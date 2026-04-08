Пономарев о хет-трике Гонду: «Болельщикам ЦСКА пока не стоит обольщаться. Таких команд, как «Крылья», я еще не видел, там какие-то дворовые пацаны играют»

Пономарев о хет-трике Гонду: забил три мяча каким-то дворовым пацанам.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на хет-трик нападающего армейцев Лусиано Гонду .

Аргентинский футболист забил три гола в матче против «Крыльев Советов » во втором раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (5:2).

«Да, Гонду вчера забил три мяча, но болельщикам ЦСКА пока не стоит этим слишком обольщаться. Потому что таких команд, как «Крылья Советов», я еще даже не видел, там какие-то дворовые пацаны играют. Я хочу дальше посмотреть на его игру, трудовых мячей у него пока нет, жду, когда он сам сотворит что-то интересное.

И пока его заслуги ни в коем случае не стоит преувеличивать. Пусть нападающий осваивается в ЦСКА, а пока он забил три мяча очень слабой команде», – сказал Пономарев.