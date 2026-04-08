РФС объявил акцию «Сильные вместе» в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане: «Команды выйдут в футболках с надписью «Дагестан, мы с тобой». Будет фонд пожертвований»

«РФС и футбольная семья объявляют акцию «Сильные вместе» в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане.

На ближайших матчах всех профессиональных футбольных турниров России команды выйдут на поле в футболках с надписью «Дагестан, мы с тобой». Дикторы на стадионах и комментаторы в эфире расскажут о последствиях наводнения и призовут поддержать жителей региона.

Акция стартует уже сегодня – с матчей FONBET Кубка России «Динамо» – «Краснодар» и «Зенит» – «Спартак». В рамках благотворительной программы «ДоброFON» будет сформирован фонд пожертвований – его направят в Российский Красный Крест для помощи пострадавшим.

Кроме того, клубы и лиги окажут дополнительную поддержку жителям Дагестана – формат и объем помощи они определят индивидуально. РФС призывает спортсменов и болельщиков присоединиться к акции и поддержать сбор помощи пострадавшим», – говорится в заявлении РФС

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: РФС
При чём тут майки, надписи , там нужна финансовая помощь , а охать и ахать есть кому.
Вы не к болелам обращайтесь , которых прессуете как можете , сделайте акцию , хотя бы 50% сбора от матчей перечислить пострадавшим.
РФС , не Никарагуа и Мали деньгами помогайте , а регионам России , которые в этом нуждаются.
Как можно не понимать, что майки для привлечения внимания?
Чьё внимание , тех кто живёт от зп до зп или ещё кого ?
90% ФК на госбюджете , так почему эти деньги не перенаправить пострадавшим ?
Может внимание правительства этим хотят привлечь , они заняты другим и не знают что в регионах творится ?
с 14-года, ТВ занято проблемой другой страны , может стоит на свою обратить внимание, свои проблемы решать ?
РФС призывает спортсменов и болельщиков присоединиться к акции и поддержать сбор помощи пострадавшим...
Вот от букмекеров и отдайте им немного...Поменьше Дягтяреву,побольше Дагестану.
Странный призыв. Фонды делают прежде всего для того, чтобы люди, которые хотят помочь , могли сделать это. Не нужно думать, что если сделали фонд, значит люди брошены и только при помощи сборов им помогают.
Мне казалось , что когда случаются такие ЧП , пострадавшим помощь не нужна . Государство людей же должно обеспечить всем , и даже более того .
это в нормальной стране, не в нашей!
в нашей: у людей беда - сами спасайтесь! в Москве нужно бордюры с прошлогодней коллекции на новую коллекцию поменять. не до регионов
Тем, кто строил дома в водоохранной зоне, помогут?
Может лучше деньгами?
