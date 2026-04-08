Слот перед «ПСЖ»: «Ливерпуль» в этом сезоне показывал, что способен конкурировать с лучшими командами Европы. У нас было много сложных моментов – мы поднимались и снова падали»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем противостоянии с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов. 

Первый матч между этими командами пройдет в Париже сегодня 8 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Это чистая правда, что игра и результаты были очень нестабильными на протяжении всего сезона. Но этот клуб всегда демонстрировал в трудные моменты, что он может снова подняться.

В этом сезоне у нас было много сложных моментов. Мы несколько раз поднимались, но потом снова падали. Мы должны снова проявить этот менталитет – собраться после разочарования.

Этот клуб много раз доказывал, что мы способны на совершенно особенные вещи в сложных обстоятельствах. Если мы перенесем это противостояние на «Энфилд»... Мы провели не самую лучшую игру на выезде с «Галатасараем», но дома провели против них, возможно, лучший матч в сезоне. 

Но моя команда также много раз показывала в важных матчах этого сезона – за исключением двух матчей [с «Манчестер Сити»] на «Этихаде», – что мы способны конкурировать с лучшими командами Европы», – сказал Слот. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
21 комментарий
Вообще надо бы сказать "падали и поднимались", но это Ливерпуль да, больше про " поднимались и падали"
Вот иногда реально кажется, что если бы Слот никогда не давал интервью, но результаты были бы такими же, то отношение к нему было бы намного лучше и может даже большая часть фанатов Красных не ждало его отставки.
Вот иногда реально кажется, что если бы Слот никогда не давал интервью, но результаты были бы такими же, то отношение к нему было бы намного лучше и может даже большая часть фанатов Красных не ждало его отставки.
А никто и не ждёт из адекватных, это только фанаты артеты и другого мешковитого не пропускают ни одной статьи про ливер.
Слишком много "я" становится, лучше употреблять "мы", планку задрал себе конечно он, удачи нам!
Энрике: «Если ты встанешь, то ляжешь»
Слот: «Если я встану, то я лягу»
Уважаю Слота и держусь в стороне от тотального хейта в его сторону, не только он виноват в провале этого года.
Но подобные интервью уже напоминают шизу, которую выдавал Севен Хаг перед увольнением из мю.
Тоже везде якобы всегда боролся и возрождался, а на деле все равно отлетал условным Борнмутам без малейших шансов, про реальные топ клубы вообще молчу
Ливерпуль всегда был про «вставать после падений». Слот же делает с этой командой обратное
Давай Слот зарешай недоброжелателям на зло
Если посадит салаха шанс будет но увы
Давайте вещи называть своими именами.
Ливерпуль просто развалился с этим тренером.
Комментарий Слота после матча с ПСЖ - сегодня мы упали, но в ответной игре мы должны подняться))). Удачи Ливерпулю, она понадобится
