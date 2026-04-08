  • Пономарев о хет-трике Гонду: «Болельщикам ЦСКА пока не стоит обольщаться. Таких команд, как «Крылья», я еще не видел, там какие-то дворовые пацаны играют»
14

Пономарев о хет-трике Гонду: «Болельщикам ЦСКА пока не стоит обольщаться. Таких команд, как «Крылья», я еще не видел, там какие-то дворовые пацаны играют»

Пономарев о хет-трике Гонду: забил три мяча каким-то дворовым пацанам.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на хет-трик нападающего армейцев Лусиано Гонду.

Аргентинский футболист забил три гола в матче против «Крыльев Советов» во втором раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (5:2).

«Да, Гонду вчера забил три мяча, но болельщикам ЦСКА пока не стоит этим слишком обольщаться. Потому что таких команд, как «Крылья Советов», я еще даже не видел, там какие-то дворовые пацаны играют. Я хочу дальше посмотреть на его игру, трудовых мячей у него пока нет, жду, когда он сам сотворит что-то интересное.

И пока его заслуги ни в коем случае не стоит преувеличивать. Пусть нападающий осваивается в ЦСКА, а пока он забил три мяча очень слабой команде», – сказал Пономарев. 

На что способен «Спартак» в сезоне?19929 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
Понамарев-это такой Сквидвард из Губки Боба)))
Пономарёва вообще что-то радует по жизни?
Пономарёва вообще что-то радует по жизни?
пенсия...
Пономарёва вообще что-то радует по жизни?
Водка
Слишком много стало этого Пономарева. Какой-то странный персонаж...
А почему вместо похвалы Гонду надо обо###ь другую команду?
Мне вчера Крылья понравились. Никакого автобуса, атака за атакой. Замены странными показались, это да, но наверное это под матчи рпл было сделано. Так что претензии не принимаю.
Аналитика, которую мы заслужили
Деда и зовут комментировать из за его желчности и неадекватности. Это провоцирует движуху. А она главное для таких сайтов. Тут не нужен комментарий Гонду - молодец. После 4 голов в 2 играх. Это слишком непровокационно.
Хороший способ поддержать игрока. :)

В общем, с такими ветеранами никаких недоброжелателей не надо...
Дворовые пацаны выбили Локомотив😂😂
А хотя чего их комментировать,несут всегда какую то дичь постоянно 🤦🏻
Крылья играли достойно.
Другое дело, что кони сильнее и у них всё залетало.
Токсичнее "ветеранов" чем в ЦСКА нет ни в одной другой команде,любую победу обесценят,при поражении с еле скрываемой радостью выльют тонны желчи на клуб.Гришин,Корнеев,Кузнецов,Масалитин и сумрачный дедушка во главе
