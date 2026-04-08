Диас об уходе из «Ливерпуля»: «Решение перейти в «Баварию» было правильным. Я счастлив и наслаждаюсь каждым матчем»

Диас об уходе из «Ливерпуля»: решение перейти в «Баварию» было правильным.

Луис Диас заявил, что решение перейти из «Ливерпуля » в «Баварию» прошлым летом было правильным.

Вингер мюнхенцев забил «Реалу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).

«Решение перейти в «Баварию» было правильным. Я действительно счастлив и наслаждаюсь каждым матчем. Чувствую себя отлично, нахожусь в хорошей форме, а это значит, что готов помогать команде».

У нас есть четкий план, мы очень сплоченная команда, и это видно на поле», – сказал Диас.