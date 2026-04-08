Валерия Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова: «Но он отказался. Сказал, что не в том возрасте, чтобы я с ним жила»

Валерия Гай Германика рассказала о предложении Черчесову снять фильм о нем.

Режиссер Валерия Гай Германика рассказала, что хотела снять фильм об экс-тренере сборной России Станиславе Черчесове, работающем в «Ахмате».

«Я хотела снять фильм, делала предложение Станиславу Черчесову, но он отказался. Сказал, что он не в том возрасте, чтобы я с ним жила», – передает слова Валерии Гай Германики корреспондент Спортса’’ Вадим Тихомиров.

7 апреля состоялась премьера фильма Гай Германики «Емельяненко» про Александра Емельяненко.

Гай Германика – о фильме про Федора Емельяненко: «Никак не могла до него достучаться, но могу попробовать»