  • Диас об уходе из «Ливерпуля»: «Решение перейти в «Баварию» было правильным. Я счастлив и наслаждаюсь каждым матчем»
Луис Диас заявил, что решение перейти из «Ливерпуля» в «Баварию» прошлым летом было правильным. 

Вингер мюнхенцев забил «Реалу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1). 

«Решение перейти в «Баварию» было правильным. Я действительно счастлив и наслаждаюсь каждым матчем. Чувствую себя отлично, нахожусь в хорошей форме, а это значит, что готов помогать команде».

У нас есть четкий план, мы очень сплоченная команда, и это видно на поле», – сказал Диас.

Источник: ESPN
В Бавария он раскрылся ярче
Кто бы не раскрылся в Баварии после топа АПЛ?
Вопрос в другом . В АПЛ другой футбол и сложнее себя проявить . Диас не стал сильнее как футболист после перехода . Но игровая система проще , и таким игрокам как Диас приятнее забивать , а не заниматься почти матч беготней вперед назад .
Реализацию бы подтянуть было бы вообще шикарно, а так не считая забитого гола знатно кошмарил защитников
Хотя бы в одном из трёх выходов 3 в 1 сделал бы нормальный пас, вопросов бы не было
Бавария вывела его на новый уровень
Бавария его вывела на новый уровень зп
Диас чемпик
Олисе лидирует по ассистам (27) в сезоне среди игроков топ-5 лиг. Бруну – 2-й (17), Фермин – 3-й (16)
8 апреля, 01:46
Диас о 2:1 с «Реалом»: «Бавария» могла забить еще минимум один гол. Мы контролировали игру во 2-м тайме, если бы реализовали моменты, уехали бы с более комфортным преимуществом»
7 апреля, 21:45
