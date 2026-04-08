Итурральде о неудалении Та за наступ на ногу Мбаппе: «Он избежал красной, потому что зацепил ногу, но без продавливания»

Итурральде высказался о решении не удалять Та за наступ на ногу Мбаппе.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес объяснил, почему судья не удалил защитника «Баварии» Джонатана Та за фол на форварде «Реала» Килиане Мбаппе в матче Лиги чемпионов (2:1)

На 70-й минуте немец шипами сзади наступил на ногу французу. Арбитр Майкл Оливер показал Та желтую карточку.

«Жесткий эпизод. Он избежал красной, потому как зацепил ногу соперника, но без продавливания», – сказал Итурральде.