех смехом, а вот дёрнут эти чимпапумпы валериных орлов, как пить дать😼
С ДР Конго будет тяжело, они уже подготовку начали😅 - сборная с момента выхода на ЧМ на прошлой неделе до сих пор не разъехалась по клубам😁
Раздолье для Пономарёва
чим пум пу
чим пам па
дальше знаете
Материалы по теме
Лечи Садулаев: «Хочется сыграть за сборную в Грозном»
8 апреля, 06:17
Анатолий Байдачный: «Правильно, что на матчи сборной раздают бесплатные билеты. Это показывает сплочение народа и команды»
7 апреля, 17:53
Депутат Милонов о нецензурной речи Карпина: «Нельзя допускать эти молитвы дьяволу в виде брани. Можно его в Печерский монастырь отправить – он перестанет матом ругаться вообще»
7 апреля, 11:23
Рекомендуем
Главные новости
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
8 минут назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
15 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
21 минуту назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Карседо о России: «Буду говорить испанским тренерам, что это хорошая страна, а РПЛ – хороший чемпионат. В будущем испанцев здесь будет больше, возможно»
22 минуты назад
«Челси» – «Манчестер Сити». 0:3 – Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Евсеев после 1:1 с «Локо»: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####»
33 минуты назадВидео
Карседо про 1:1 с «Ростовом»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали. Чувствовалась усталость после игры с «Зенитом», но никаких оправданий быть не может»
51 минуту назад
Галактионов про 1:1 с Махачкалой: «Не лучшая игра, но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Любой положительный результат для «Локомотива» сейчас лучше, чем отрицательный»
52 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», «Локо» – с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
52 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» против «Фрайбурга»
1 минуту назадLive
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
13 минут назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
14 минут назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
36 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
38 минут назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
51 минуту назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
52 минуты назадLive
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Мурики забил 21 гол в сезоне Ла Лиги – второй результат «Мальорки» в XXI веке. Косовар отстает от Мбаппе на 2 мяча в гонке бомбардиров
сегодня, 16:04
Рекомендуем