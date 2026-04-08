Радимов о дисквалификации Талалаева: «Андрюша сам помешал «Балтике» бороться за медали. Стоило ему выбивать этот мяч? Чего он добился? Имидж себе испортил»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о дисквалификации Андрея Талалаева.

В концовке матча с ЦСКА главный тренер «Балтики» Талалаев выбил игровой мяч на трибуны, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо, что привело к массовой потасовке. В результате Талалаев был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.

В 23-м туре Мир РПЛ калининградская команда сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (2:2).

«Отсутствие Талалаева – это большая проблема на скамейке для «Балтики». И Андрюша сам помешал своей команде бороться, мне кажется, за эти медали. Будь он рядом, вот другая была бы история.

И теперь подумаем – стоило ему тогда выбивать этот мяч в игре с ЦСКА...? Теперь его катастрофически не хватает. И это помимо того, что он имидж себе испортил. Ну и зачем? И чего добился?

По игре «Махачкала» смотрелась очень хорошо. Да, «Балтика» хороший гол забила со стандарта, подкараулила, как обычно, ошибку. Но мне больше понравилась «Махачкала», играющая в футбол», – сказал Радимов. 

«Балтика» занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 43 очка после 23 туров. 

он имидж себе испортил...
То что мертво,умереть не может.
А он у него разве был?
Представляю как у Радимова бомбит, что Талалаев команду из ФНЛ в пятерку вытянул. При том, что сам Радимов даже с молодежкой не справился.
Конечно бомбит. Его несколько лет назад в Пари-НН не взяли - так он до сих пор ядом в ту сторону брызжет
Владюш, а ты сам как тренер хоть чего-то добился вообще? Чтобы советы давать?
Или только глупости языком молоть на матч тв умеешь и с гаишниками пьяным рулится? - вопрос от читателя Андрея Викторовича Т.
Как можно испортить испорченный имидж??
ТАВ реально как быдло себя ведёт

Но вот к Андрей Викторовичу вопросов нет
В смысле испортил? Он у него уже давно такой.
Владик, ну какой он тебе Андрюша? Андрей Викторович!
Владик! Не испачкайся! Мамка заругает! (С)
Давайте так: есть Талалаев-тренер, а есть Талалаев-личность как психотип . По п.1 особых вопросов , собственно не имеется - уровень достойный , по п.2 - вопросы есть и немалые . И именно вторая составляющая портит общее впечатление о данном персонаже. Ибо было бы все ОК по обоим пунктам- был бы очень неплохой шанс подняться до уровня топ-клубов! А «мячик на трибуну» это просто лишнее доказ-во не вполне вменяемых действий, о которых в футб среде и так все хорошо и давно знали .
«Имидж ничто — жажда всё. Не дай себе засохнуть!»(с)
Там имиджем и не пахло))
Забыл оно ведь не пахнет…
У «Балтики» слишком хороший сезон, чтобы так дарить себе проблемы, что есть, то есть
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
6 минут назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
13 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
19 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Карседо о России: «Буду говорить испанским тренерам, что это хорошая страна, а РПЛ – хороший чемпионат. В будущем испанцев здесь будет больше, возможно»
20 минут назад
«Челси» – «Манчестер Сити». 0:3 – Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
Евсеев после 1:1 с «Локо»: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####»
31 минуту назадВидео
Карседо про 1:1 с «Ростовом»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали. Чувствовалась усталость после игры с «Зенитом», но никаких оправданий быть не может»
49 минут назад
Галактионов про 1:1 с Махачкалой: «Не лучшая игра, но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Любой положительный результат для «Локомотива» сейчас лучше, чем отрицательный»
50 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», «Локо» – с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
50 минут назад
