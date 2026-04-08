Та об игре Нойера против «Реала»: «Для него это просто очередной день в офисе»

Защитник «Баварии» Джонатан Та высказался об игре голкипера команды Мануэля Нойера в матче с «Реалом » в первом матче 1/4 финала ЛЧ (2:1).

Немец совершил 9 сэйвов – это его лучший результат в плей-офф ЛЧ с 2017-го.

«Мы очень довольны победой, а также своей игрой. Мы действовали очень уверенно на сложном выезде. Думаю, мы могли забить больше голов. Мы поставили себя в хорошее положение перед следующей неделей, и теперь нам нужно довести дело до конца».

Об игре Мануэля Нойера

«Для него это просто очередной день в офисе», – сказал Та.