Нойер – первый вратарь, сделавший 9 сэйвов в матче плей-офф против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», с момента сбора статистики

Мануэль Нойер установил рекорд по сэйвам в матче плей-офф на стадионе «Реала ».

Вратарь «Баварии» отразил 9 ударов в выездном матче против мадридцев в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1). Ни один другой голкипер за время сбора статистики не делал столько сэйвов за один матч на вылет, который проходил на «Сантьяго Бернабеу ».

Ответная игра между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля.