19

Артем Дзюба: «Луческу – один из величайших тренеров современности. Глыба! Мне он запомнился еще и как очень хороший человек с добрым сердцем. Год с ним был незабываемым»

 Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на новость о смерти Мирчи Луческу.

Бывший главный тренер «Зенита», «Шахтера», «Интера» и сборной Румынии ушел из жизни в возрасте 80 лет. 

«Мирча Луческу – один из величайших тренеров современности. Очень сильный специалист! Один из сильнейших, если не самый сильный в моей карьере. Я ему очень благодарен за все. В «Зените» мы его очень любили, и сам он всегда тепло относился к Ярославу Ракицкому, Сашке Кокорину и ко мне. Он чувствовал футболистов и людей. Год с ним был незабываемым.

Он запомнился не просто как очень сильный тренер, но еще и как очень хороший человек с добрым сердцем. Мирча знал восемь языков, с ним всегда было весело и интересно. Глыба! Ушла целая эпоха. Мистер был особенным человеком. За него всей команде хотелось биться на поле! Когда появились разногласия, мы собирались костяком: я, Ракицкий, Кокора, Керж, еще ребята были – и пытались все уладить, сгладить углы.

В общем, когда вчера увидел эту новость, стало очень грустно. Еле сдержал слезы. Одно время продолжали с Мистером поддерживать общение, но в последнее время не были на связи», – сказал Дзюба. 

На что способен «Спартак» в сезоне?19929 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
с каким ракицким ты собирался, если он при семаке пришел?
а при Луческу он разве не играл?
в шахтере играл, но дзюбу, кокорина и кержа я чет а шахтере не помню
Спутал Артем , я помню тот Зенит . Деду дали большой контракт в 4 лимона , а игроков не дали .
Собирали арендованных всех типа Дзюбы и ветерана Кержа , которого "ржавый" Боаш списал , Виктор бразилец был самый крутой в той команде , Мак ,Быстров кажется . Заняли 5 место и осталось в целом недоумение : руководство провозгласило что будем строить новый Шахтер , а денег на команду никто не дал , плюс ушли звёзды : Халк , Витсель , Гарай , Кришито ... По сути новая команда из всех остатков и что с такими ресурсами мог сделать Мистер дед непонятно .
Зато когда потом пришли Манчини и Сарсания , 90 млн на аргентинцев - пошло поехало , и деньги оказалось есть (
5 место заняли с Манчини как раз, а Луческу бронзу взял.
О, да . Это вообще крутое достижение в тех условиях . А с Манчини покатились вниз , когда умер Сарсания.
То ли Ракицкий пришёл в Зенит на 2 года раньше, то ли Дзюба с Кокориным в Шахтере поиграть успели.
При чём тут сарказмы?
Дзю фуфло лепит, за то ему и предъявляют...
А тварей сегодня отоварят.
Вроде и помянул, но Луческу к нему был холоден судя по новостям. RIP румыну.
Дзюба врёт, как дышит. Он не мог собраться с Ракицким и идти к Луческу что-нибудь обсуждать. Ракицкий пришёл в Зенит в одно окно с Азмуном и Барриосом, и было это уже при Семаке. Хотел помянуть Мирчу добрым словом, это хорошо, но врать зачем?..
