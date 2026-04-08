Дом тренера «Марселя» Бейе ограбили. Украли одежду и аксессуары Louis Vuitton

Дом тренера «Марселя» ограбили.

Главный тренер «Марселя» Хабиб Бейе стал жертвой ограбления. 

Как сообщает La Dépêche du Midi, инцидент произошел сегодня примерно в час ночи. Один или два человека перелезли через забор виллы в Фюво, где живет 48-летний специалист, а затем разбили окно и проникли в здание. 

Злоумышленники украли одежду и аксессуары Louis Vuitton. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции собрали отпечатки пальцев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Dépêche du Midi
Ставим на черное, не ошибемся
Ответ Aleksey Yashin
Ставим на черное, не ошибемся
Уже своих братишек стали грабить:)
Эх, а возьму-ка я, да и поставлю всë на белое.
Марсель и Барселона - это два города, которые подтверждают теорию о том что Анархо-коммунизм - утопия !
Теперь будут без палева толкать дурь на районе в Луи Витоне)
Вот это да срочно спросить у защитника чернокожих из Реала что он думает по этому поводу ! Ведь обокрали чернокожего
Банда на Мерседесах? Звоните Эмильену и комиссару Жильберу
