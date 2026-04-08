РФС объявил акцию «Сильные вместе» в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане: «Команды выйдут в футболках с надписью «Дагестан, мы с тобой». Будет фонд пожертвований»
РФС запустил акцию в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане.
«РФС и футбольная семья объявляют акцию «Сильные вместе» в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане.
На ближайших матчах всех профессиональных футбольных турниров России команды выйдут на поле в футболках с надписью «Дагестан, мы с тобой». Дикторы на стадионах и комментаторы в эфире расскажут о последствиях наводнения и призовут поддержать жителей региона.
Акция стартует уже сегодня – с матчей FONBET Кубка России «Динамо» – «Краснодар» и «Зенит» – «Спартак». В рамках благотворительной программы «ДоброFON» будет сформирован фонд пожертвований – его направят в Российский Красный Крест для помощи пострадавшим.
Кроме того, клубы и лиги окажут дополнительную поддержку жителям Дагестана – формат и объем помощи они определят индивидуально. РФС призывает спортсменов и болельщиков присоединиться к акции и поддержать сбор помощи пострадавшим», – говорится в заявлении РФС.
Вы не к болелам обращайтесь , которых прессуете как можете , сделайте акцию , хотя бы 50% сбора от матчей перечислить пострадавшим.
РФС , не Никарагуа и Мали деньгами помогайте , а регионам России , которые в этом нуждаются.
90% ФК на госбюджете , так почему эти деньги не перенаправить пострадавшим ?
Может внимание правительства этим хотят привлечь , они заняты другим и не знают что в регионах творится ?
с 14-года, ТВ занято проблемой другой страны , может стоит на свою обратить внимание, свои проблемы решать ?
Вот от букмекеров и отдайте им немного...Поменьше Дягтяреву,побольше Дагестану.
в нашей: у людей беда - сами спасайтесь! в Москве нужно бордюры с прошлогодней коллекции на новую коллекцию поменять. не до регионов