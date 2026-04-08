Расулов о McDonald’s и «Вкусно – и точка»: все наше – лучшее.

– Во время сборов ты ходил в «Макдональдс». Как тебе русский аналог «Вкусно – и точка»?

– Было интересно попробовать настоящий «Макдональдс». Но «Вкусно – и точка» в разы вкуснее. Все наше – лучшее, – сказал Расулов.