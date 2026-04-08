Артем Дзюба: «Луческу – один из величайших тренеров современности. Глыба! Мне он запомнился еще и как очень хороший человек с добрым сердцем. Год с ним был незабываемым»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на новость о смерти Мирчи Луческу.
Бывший главный тренер «Зенита», «Шахтера», «Интера» и сборной Румынии ушел из жизни в возрасте 80 лет.
«Мирча Луческу – один из величайших тренеров современности. Очень сильный специалист! Один из сильнейших, если не самый сильный в моей карьере. Я ему очень благодарен за все. В «Зените» мы его очень любили, и сам он всегда тепло относился к Ярославу Ракицкому, Сашке Кокорину и ко мне. Он чувствовал футболистов и людей. Год с ним был незабываемым.
Он запомнился не просто как очень сильный тренер, но еще и как очень хороший человек с добрым сердцем. Мирча знал восемь языков, с ним всегда было весело и интересно. Глыба! Ушла целая эпоха. Мистер был особенным человеком. За него всей команде хотелось биться на поле! Когда появились разногласия, мы собирались костяком: я, Ракицкий, Кокора, Керж, еще ребята были – и пытались все уладить, сгладить углы.
В общем, когда вчера увидел эту новость, стало очень грустно. Еле сдержал слезы. Одно время продолжали с Мистером поддерживать общение, но в последнее время не были на связи», – сказал Дзюба.
Собирали арендованных всех типа Дзюбы и ветерана Кержа , которого "ржавый" Боаш списал , Виктор бразилец был самый крутой в той команде , Мак ,Быстров кажется . Заняли 5 место и осталось в целом недоумение : руководство провозгласило что будем строить новый Шахтер , а денег на команду никто не дал , плюс ушли звёзды : Халк , Витсель , Гарай , Кришито ... По сути новая команда из всех остатков и что с такими ресурсами мог сделать Мистер дед непонятно .
Зато когда потом пришли Манчини и Сарсания , 90 млн на аргентинцев - пошло поехало , и деньги оказалось есть (
