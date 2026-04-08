Расулов о комиках: «Нравится Щербаков, Харламов – топ. Если зайдет Дорохов со своим лицом и посмотрит, тяжело будет не засмеяться»

Расулов о комиках: нравится Щербаков, Харламов – топ.

Голкипер «Динамо » Курбан Расулов рассказал о любимых комиках.

– Все отмечают твое чувство юмора. Откуда это?

– В детстве много смотрел телевизор: футбол, шоу на ТНТ, юмористические передачи. Люблю посмеяться. Нравится Алексей Щербаков. Гарик Харламов – топ для меня.

– «Большое шоу» не смотрел?

– Пытался, но меня не заинтересовало.

– Ты бы смог не рассмеяться? Слуцкий доходил до финала шоу.

– Если себя настроить, то можно. Но если зайдет Денис Дорохов со своим лицом и посмотрит, уже тяжело будет.

– А на поле с нападающими шутишь? С Соболевым, Кордобой?

– Они вообще на полном серьезе всегда бегают. Кордоба даже что-то кричал. Мы недавно летели через Стамбул и встретились с ним в аэропорту – издалека смотрели друг на друга. Надеюсь, 8 апреля встретимся на поле, – сказал Расулов.