Дом тренера «Марселя» Бейе ограбили. Украли одежду и аксессуары Louis Vuitton

Дом тренера «Марселя» ограбили.

Главный тренер «Марселя » Хабиб Бейе стал жертвой ограбления.

Как сообщает La Dépêche du Midi, инцидент произошел сегодня примерно в час ночи. Один или два человека перелезли через забор виллы в Фюво, где живет 48-летний специалист, а затем разбили окно и проникли в здание.

Злоумышленники украли одежду и аксессуары Louis Vuitton. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции собрали отпечатки пальцев.