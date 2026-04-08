Слот перед «ПСЖ»: «Ливерпуль» в этом сезоне показывал, что способен конкурировать с лучшими командами Европы. У нас было много сложных моментов – мы поднимались и снова падали»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем противостоянии с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Первый матч между этими командами пройдет в Париже сегодня 8 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Это чистая правда, что игра и результаты были очень нестабильными на протяжении всего сезона. Но этот клуб всегда демонстрировал в трудные моменты, что он может снова подняться.
В этом сезоне у нас было много сложных моментов. Мы несколько раз поднимались, но потом снова падали. Мы должны снова проявить этот менталитет – собраться после разочарования.
Этот клуб много раз доказывал, что мы способны на совершенно особенные вещи в сложных обстоятельствах. Если мы перенесем это противостояние на «Энфилд»... Мы провели не самую лучшую игру на выезде с «Галатасараем», но дома провели против них, возможно, лучший матч в сезоне.
Но моя команда также много раз показывала в важных матчах этого сезона – за исключением двух матчей [с «Манчестер Сити»] на «Этихаде», – что мы способны конкурировать с лучшими командами Европы», – сказал Слот.
Слот: «Если я встану, то я лягу»
Но подобные интервью уже напоминают шизу, которую выдавал Севен Хаг перед увольнением из мю.
Тоже везде якобы всегда боролся и возрождался, а на деле все равно отлетал условным Борнмутам без малейших шансов, про реальные топ клубы вообще молчу
Ливерпуль просто развалился с этим тренером.