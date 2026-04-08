  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Акинфеев о церкви: «Оттуда выходишь совсем другим человеком. Многие могут смеяться, скажут: «Чудес не бывает». Бывают, друзья. Вера дает жить нормальной жизнью и верить в хорошее»
Видео
114

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об отношении к религии. 

– Ты сказал, что у тебя очень верующие родители, верующая мама. А часто ли ты ходишь в церковь? Что это в твоей жизни, какую роль вера играет? Какое место занимает?

– Ну, естественно, я хожу. Не так часто, как мне хотелось бы. Если неделю брать до игры, два-три раза я обязательно заезжаю после тренировки. Ездить на всевозможные службы и время не позволяет, и ментально я еще не дорос до этого.

Если я заезжаю в церковь, то у меня все мысли там связаны с Богом. Для меня это очень важно, потому что ты заходишь и оттуда выходишь совершенно другим человеком. Многие могут смеяться, скажут: «Да что они там рассказывают там». Говорят: «Чудес не бывает». Бывают чудеса, друзья, бывают. Все случается, и чудеса бывают.

Вера дает жить нормальной жизнью и верить в хорошее во что-то. Потому что мы знаем, что не бывает хорошего на твоем пути всю жизнь. Бывают и плохие ситуации. Вера дает, что все будет хорошо. Я никогда никогда никого не призывал ходить в храм или верить. Но вера – это очень сильная штука, – сказал Акинфеев в интервью по случаю 40-летия.

На что способен «Спартак» в сезоне?17400 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ВидеоСпортс’’
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
религия
logoИгорь Акинфеев
114 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Однажды искал съёмную квартиру и произошёл такой диалог. Потенциальная арендодательница спрашивает: "а вы верующий?". Я говорю: "нет".
Она: "Хм, я не доверяю неверующим".
Я: "А я не доверяю верующим"
Она: "Почему?"
Я: "Часто видел как верующие со словами "Господи, прости" делают что-то плохое вместо того, чтобы этого просто не делать"

Квартиру сдала)
Ответ pit4er
Переиграл)
Ответ Alexander91
Сдала квартиру со словами: "Господи,прости".
В одном очень религиозном городке поселился атеист и открыл ночной клуб. Верующие жители были возмущены и начали молиться, чтобы Господь покарал это заведение. И вот однажды во время сильной грозы в клуб ударила молния, и он сгорел дотла. Атеист подал в суд на жителей города, утверждая, что их молитвы стали причиной уничтожения его бизнеса. Верующие, в свою очередь, заявили, что это абсурд, и молитвы не могли вызвать пожар. Судья, выслушав обе стороны, сказал: «Удивительное дело: истец — единственный, кто действительно верит в силу молитвы, а ответчики — нет».
Сложный вопрос. По-настоящему верит только тот кто с раннего детства жил в религиозной среде и получил религиозное образование. А в нынешних реалиях это почти невозможно, тем более когда человек взрослеет и начинает реально смотреть на окружающее, на то как жируют сегодня священнослужители, как Всевышний допускает множество несправедливостей вокруг, как избегают наказания воры, взяточники и армия зажравшихся чиновников, то вера понемногу исчезает.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Абсолютно не факт. Многие преступники и маргинальные личности как раз порой воспитывались в строго религиозных семьях. Возможно вот это насаждение, навязывание и толкнуло их на противоположную дорожку. Другие же наоборот, приходили к этому через всякие жизни трения, попробовав буквально всё. Ну и не стоит забывать, что по Новому Завету, первый в Царствие Небесное вошел разбойник.
Ответ Красная стрела
ну да, смотришь какой нибудь Клан Сопрано - блин, ну все верующие, до одного)) а что творят сукины дети
Молодец, что не боится делиться. Духовный опыт человека всегда уникален. И только идиот будет это осуждать или смеяться🤷🏻
Ответ Красная стрела
посмеяться можно почти над всем в этом мире, а вот осуждать конечно такое себе, если до фанатизма не доходит
Ответ Красная стрела
Только идиот может ввести такой критерий оценки, как осуждение или высмеивание духовного опыта! Особенно, если этот опыт в 21 веке в России основан на мифах древних семитских народов.
Спорят священник, мулла и раввин, кому Всевышний больше помогает.
Священник:
- Идем на корабле, налетает шторм. Возношу молитву. Везде - шторм, а вокруг нас - штиль! Благополучно пришли в гавань.
Мулла:
- Летим самолетом, налетает гроза. Возношу молитву. Везде - гроза, а вокруг нас - тихо! Благополучно приземлились.
Раввин:
- Иду в шаббат из синагоги, вижу на земле туго набитый бумажник. Возношу молитву. И что вы таки думаете? У всех шаббат, у меня - среда
Вера, личное дело каждого человека. И не надо навязывать своё мнение. Игорь, с днём рождения. Здоровья. Удачи. Успехов. С уважением, болельщик Зенита.
Нет, чудес не бывает. Фентези существует только в искусстве, в реальности никакой магии нет.
Ответ tony
зачем вы обманываете, на спортсе перед каждым сезоном фентези
Ответ tony
Это смотря как смотреть на мир. Под определённым ракурсом закат солнца на море, первые подснежники в лесу или запах травы после дождя - это невероятное, прекрасное чудо, которое поражает воображение...
> Вера дает жить нормальной жизнью и верить в хорошее во что-то
С этим можно согласиться. Только не ясно причем тут церковь, это ведь еще один госинститут для сбора денег. По крайней мере у нас в стране точно.
В начале ты не веришь в Чудо, а потом в твоей жизни появляется сборная Южной Кореи
Будущий депутат почти готов!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
