Тьерри Анри: «Олисе видит игру своим мозгом, он не смотрит глазами. У Майкла свое видение футбола и жизни – иногда люди за пределами поля его не понимают, но он отличный парень»
Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри оценил игру вингера «Баварии» Майкла Олисе.
Француз отдал результативный пас Харри Кейну в первом матче против «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Майкл – не такой игрок, как остальные. Он может стесняться, когда ему дают микрофон, но у него определенный образ мышления, определенное видение жизни. Как и видение игры.
Когда он получает мяч, он видит то, что могут увидеть немногие. Он видит игру по-другому. Он чаще видит игру своим мозгом. Он не смотрит на игру глазами. Он пытается представить, что может произойти, когда мяч уйдет от вратаря. Ты должен предугадывать, что произойдет.
Он может идти в дриблинг, мы все это знаем. Но он по-своему видит игру, как и жизнь. Поэтому за пределами поля люди иногда его не понимают. Но он приятный парень, отличный парень. За пределами поля он не очень много говорит, но когда у него мяч, он очень хорошо говорит своей игрой», – сказал Анри.
Олисе сильный игрок, один из лучших в мире, но против него играл крайне средний игрок. ЛЗ РМ же даже в сборной не играет. А у Испании очень сильный тренер и у него серьезный авторитет.
Будет каждый матч разрывать и вынесет например Мендеша и Тимбер и на ЧМ покажет уровень против сильных крайних защитник, то ок, можно будет делать из него икону.
если честно не хотел бы чтоб такой игрок играл в Реале) все эти Киллианы и Вини не особо страшны хотя бы потому что отдай им мяч и поставь низкий блок и угрозна от них снизится навсе 90%,а Олисе бешеная угроза как в контратаках так и позиционке.
баварцы,хоть убейте но не отдавайте его в Реал!!!
вчера был лучшим на поле у Баварии)