Игорь Акинфеев: «Очень люблю автомобили. Один из последних, что я купил, – Porsche. Любовь к «Мерседесам» прошла. Раньше немножко другие времена были – и по ценам, и по всему»

Акинфеев: очень люблю машины, но возраст уже не тот, чтобы менять их каждый год.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о своих автомобилях. 

– Вопрос про твои машины. Часто ли ты меняешь машину? Как ты выбираешь их? Как Игорь Акинфеев относится к автомобилям?

– Я очень люблю автомобили. Раньше, конечно, немножко другие времена были – и по ценам, и по всему. В основном это были всегда «Мерседесы», потому что я очень любил марку.

У меня даже были машины, которые и 15 000 км не проезжали – продавал. Все люди молодые были, озорные, поэтому могли себе позволить. Мозг ни о чем не думал – сохранить эти деньги или куда-то вложить.

Со временем любовь к «Мерседесу» прошла. Потому что в девяностые-двухтысячные это были одни из самых лучших качественных машин. Потом уже не особо мне нравилось, и как собирают, и кожа. И одна из последних машин, что я захотел и купил, – Porsche. И скажу честно, мне очень нравится. А так, все-таки уже возраст не тот, чтобы постоянно каждый год менять машины. Катаюсь насколько могу долго», – сказал Акинфеев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ВидеоСпортс’’
а почему доверенное лицо Путина не покупает Лады? Или Москвич?
Ответ Ужратый Гусениц
«Можно, а зачем?»
Ответ Ужратый Гусениц
Комментарий скрыт
Тоже Мерседесы не нравятся, KIA Ceed универсал поинтереснее, вот и гоняю на ней уже седьмой год)
Ответ Варфоломей Книгочтеев
У меня оптима была. Авто огонь за свои деньги. Покупал когда еще они по 800 стоили. Кия - надёга
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Хорошая машина 🤝
все-таки уже возраст не тот, чтобы постоянно каждый год менять машины...
Можно подумать это от возраста зависит.
Ответ Сергей Круг
Ну как правило с возрастом появляются другие интересы, семья, дети, ответственность, деньги считать начинаешь. Не ко всем относится конечно, некоторые никогда не меняются, некоторые с молодости такие, но все же имеет место быть
Ответ Сергей Круг
И от возраста тоже. Раньше я менял телефоны раз в полгода. Сейчас - раз в пару лет. Машина появилась уже в зрелом возрасте, тоже поменял только спустя 4 года, хотя лет 10-15 назад явно бы каждый год-два менял при возможности. Не получаешь юношеских эмоций от обновки + больше думаешь о том, что лучше вложить, или в отпуск лишний раз съездить в хороший отель
А деньги на Mercedes зарабатывал на Hyundai.
Я тоже Мерседес по этой причине не покупаю..))
Вратарь «Динамо» Расулов: «Было интересно попробовать настоящий «Porsche», но «Лада Веста» в разы "вкуснее". Все наше – лучшее»
Мне раньше BMW нравился. И этот вечный тогда спор (в 2000ных) между никоном и кэноном, бмв и мерседесом. Сейчас это никому не интересно, да и купить нереально.
Ответ Клирик
Вот вот, если отбросить стереотипы, то битва между Ксяоми и Хуавеем и каким-нибудь Ситереем с Про Максом будет веселее …)
Ответ Клирик
На ДВ такой темы не было кстати
Интересно, какими нормами русского языка пользуются новостники. В одном заголовке и Porsche, и Мерседесами.
Запах проклятого Запада лучше! Идите вы со своими скрепами лесом! Молодец!
Сколько тут также хотели бы любить автомобили...))
