  • Нойер – первый вратарь, сделавший 9 сэйвов в матче плей-офф против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», с момента сбора статистики
Нойер – первый вратарь, сделавший 9 сэйвов в матче плей-офф против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», с момента сбора статистики

Вратарь «Баварии» отразил 9 ударов в выездном матче против мадридцев в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1). Ни один другой голкипер за время сбора статистики не делал столько сэйвов за один матч на вылет, который проходил на «Сантьяго Бернабеу».

Ответная игра между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
33 комментария
Капец, это какой-то тотальный pr Mадрида. Через год ИИ рассказывать будет, что Реал загнал Баварию в бутылку, но Нойер не дал заткнуть пробку.
Прямо сейчас так думают те, кто не смотрел матч, но делает выводы исходя из статистики
Во-во, именно опасных моментов у Реала - раз-два и обчелся. А тут будто ощущение, что Бавария еле ноги унесла с Бернабеу...
Вклад Ману не приуменьшаю, но тут статистика показывает свою обманчивую сторону
Нойер вчера очень уверенно играл!
Обманчивое представление из-за того, что игроки Баварии почему-то до последнего раскатывали, а не били по воротам. Xg вроде только удары считает. Лично по моему впечатлению, была полная доминация Баварии.
самые опасные моменты это не сейвы Ноера а удары мимо ворот Винисиуса и Мбапе при выходе 1 на 1
Реал вчера прыгнул выше головы.Бавария провела посредственный матч,отсюда и результат 1-2.В Мюнхене будет совсем друга игра
Нойер в свои 40 остается минимум в топ-3 вратарей
Тряхнул стариной
С отрывом лучший голкипер в истории
Затащил и сейвы что надо)
И это в 40 лет!:)
