Моуринью недоволен Судаковым, Лукебакио, Рафой Силвой и Барренечеа. Тренер «Бенфики» говорил, что хочет «перестать выпускать некоторых игроков» (Record)

Моуринью недоволен четырьмя игроками «Бенфики».

Напомним, после ничей с «Каза Пия » в 28-м туре чемпионата Португалии (1:1) главный тренер лиссабонской команды заявил : «Я хочу перестать выпускать некоторых игроков. Но они активы клуба, даже если мне не хочется задействовать их».

По информации Record, Моуринью имел в виду полузащитников Энцо Барренечеа и Рафу Силву , а также вингера Доди Лукебакио , которые вышли в стартовом составе и были заменены по ходу матча. Также слова тренера касались Георгия Судакова, который заменил Силву на 70-й минуте.

Отмечается, что сейчас Жозе считает, что ему следовало быть более сдержанным в своих высказываниях.