Винисиус после поражения «Реала» от «Баварии»: «Мы живы! Надо верить!»

Винисиус после поражения от «Баварии»: мы живы! Надо верить.

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор опубликовал в соцсети пост после поражения от «Баварии». Мадридский клуб проиграл первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 1:2. «Мы живы! Надо верить!» – написал бразильский футболист в сторис инстаграма. Ответная игра между этими командами пройдет в Мюнхене 15 апреля.