Моуринью недоволен Судаковым, Лукебакио, Рафой Силвой и Барренечеа. Тренер «Бенфики» говорил, что хочет «перестать выпускать некоторых игроков» (Record)

Моуринью недоволен четырьмя игроками «Бенфики».

Стало известно, кем из игроков «Бенфики» недоволен Жозе Моуринью.

Напомним, после ничей с «Каза Пия» в 28-м туре чемпионата Португалии (1:1) главный тренер лиссабонской команды заявил: «Я хочу перестать выпускать некоторых игроков. Но они активы клуба, даже если мне не хочется задействовать их».

По информации Record, Моуринью имел в виду полузащитников Энцо Барренечеа и Рафу Силву, а также вингера Доди Лукебакио, которые вышли в стартовом составе и были заменены по ходу матча. Также слова тренера касались Георгия Судакова, который заменил Силву на 70-й минуте. 

Отмечается, что сейчас Жозе считает, что ему следовало быть более сдержанным в своих высказываниях. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Record
Готовит почву к неустоуке)
Ответ Акан Есимсеит
Готовит почву к неустоуке)
У него контракт может быть расторгнут любой из сторон после чемпионата
Вы видели игру? Команда пешком ходила. Такое ощущение что полкоманды с бодуна. Ну в перерыве Маур вставил. Пошла веселее игра. Начал выпускать других игроков в том числе Судакова. Блин ещё хуже стало. Он то думал наоборот будет. Понять Маура можно. Не стоит сейчас зубоскалить. Все его бывшие команды сейчас не лучше играют. Вон болелы Ромы жалеют.
Циклы Маура начинаются все быстрее и быстрее. Стареет.
На миротворце господин скоро окажется с такими желаниями
Жозе скорее всего рассчитывает что Мартинес будет уволен после ЧМ, и он займёт его место в сборной.
