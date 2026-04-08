РФС объявил акцию «Сильные вместе» в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане: «Команды выйдут в футболках с надписью «Дагестан, мы с тобой». Будет фонд пожертвований»

РФС открыл сбор помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане.

РФС запустил акцию в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане.

«РФС и футбольная семья объявляют акцию «Сильные вместе» в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане.

На ближайших матчах всех профессиональных футбольных турниров России команды выйдут на поле в футболках с надписью «Дагестан, мы с тобой». Дикторы на стадионах и комментаторы в эфире расскажут о последствиях наводнения и призовут поддержать жителей региона.

Акция стартует уже сегодня – с матчей FONBET Кубка России «Динамо» – «Краснодар» и «Зенит» – «Спартак». В рамках благотворительной программы «ДоброFON» будет сформирован фонд пожертвований – его направят в Российский Красный Крест для помощи пострадавшим.

Кроме того, клубы и лиги окажут дополнительную поддержку жителям Дагестана – формат и объем помощи они определят индивидуально. РФС призывает спортсменов и болельщиков присоединиться к акции и поддержать сбор помощи пострадавшим», – говорится в заявлении РФС .