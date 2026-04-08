Карпин о драках Смолова и Мамаева в «Кофемании»: «Это не значит, что они не вдумчивые ребята. У них есть шансы стать хорошими тренерами»

Карпин о драках Смолова и Мамаева: это не значит, что они не вдумчивые ребята.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о драке Федора Смолова в «Кофемании».

В сентябре прошлого года в отношении экс-форварда сборной России, «Динамо» и «Краснодара» было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинения, футболисту могло грозить до трех лет лишения свободы. Позднее Смолов примирился с пострадавшим в драке и выплатил ему 4 млн рублей. Дело было закрыто.

3 апреля Смолов сообщил, что начал обучение в Школе футбольных тренеров РФС.

«За его делом следил, но это отношения к футболу вообще никакого не имеет. Начал обучение на тренера не только Федор Смолов, но и Павел Мамаев , а также другие бывшие футболисты.

Вы ориентируетесь больше на происшествия в кафе, но это не значит, что они не вдумчивые ребята. Тот же Мамаев, тот же Смолов имеют хорошие перспективы и шансы стать хорошими тренерами. Вместе со Смоловым в группе проходят и другие известные в прошлом футболисты, это и Ари, и Маринато Гильерме, и Эльвира Тодуа », – сказал Карпин.