  • Тьерри Анри: «Олисе видит игру своим мозгом, он не смотрит глазами. У Майкла свое видение футбола и жизни – иногда люди за пределами поля его не понимают, но он отличный парень»
Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри оценил игру вингера «Баварии» Майкла Олисе.

Француз отдал результативный пас Харри Кейну в первом матче против «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. 

«Майкл – не такой игрок, как остальные. Он может стесняться, когда ему дают микрофон, но у него определенный образ мышления, определенное видение жизни. Как и видение игры.

Когда он получает мяч, он видит то, что могут увидеть немногие. Он видит игру по-другому. Он чаще видит игру своим мозгом. Он не смотрит на игру глазами. Он пытается представить, что может произойти, когда мяч уйдет от вратаря. Ты должен предугадывать, что произойдет. 

Он может идти в дриблинг, мы все это знаем. Но он по-своему видит игру, как и жизнь. Поэтому за пределами поля люди иногда его не понимают. Но он приятный парень, отличный парень. За пределами поля он не очень много говорит, но когда у него мяч, он очень хорошо говорит своей игрой», – сказал Анри. 

Столько лет Сане продвигали как чуть ли не главную атакующую и звёздную единицу, а Олисе из Кристал Пеласа и "стареющий" Диас наперфомансили за этот сезон на флангах уже так, недовольная мина Лероя вспоминается как страшный сон) хоть колумбиец и провел вчерашний матч намного ниже своего уровня, не смотря на гол) да и Майкл тоже не сказать, что суперулыбчивый, но вспахивает свою бровку покруче трактора Беларусь!)
сане как футболист очень силен. но видимо есть проблемы какие-то ментальные. потенциал у него был огромный
Потенциал у него дичайший был, и когда взрывался моментами- умел всё, что угодно. Но есть у меня знакомый приближенный к рекламным контрактам игроков в Германии... И там в своем кругу открыто говорят- "что ему просто до звезды футбол, знает, что имеет талант, но зачем напрягаться".
Олисе абсолютно лучший игрок на своей позиции. Его игра это прям кайф
Сказал так, будто Олисе может видеть и вести игру ещё и чужим, а не только своим мозгом. Ох уж эти формулировки. Ну а вообще, если по делу Олисе сейчас железно топ-3 в мировом футболе прямо сейчас. Эталонно деклассировал Реал вчера и Каррераса в частности.
Анри давно о нем хорошо отзывался, придя в большой клуб засиял еще ярче
Должна быть все таки какой-то баланс. Мне одинаково не нравится нытьё стариков, что сейчас в футболе мало креатива, не умеют играть в обороне и т.д. и нападающие прошлого сейчас бы доминировали. Как мне и не нравится, когда из игроков нынешних делают каких то сверхъестественных людей.
Олисе сильный игрок, один из лучших в мире, но против него играл крайне средний игрок. ЛЗ РМ же даже в сборной не играет. А у Испании очень сильный тренер и у него серьезный авторитет.
Будет каждый матч разрывать и вынесет например Мендеша и Тимбер и на ЧМ покажет уровень против сильных крайних защитник, то ок, можно будет делать из него икону.
Все верно. ЧМ вообще покажет истиный уровень многих футболистов. Посмоттрим будет ли Олисе Францию тащить лучше того же Мбаппе
Олисе и Шерки спасают футбол. Ещё Ямаля к ним причисля. На фоне роботов-легкоатлетов именно эти трое напоминают, что такое настоящий футбол с тонкими пасами, финтами и лёгкостью
Я бы еще Дуэ в эту компанию записал. Всегда старается сыграть красиво, на публику.
да,вчера я просто кайфанул от его игры)) просто топ! признаюсь не так много его матчей смотрел, но во всех матчах что смотрел он смотрелся не так круто как о нем говорили, и я думал Ламин в разы техничнее и статка по дриблингу так и показывала(2.0 с 45% против 4.9 с 55% у Ламина), но вчера по технике ни разу не был слабее Ламина, футбольный айкью на крутом уровне, удары поставленные и пасы хорошие.просто ТОПище! и что самое главное, у Баварии настолько техничные игроки на поле, и все позиции хорошо играют именно с мячом и созидают то соперникам закрывать одного Олисе уже совсем не имеет смысла, ибо угроза со всех сторон, у Барсы как раз и беда с этим, Раф в основном игрок без мяча и завершении, Лева и Ферран такие же, Ферран и Педри только помогают Ламину созидать, а в Баварии созидают почти все, только закрой одного плотно а другой игрок через другой фланг рвет..
если честно не хотел бы чтоб такой игрок играл в Реале) все эти Киллианы и Вини не особо страшны хотя бы потому что отдай им мяч и поставь низкий блок и угрозна от них снизится навсе 90%,а Олисе бешеная угроза как в контратаках так и позиционке.
баварцы,хоть убейте но не отдавайте его в Реал!!!
понравился француз
вчера был лучшим на поле у Баварии)
А вообще на Олисе в Барселоне я бы посмотрел, менялись бы флангами с Ламином и Рафиньей. Но это маловероятно. Хотя тот же Анри в Барсу-то перешёл)
Это было бы страшно абсолютно в нападении
продукт когда-то лучшей академии англии.
