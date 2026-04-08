Винисиус после поражения «Реала» от «Баварии»: «Мы живы! Надо верить!»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал в соцсети пост после поражения от «Баварии». 

Мадридский клуб проиграл первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 1:2. 

«Мы живы! Надо верить!» – написал бразильский футболист в сторис инстаграма. 

Ответная игра между этими командами пройдет в Мюнхене 15 апреля. 

125 комментариев
Удивительно ... живы, особенно Винни, после таких страшных столкновений, замертвопадений, выпрашиваний карточек, как только выжил?... Человек кремень и со стальными нервами. Не того человека Терминатором прозвали.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
ныряет знатно однако)))
Конечно живы. Я как болельщик Баварии считаю что сделана ровно половина дела и худшее что можно сделать, так это представить что уже прошли. Реал жестоко может наказать за малейшую расслабленность. Один гол и все начинается с начала. Нас ждет еще один футбольный триллер
Комментарий скрыт
Провокатор уровня котик
Кто ему на пальму интернет провёл?
Как кто, оргтехсервис !?
За этот вопрос вам положен жёлтый банан от вини
«Мы живы» - сказал чёрный дельфин после очередного нырка с распахнутыми руками
Находи выражения правильно, черноморский дельфин
У дельфина как раз песня есть - я буду жить... Да и чёрный дельфин... Столько совпадений)
В прошлом году он обещал ремонтаду с Арсеналом))) Говорит он гораздо лучше, чем играет в футбол
Комментарий скрыт
А у Начо их больше, чем у Мальдини
-Мы не придём на церемонию вручения зм
-Да? Но вас туда и не приглашали.
Комментарий скрыт
Дак это когдаааа быыыло
Друзья, оставим сарказм. Игра была действительно невероятная. 2-й тайм вообще напомнил мне отрывок из мультфильма о Маугли, когда рыжие псы напали на стаю - волна на волну ))). Первый тайм был однозначно за Баварией и Реал спал. Проснулись после 15 минуты 2 тайма, создав за 10 минут 3 убийственных момента, которые так и не использовали. Качели. Лично я получил удовольствие от самой игры и накала страстей, несмотря на то, что результат меня, как болельщика Реала со стажем, вовсе не устроил. Но.... вчерашняя игра показала, что даже этот полуразобранный Реал может играть на высочайгем уровне (когда прижмет очень 😉 ). Значит есть надежда, что они вернутся на топ уровень команды 2016-2017 года (хотя сегодняшнее поколение там очень помельчало - тех монстров уже нет). В любом случае - пусть победит тот, кто больше заслужил. Бавария - одна из самых культурных, титулованных и приятных команд Европы. Даже во вчерашнем матче прослеживалось это взаимное уважение игроков друг к другу, относительно небольшое количество нарушений (что говорит о высоком классе команд) и никаких истерик, стычек и разборок. Такой футбол смотреть хочется. Удачи всем болельщикам (между прочим и болельщики Баварии тоже в подавляющем большинстве своем адекватные и культурные ребята)
За это мы и любим футбол, давно такого валидольного матча не было. Ладно ещё мы смотрели лишь трансляцию. Даже не представляю, какого было тренерам и вживую присутствующим и действующим людям там)
Как мало ты в жизни видел хорошего футбола, если вчерашняя игра тебе действительно показалась невероятной. И да, ты как-то забыл в конце добавить фразу "Всем бобра!" - ну так же обычно заканчивают свое полотно товарищи, желающие всем угодить и нафармить на этом плюсиков.
Реал такой позорный клуб, что за план всё время нырять и ныть?!
Я конечно могу ошибаться, но кажется и после ответной игры в Мюнхене, даже в случае поражение, они тоже останутся живы.
Мы живы! Надо падать в штрафной!
