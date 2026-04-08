  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игроки «Иркутска» работают грузчиками из-за задержек зарплат, рассказал вратарь Сорокин: «Тренируемся утром, а затем многие идут на склад. Ищем спонсоров, но пока никто не откликнулся»
30

Игроки «Иркутска» работают грузчиками из-за задержек зарплат, рассказал вратарь Сорокин: «Тренируемся утром, а затем многие идут на склад. Ищем спонсоров, но пока никто не откликнулся»

Игроки «Иркутска» подрабатывают грузчиками из-за задержек зарплат.

Футболисты «Иркутска» подрабатывают грузчиками из-за задержек зарплат в клубе. Об этом рассказал вратарь команды Андрей Сорокин. 

По словам Сорокина, игроки не получают денег уже несколько месяцев, а премиальные не выплачиваются второй год. Он отметил, что игрокам, у которых есть семьи, приходится особенно тяжело: денег иногда не хватает даже на продукты. 

«Многие ребята вынуждены работать на товарном складе. Мы тренируемся утром, а затем они идут туда и работают до вечера. Из-за этого, к сожалению, часть игроков получила травмы и не смогла сыграть в последних матчах с «Балтикой» и «Енисеем».

Губернатор не хочет помогать, потому что клуб частный. Мы ищем спонсоров, но пока никто не откликнулся. Вчера, кстати, было совещание. Кто именно станет спонсором – не объявили, но благодаря шумихе в СМИ и соцсетях появились люди, готовые помочь небольшими суммами. Этого хватит хотя бы на ближайший выезд в Вологду. О полной выплате зарплат пока речи не идет», – рассказал Сорокин. 

Ранее «Иркутск», выступающий в LEON Второй лиге Б, обратился к фанатам и бизнесу с просьбой о помощи и объявил сбор пожертвований. По данным Sport Baza, пока удалось собрать около 50 тысяч рублей, которые потратили на покупку продуктов для футболистов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Sport Baza
logoИркутск
деньги
logoВторая лига Б
logoпремьер-лига Россия
кризис
Андрей Сорокин 2001
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хожу утром в качалку с друзьями, затем еду на работу. Ищем спонсоров, чтобы сосредоточиться на качалке и не ходить на работу
Многие ребята вынуждены работать на товарном складе...
А футболисты сборных Сан-Марино и Лихтенштейна тоже подрабатывают на других работах,ничего в этом нет противоестественного и зазорного.
Ответ Сергей Круг
Многие ребята вынуждены работать на товарном складе... А футболисты сборных Сан-Марино и Лихтенштейна тоже подрабатывают на других работах,ничего в этом нет противоестественного и зазорного.
Комментарий скрыт
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Как много именно эта ситуация говорит о величии)
2 лига это трамплин а из за наличия зп стал пастбищем не ликвидных футболистов, молодому деньги особо не нужны ( нужен шанс выбиться в футбол ) а взрослым дядям не переросшим вторую лигу нужно спокойно идти и работать
Ответ Шипа
2 лига это трамплин а из за наличия зп стал пастбищем не ликвидных футболистов, молодому деньги особо не нужны ( нужен шанс выбиться в футбол ) а взрослым дядям не переросшим вторую лигу нужно спокойно идти и работать
в загнивающей Англии зарплата в четвертом дивизионе составляет 2000 фунтов. В неделю.
Ответ ZjzoRe
в загнивающей Англии зарплата в четвертом дивизионе составляет 2000 фунтов. В неделю.
Так возьми Иркутск себе на содержание. Можешь им платить по 4 тысячи фунтов в день. Это твоё право.
Раньше команда мастеров была Звезда Иркутск, вот той командой гордились болельщики, а за этих ребят грузчиков пинающих мяч болеть не охота, к сожалению. Погубили футбол в Сибири.
На 600000 город 50000 рублей. Не Зенит позор нашего футбола, а болельщики.
Ответ Знамя НЕТ
На 600000 город 50000 рублей. Не Зенит позор нашего футбола, а болельщики.
а не экономика ?
Ответ Ape1sin
а не экономика ?
а не владелец?
ну и норм, общественно-полезный труд оплачивается. развлечения - нет
ну так и заканчивайте с футболом, почему кто то должен вас кормить просто так? За какие заслуги?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Иркутск» обратился к фанатам и бизнесу с просьбой о помощи и объявил сбор пожертвований. Игроки не получают зарплату 3 месяца, клуб не может оплатить ближайший выезд
6 апреля, 16:02Видео
Рекомендуем
Главные новости
Ловчев об 11-метровом Барко: «Я просто в шоке – это вообще черт знает что. Ты хоть понимаешь, кому бил пенальти и какое давнее соперничество идет между клубами?»
13 минут назад
Талалаеву успешно прооперировали ЖКТ: «Самочувствие Андрея Викторовича положительное»
20 минут назад
Александр Мостовой о Дуране: «Производит впечатление нездорового футболиста. Ходит по полю. У него болит что-то? За такие деньги приезжает и даже не бегает»
28 минут назад
«Барселона» предложила Левандовскому однолетний контракт с уменьшением зарплаты. Остаться в клубе – приоритет для форварда (Mundo Deportivo)
40 минут назад
Тони Кроос: «Реал» – самая опасная команда в мире в атакующем хаосе. Ожидал, что «Бавария» продолжит доминировать при 2:0, но они начали отступать. Могли сыграть 3:3»
54 минуты назад
Никита Хайкин: «Норвегия стала для меня домом. Светлые летние вечера, северное сияние, люди, покой – это то, что я полюбил. Невероятно благодарен за то, что стал гражданином страны»
сегодня, 09:30Фото
«Тюкавин – один из лучших нападающих в истории российского футбола, есть амбиции стать звездой мирового уровня. Он далек от звездной болезни». Глава «Динамо» о форварде
сегодня, 09:14
Рэпер Obladaet оплатил «Иркутску» выезд на матч против вологодского «Динамо». Музыкант – уроженец Иркутска (Sport Baza)
сегодня, 09:01
«Реал» при Арбелоа набирает в среднем 2,08 очка в 12 матчах Ла Лиги. При Алонсо было 2,37 очка в 19 играх
сегодня, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о «Спартаке»: «А что они показали по весне? Проиграли 2:5 «Динамо»? Показали хорошую игру? Ничего сказать о работе Карседо пока не могу»
7 минут назад
«Арсенал» – «Борнмут». Дьокереш и Хавертц играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
20 минут назад
Павел Погребняк: «Батраков подходит «ПСЖ». Там есть Витинья, который примерно такого же калибра»
37 минут назад
«Крылья Советов» – «Ахмат». Рассказов и Мелкадзе играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:00
50 минут назад
«Севилья» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
59 минут назад
Саудовская федерация рассмотрит жалобу «Аль-Ахли» на судейство: «Подчеркиваем приверженность сохранению честности соревнований и защите репутации саудовского футбола»
сегодня, 09:45
«Аталанта» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 09:36
«Милан» – «Удинезе». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 09:12
«Балтика» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 08:47
«Рубин» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 08:30
Рекомендуем