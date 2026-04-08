52

Карпин о драках Смолова и Мамаева в «Кофемании»: «Это не значит, что они не вдумчивые ребята. У них есть шансы стать хорошими тренерами»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о драке Федора Смолова в «Кофемании». 

В сентябре прошлого года в отношении экс-форварда сборной России, «Динамо» и «Краснодара» было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинения, футболисту могло грозить до трех лет лишения свободы. Позднее Смолов примирился с пострадавшим в драке и выплатил ему 4 млн рублей. Дело было закрыто. 

3 апреля Смолов сообщил, что начал обучение в Школе футбольных тренеров РФС.

«За его делом следил, но это отношения к футболу вообще никакого не имеет. Начал обучение на тренера не только Федор Смолов, но и Павел Мамаев, а также другие бывшие футболисты.

Вы ориентируетесь больше на происшествия в кафе, но это не значит, что они не вдумчивые ребята. Тот же Мамаев, тот же Смолов имеют хорошие перспективы и шансы стать хорошими тренерами. Вместе со Смоловым в группе проходят и другие известные в прошлом футболисты, это и Ари, и Маринато Гильерме, и Эльвира Тодуа», – сказал Карпин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
"Ведь даже у такого ###### как я получилось" - добавил Карпин.
Ответ rusriver
Увы, у этого ####### ничего не получилось.
Валера забыл ещё Широкова похвалить, тоже классным тренером был бы) не прыгал по бровке как эти Станковичи с Тедесками, а сразу прописывал бы дуойку.
Или ему....
Так даже лучше было бы)
Кокорину Карпин в вдумчивости отказал получается?
У кокорина стул.. 🪑
Жидкий
Я тут понял, что скоро нас ждет эпоха татуированных тренеров, забитых от и до всякими нелепыми скорпионами, демонами, иероглифами и прочим бредом...Сил нам всем и терпения...
Ладно, тренеров, вообще во всех сферах жизни, в том числе, в управлении.
Мое любимое сейчас :) В пятерке напротив работает тип, татуированный весь. Шея, кисти рук, на лице несколько татух. Короче, специально забил именно видимые части. Типа - чтобы никогда не работать в офисе. В офисе не работает, базара нет :)
Там интеллекта ноль целых, хрен десятых. Куда им в тренеры? 😂😂😂
Ну, валерака то стал, чем эти не подходят?
Комментарий скрыт
Валерка, недалеко, ушёл...
Тренерами по ММА?
Если только по бесконтактному карате
Будем честны, не нужно быть интеллектуалом, чтобы стать успешным тренером. Это просто понимание футбола и кропотливый труд, не более. Другое дело, что и с этим у парочки "гениев" скорее всего серьёзные проблемы
Из них тренерА, как из моей бабушки футболист.
Парни они вдумчивые, потому и не огребли, знали кому врезать...
