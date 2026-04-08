  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Газзаев об Акинфееве: «Настоящий патриот своего клуба, своей страны, своего отечества. Вот так нужно служить своей деятельности. Поздравляю Игоря с юбилеем»
7

Газзаев об Акинфееве: «Настоящий патриот своего клуба, своей страны, своего отечества. Вот так нужно служить своей деятельности. Поздравляю Игоря с юбилеем»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поздравил вратаря армейцев Игоря Акинфеева с 40-летием. 

«Поздравляю Игоря с юбилеем. Неоднократно говорил, что он большой профессионал, который демонстрирует высокий уровень игры. Хочется пожелать, чтобы он и дальше радовал болельщиков. Акинфеев – легендарная личность, он служит верой и правдой своей любимой команде на протяжении 23 лет.

Он настоящий патриот своего клуба, своей страны, своего отечества. Игорь является примером для молодых футболистов, которые только начинают свою карьеру. Вот так нужно служить своей профессиональной деятельности», – сказал Газзаев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoИгорь Акинфеев
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoВалерий Газзаев
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спасибо Валерию Георгиевичу за такое нестандартное решение поставить в ворота молодого вратаря в 2003 году.
А хранение Георгия победоносца зажал для Игоря...
В следующей новости патриот Игорь расскажет о новом Porsche)
Уважаю Игоря, но справедливости ради надо сказать, патриотом он стал потому, что ни один серьёзный клуб его не звал.
Ответ Владимир Переходов
Так это же не правда. Уже кучу людей подтверждали, что его звали топы, но он не поехал.
Ответ Кирилл Эсаулов
Если бы звали топы - пешком пошёл бы.
Можно и так сказать - патриот одного клуба, а можно и - первый парень на деревне, а в деревне два двора, зачем куда то ехать, нас и здесь не плохо кормят и хз. что лучше.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
55 минут назад
Рекомендуем