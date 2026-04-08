  • Генич не хочет видеть Дзюбу в нынешнем «Спартаке»: «В клубе иначе смотрят на футбол, чтобы 38-летнего ставить как столба. Если его не ставить, хрен знает, куда настроение Артема вывернет»
Генич не хотел бы видеть Дзюбу в «Спартаке».

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил на вопрос, хотел бы он видеть Артема Дзюбу в «Спартаке». 

– На данный момент нет. В качестве кого, игрока?

Да. Он что, слабее Заболотного?

– Нет, не слабее. Но мне кажется, нынешнее руководство и тренерский штаб «Спартак» смотрят иначе на свой футбол, чтобы брать 38-летнего футболиста и ставить его в качестве столба вперед. Мне кажется, при нынешнем руководстве у Артема вряд ли есть шанс появиться в «Спартаке» в качестве футболиста.

Ты бы взял, будь современным Федуном?

– Смотря для каких целей. Я бы 10 раз подумал. Если ты берешь Дзюбу, ты должен давать возможность ему играть. Если ты его не ставишь, то хрен знает, куда настроение Артема вывернет. Большой стадион, статусный матч – ему хочется играть, показать амбиции. Изнутри все пылает. А у тренера другой план – играть с быстрым маленьким форвардом. Как это отразится на команде, на раздевалке, на его общении с медиа. Я бы 10 раз подумал.

Ты бы взял или нет?

– Для «Спартака», который борется за что-то серьезное – скорее нет, чем да, – сказал Генич. 

На что способен «Спартак» в сезоне?19928 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Футбольный Биги»
Все трансферы Спартака согласовываются с Геничем))
Может матч прокоментирует с Зенитом.
Однозначно нет. Артём Сергеевич слишком велик.
Генич что-то активировался с критикой. Весеннее обострение, что-ли? Максимально противно читать уже, выворачивает от неприкрытой злобы и хейта.
Так никто не хочет Дзюбу в Спартак, кроме совсем отмороженных блогеров и стариканов. Эту тему сам Дзюба и раздувает, как со сборной.
А с чего это вообще обсуждается не на уровне прикола?
Хотя, о чем это я
Все правильно. Не нужен он в команде,каким бы не был.
А если я не хочу видеть и слышать Генича на федеральном канале, напишите об этом статью?
