Итурральде о неудалении Та за наступ на ногу Мбаппе: «Он избежал красной, потому что зацепил ногу, но без продавливания»
Итурральде высказался о решении не удалять Та за наступ на ногу Мбаппе.
Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес объяснил, почему судья не удалил защитника «Баварии» Джонатана Та за фол на форварде «Реала» Килиане Мбаппе в матче Лиги чемпионов (2:1)
На 70-й минуте немец шипами сзади наступил на ногу французу. Арбитр Майкл Оливер показал Та желтую карточку.
«Жесткий эпизод. Он избежал красной, потому как зацепил ногу соперника, но без продавливания», – сказал Итурральде.
На что способен «Спартак» в сезоне?14369 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
49 комментариев
Бенатиа же напрыгнул ногой сзади, когда Васкес был перед воротами с мячом
Эпизоды в чем-то схожи, но не идентичные
Соглашусь, что пенальти можно было назначить и в эпизоде с Олисе при желании, но момент менее явный