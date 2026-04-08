Игроки «Иркутска» работают грузчиками из-за задержек зарплат, рассказал вратарь Сорокин: «Тренируемся утром, а затем многие идут на склад. Ищем спонсоров, но пока никто не откликнулся»

Игроки «Иркутска» подрабатывают грузчиками из-за задержек зарплат.

Футболисты «Иркутска» подрабатывают грузчиками из-за задержек зарплат в клубе. Об этом рассказал вратарь команды Андрей Сорокин.

По словам Сорокина, игроки не получают денег уже несколько месяцев, а премиальные не выплачиваются второй год. Он отметил, что игрокам, у которых есть семьи, приходится особенно тяжело: денег иногда не хватает даже на продукты.

«Многие ребята вынуждены работать на товарном складе. Мы тренируемся утром, а затем они идут туда и работают до вечера. Из-за этого, к сожалению, часть игроков получила травмы и не смогла сыграть в последних матчах с «Балтикой» и «Енисеем».

Губернатор не хочет помогать, потому что клуб частный. Мы ищем спонсоров, но пока никто не откликнулся. Вчера, кстати, было совещание. Кто именно станет спонсором – не объявили, но благодаря шумихе в СМИ и соцсетях появились люди, готовые помочь небольшими суммами. Этого хватит хотя бы на ближайший выезд в Вологду. О полной выплате зарплат пока речи не идет», – рассказал Сорокин.

Ранее «Иркутск», выступающий в LEON Второй лиге Б, обратился к фанатам и бизнесу с просьбой о помощи и объявил сбор пожертвований. По данным Sport Baza, пока удалось собрать около 50 тысяч рублей, которые потратили на покупку продуктов для футболистов.