Тьерри Анри: «Олисе видит игру своим мозгом, он не смотрит глазами. У Майкла свое видение футбола и жизни – иногда люди за пределами поля его не понимают, но он отличный парень»

Тьерри Анри: Олисе видит игру мозгом, а не глазами.

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри оценил игру вингера «Баварии» Майкла Олисе .

Француз отдал результативный пас Харри Кейну в первом матче против «Реала » в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Майкл – не такой игрок, как остальные. Он может стесняться, когда ему дают микрофон, но у него определенный образ мышления, определенное видение жизни. Как и видение игры.

Когда он получает мяч, он видит то, что могут увидеть немногие. Он видит игру по-другому. Он чаще видит игру своим мозгом. Он не смотрит на игру глазами. Он пытается представить, что может произойти, когда мяч уйдет от вратаря. Ты должен предугадывать, что произойдет.

Он может идти в дриблинг, мы все это знаем. Но он по-своему видит игру, как и жизнь. Поэтому за пределами поля люди иногда его не понимают. Но он приятный парень, отличный парень. За пределами поля он не очень много говорит, но когда у него мяч, он очень хорошо говорит своей игрой», – сказал Анри.