Радимов о дисквалификации Талалаева: «Андрюша сам помешал «Балтике» бороться за медали. Стоило ему выбивать этот мяч? Чего он добился? Имидж себе испортил»
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о дисквалификации Андрея Талалаева.
В концовке матча с ЦСКА главный тренер «Балтики» Талалаев выбил игровой мяч на трибуны, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо, что привело к массовой потасовке. В результате Талалаев был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.
В 23-м туре Мир РПЛ калининградская команда сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (2:2).
«Отсутствие Талалаева – это большая проблема на скамейке для «Балтики». И Андрюша сам помешал своей команде бороться, мне кажется, за эти медали. Будь он рядом, вот другая была бы история.
И теперь подумаем – стоило ему тогда выбивать этот мяч в игре с ЦСКА...? Теперь его катастрофически не хватает. И это помимо того, что он имидж себе испортил. Ну и зачем? И чего добился?
По игре «Махачкала» смотрелась очень хорошо. Да, «Балтика» хороший гол забила со стандарта, подкараулила, как обычно, ошибку. Но мне больше понравилась «Махачкала», играющая в футбол», – сказал Радимов.
«Балтика» занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 43 очка после 23 туров.
Или только глупости языком молоть на матч тв умеешь и с гаишниками пьяным рулится? - вопрос от читателя Андрея Викторовича Т.
