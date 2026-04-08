Пономарев о хет-трике Гонду: «Болельщикам ЦСКА пока не стоит обольщаться. Таких команд, как «Крылья», я еще не видел, там какие-то дворовые пацаны играют»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на хет-трик нападающего армейцев Лусиано Гонду.
Аргентинский футболист забил три гола в матче против «Крыльев Советов» во втором раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (5:2).
«Да, Гонду вчера забил три мяча, но болельщикам ЦСКА пока не стоит этим слишком обольщаться. Потому что таких команд, как «Крылья Советов», я еще даже не видел, там какие-то дворовые пацаны играют. Я хочу дальше посмотреть на его игру, трудовых мячей у него пока нет, жду, когда он сам сотворит что-то интересное.
И пока его заслуги ни в коем случае не стоит преувеличивать. Пусть нападающий осваивается в ЦСКА, а пока он забил три мяча очень слабой команде», – сказал Пономарев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
Мне вчера Крылья понравились. Никакого автобуса, атака за атакой. Замены странными показались, это да, но наверное это под матчи рпл было сделано. Так что претензии не принимаю.
В общем, с такими ветеранами никаких недоброжелателей не надо...
А хотя чего их комментировать,несут всегда какую то дичь постоянно 🤦🏻
Другое дело, что кони сильнее и у них всё залетало.