Слот перед «ПСЖ»: «Ливерпуль» в этом сезоне показывал, что способен конкурировать с лучшими командами Европы. У нас было много сложных моментов – мы поднимались и снова падали»

Арне Слот: «Ливерпуль» способен конкурировать с лучшими командами Европы.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот высказался о предстоящем противостоянии с «ПСЖ » в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый матч между этими командами пройдет в Париже сегодня 8 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Это чистая правда, что игра и результаты были очень нестабильными на протяжении всего сезона. Но этот клуб всегда демонстрировал в трудные моменты, что он может снова подняться.

В этом сезоне у нас было много сложных моментов. Мы несколько раз поднимались, но потом снова падали. Мы должны снова проявить этот менталитет – собраться после разочарования.

Этот клуб много раз доказывал, что мы способны на совершенно особенные вещи в сложных обстоятельствах. Если мы перенесем это противостояние на «Энфилд»... Мы провели не самую лучшую игру на выезде с «Галатасараем», но дома провели против них, возможно, лучший матч в сезоне.

Но моя команда также много раз показывала в важных матчах этого сезона – за исключением двух матчей [с «Манчестер Сити»] на «Этихаде», – что мы способны конкурировать с лучшими командами Европы», – сказал Слот.