  • Итурральде о неудалении Та за наступ на ногу Мбаппе: «Он избежал красной, потому что зацепил ногу, но без продавливания»
Итурральде о неудалении Та за наступ на ногу Мбаппе: «Он избежал красной, потому что зацепил ногу, но без продавливания»

Итурральде высказался о решении не удалять Та за наступ на ногу Мбаппе.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес объяснил, почему судья не удалил защитника «Баварии» Джонатана Та за фол на форварде «Реала» Килиане Мбаппе в матче Лиги чемпионов (2:1)

На 70-й минуте немец шипами сзади наступил на ногу французу. Арбитр Майкл Оливер показал Та желтую карточку.

«Жесткий эпизод. Он избежал красной, потому как зацепил ногу соперника, но без продавливания», – сказал Итурральде. 

На что способен «Спартак» в сезоне?14369 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Жёлтая карта справедливое наказание за этот фол.
зацеп без продавливания - похоже на услугу с интим-сайта
Каррерас все же частично корпусом играл
Бенатиа же напрыгнул ногой сзади, когда Васкес был перед воротами с мячом
Эпизоды в чем-то схожи, но не идентичные
Соглашусь, что пенальти можно было назначить и в эпизоде с Олисе при желании, но момент менее явный
