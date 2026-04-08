Радимов о дисквалификации Талалаева: «Андрюша сам помешал «Балтике» бороться за медали. Стоило ему выбивать этот мяч? Чего он добился? Имидж себе испортил»

Владислав Радимов: Талалаев сам помешал «Балтике» бороться за медали.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о дисквалификации Андрея Талалаева .

В концовке матча с ЦСКА главный тренер «Балтики» Талалаев выбил игровой мяч на трибуны, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо, что привело к массовой потасовке. В результате Талалаев был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.

В 23-м туре Мир РПЛ калининградская команда сыграла вничью с махачкалинским «Динамо » (2:2).

«Отсутствие Талалаева – это большая проблема на скамейке для «Балтики». И Андрюша сам помешал своей команде бороться, мне кажется, за эти медали. Будь он рядом, вот другая была бы история.

И теперь подумаем – стоило ему тогда выбивать этот мяч в игре с ЦСКА...? Теперь его катастрофически не хватает. И это помимо того, что он имидж себе испортил. Ну и зачем? И чего добился?

По игре «Махачкала» смотрелась очень хорошо. Да, «Балтика» хороший гол забила со стандарта, подкараулила, как обычно, ошибку. Но мне больше понравилась «Махачкала», играющая в футбол», – сказал Радимов.

«Балтика » занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 43 очка после 23 туров.