Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Аль-Охдуд»

В Саудовской Аравии прошли матчи 28-го и 29-го туров чемпионата.

В среду «Аль-Иттихад» проиграл «Неому» (3:4), «Аль-Хилаль» дома разгромил «Аль-Холуд» (6:0).

В четверг «Аль-Кадисия» сыграла вничью с «Дамаком» (1:1).

В субботу «Аль-Наср» Криштиану Роналду в гостях взял верх над «Аль-Охдудом» (2:0).

Чемпионат Саудовской Аравии

28-й тур

Высшая лига. 28 тур
11 апреля 16:00, Al Taawoun Club Stadium
Аль-Таавун
Завершен
1 - 2
1.68xG1.27
Аль-Холуд
Эль-Махдиуи
90’
+3’
90’
+2’
Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz   Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
90’
Kortajarena Canellada
Фюльжени   Аль-Рашиди
88’
Петков
87’
81’
Аль-Алива   Berry
77’
Аль-Алива
76’
Аль-Сафари
Фюльжени
72’
72’
Уткус
Биэл   Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab
66’
66’
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri   Аль-Сафари
66’
Солан   Аль-Досари
63’
Ндорам
46’
Бакли
2тайм
Перерыв
Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary
45’
+5’
23’
  Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
  Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary
8’
4’
  Пинас
Маилсон
2’
Аль-Таавун
Маилсон, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Аль-Авджами, Петков, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Флавио, Биэл, Мартинес, Аль-Куикби
Запасные: Moustapha Sémbène, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Аль-Кахтани, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Аль-Рашиди, Alhurayji, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Атийя
1тайм
Аль-Холуд:
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Уткус, Солан, Kortajarena Canellada, Бакли, Ндорам, Аль-Алива, Бахебри, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Запасные: Аль-Сафари, Rashid Enad Awad Al Mutairi, Berry, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Alshammari, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Rakan Abdulrahman Abdulmohsen bin Jaman, Аль-Досари, Аль-Досари
Подробнее
Высшая лига. 28 тур
11 апреля 16:00, King Abdullah Sport City Stadium
Аль-Нажма
Завершен
2 - 1
0.58xG2.68
Неом
Гуга Родригеш   Аль-Шаммари
86’
75’
Месси   Аль-Брейк
75’
Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari   Jaber
73’
Хегази
Бутобба   Majed Mohammed Yazid Dawran
65’
58’
Коне   Аль-Саад
56’
  Коне
  Бутобба
47’
46’
Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi   Абди
2тайм
Перерыв
Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
45’
+2’
  Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
43’
Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
13’
13’
Коне
Аль-Нажма
Виктор Брага, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Al Hawsawi, Самир, Аль-Фатиль, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Гуга Родригеш, Эмад, Бутобба, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Фелиппе Кардосо
Запасные: Khalid bin Mohammed Al Subaie, Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Аль-Шаммари, Аль-Хаусауи, Аль-Энази, Majed Mohammed Yazid Dawran, Лазаро, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
1тайм
Неом:
Луиш Машимиану, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Зезе, Хегази, Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari, Дукуре, Коне, Аль-Хеджи, Бенрахма, Месси, Родригес
Запасные: Jaber, Аль-Брейк, Аль-Салули, Аль-Саад, Younes bin Abdulkarim bin Ahmed Al Shanqeeti, Малайека, Аль-Досари, Абди, Ahmed Fadhi Fahd Al Anazi
Подробнее
Высшая лига. 28 тур
11 апреля 16:05, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Аль-Хазем
Завершен
2 - 0
1.55xG0.78
Аль-Фейха
  Аль-Сома
90’
+9’
Al-Nakhli
90’
+3’
90’
+1’
Бамасуд   Ammar Mohammed Issa Al Khaibari
Аль-Дахиль
88’
88’
Алфа Семеду
Аль-Хабаши   Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
86’
85’
Sabri Abdu H. Dahal
Al Dhuwayhi   Моквана
79’
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed   Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi
79’
75’
Аль-Бакауи   Аль-Харти
Al-Ghamdi
71’
Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker   Al-Shanqiti
56’
Аль-Шаммари   Аль-Сома
56’
46’
Джейсон   Sabri Abdu H. Dahal
46’
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi   Радиф
2тайм
Перерыв
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed
38’
  Аль-Шаммари
8’
Аль-Хазем
Al-Ghamdi, Al-Nakhli, Аль-Дахиль, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Розье, Aboubacar Bah, Фабиу Мартинш, Аль-Хабаши, Al Dhuwayhi, Аль-Шаммари
Запасные: Al-Shanqiti, Amadou Bamba Dieng, Yazan bin Abdullah Muaidhf Al Ruwaili, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Аль-Сома, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Oumarou Alio, Моквана, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
1тайм
Аль-Фейха:
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Бензия, Сакала, Джейсон, Ганвула
Запасные: Аль-Рашиди, Аль-Харти, Аль-Биши, Al-Deqeel, Радиф, Sabri Abdu H. Dahal, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Аль-Саафи, Ammar Mohammed Issa Al Khaibari
Подробнее
Высшая лига. 28 тур
11 апреля 18:00, Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
Аль-Охдуд
Завершен
0 - 2
0.14xG2.52
Аль-Наср Эр-Рияд
89’
Бушаль   Аль-Наджди
Saleh Mussad Mubarak Al Harthi
87’
Нарей   Saleh Mussad Mubarak Al Harthi
83’
Бассогог   Mohamed bin Nayef Al Jahif
83’
Mateo Borrell   Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
83’
Khaled Sulaiman A. Al Lazam   Аль-Аббас
82’
82’
Анжело Габриэл   Гариб
82’
Роналду   Аль-Хамдан
74’
Жоау Феликс
67’
Коман   Аль-Хайбари
67’
Яхья   Аль-Ганам
Abdulaziz Saleh Al Hatila   Неу
64’
Khaled Sulaiman A. Al Lazam
56’
47’
  Жоау Феликс
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Симакан
15’
  Роналду
Аль-Охдуд
Португал, Аль-Кайди, Гюнтер, Гюль, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Нарей, Mateo Borrell, Педроса, Бассогог, Khaled Sulaiman A. Al Lazam, Abdulaziz Saleh Al Hatila
Запасные: Saud Salem Saud Al Yami, Аль-Аббас, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Аль-Наджар, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi, Неу
1тайм
Аль-Наср Эр-Рияд:
Бенто, Аль-Амри, Симакан, Яхья, Бушаль, Мане, Анжело Габриэл, Брозович, Коман, Роналду, Жоау Феликс
Запасные: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Аль-Хамдан, Аль-Шарари, Аль-Наджди, Аль-Нассер, Аль-Хассан, Гариб, Аль-Хайбари
Подробнее
Высшая лига. 28 тур
9 апреля 16:00, Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
Дамак
Завершен
1 - 1
0.29xG1.34
Аль-Кадисия
77’
Аль-Шахрани   Аль-Салем
Аль-Кахтани   Шарахили
72’
65’
Нандес
64’
Махнаши
Окита   Бедран
46’
46’
Аль-Аммар   Gabriel Carvalho Teixeira
2тайм
Перерыв
  Вада
37’
35’
  Нандес
Дамак
Кевин, Аль-Обайд, Hassan Ali Rabea, Харкасс, Sanousi Mohammed, Мохаммед, Силла, Окита, Вада, Аль-Кахтани, Мейте
Запасные: Naser Al Ghamdi, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Naji, Al-Rashidi, Шарахили, Альсахади, Бедран, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Аль-Самири
1тайм
Аль-Кадисия:
Кастельс, Аль-Шахрани, Начо, Махнаши, Аль-Джувайр, Отавио, Нандес, Баа, Аль-Аммар, Ретеги, Киньонес
Запасные: Аль-Кассар, Такри, Ассири, Аль-Нахли, Хазази, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Аль-Салем, Amar bin Hamed bin Mohammed Al Yuhaybi, Gabriel Carvalho Teixeira
Подробнее
Высшая лига. 28 тур
9 апреля 18:00, EGO Stadium
Аль-Иттифак
Завершен
2 - 3
1.58xG1.88
Аль-Рияд
90’
+3’
  Силла
90’
Леандру Антунеш   Essam Hassan Abdullah Bahri
89’
Аль-Хайбари
85’
Барбе
81’
Лиа Оку   Силла
Аль-Отайби   Хассан
69’
54’
  Леандру Антунеш
46’
Сали   Alabsi
46’
Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti   Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi
2тайм
Перерыв
38’
  Леандру Антунеш
  Аль-Ганнам
33’
Аль-Отайби
27’
  Вейналдум
5’
Аль-Иттифак
Родак, Аль-Отайби, Кальво, Хинди, Аль-Олайян, Медран, Дуда, Аль-Ганнам, Вейналдум, Коста, Дембеле
Запасные: Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Turki bin Tawfiq bin Hassan Al Mawlid Al Madani, Хассан, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Маду, Faris Saeed Al Ghamdi, Хайралла, Awad Abdu Hussain Dahal, Abdulhakim Hassan Maghfori
1тайм
Аль-Рияд:
Борян, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Барбе, Аль-Хайбари, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Лехаль, Сали, Тозе, Лиа Оку, Леандру Антунеш
Запасные: Фида, Тармин, Talal Riyadh Al Shubili, Аль-Шехри, Faisal Ali Muslim Al Subhi, Alabsi, Essam Hassan Abdullah Bahri, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Силла
Подробнее

29-й тур

Высшая лига. 29 тур
8 апреля 15:55, Al Majma'ah Sports City Stadium
Аль-Фейха
Завершен
1 - 1
1.23xG1.42
Аль-Ахли Джидда
Бензия   Аль-Биши
90’
+6’
Джейсон   Аль-Харти
90’
+4’
Бамасуд   Аль-Рашиди
90’
+1’
68’
Аль-Джухани   Бакор
62’
Кессиэ
  Джейсон
53’
Sabri Abdu H. Dahal   Ганвула
46’
2тайм
Перерыв
36’
  Тоуни
10’
Аль-Джухани
Аль-Фейха
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Сакала, Бензия, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Радиф, Аль-Харти, Al-Deqeel, Аль-Рашиди, Аль-Саафи, Аль-Биши, Ганвула, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Ammar Mohammed Issa Al Khaibari
1тайм
Аль-Ахли Джидда:
Менди, Дамс, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Кессиэ, Мийо, Аль-Джухани, Аль-Бурайкан, Галено, Тоуни, Марез
Запасные: Salem Saleh bin Salimin Abdullah, Аль-Санби, Yazan Luay Ali Madani, Бакор, Аль-Муваллад, Ricardo Mathias da Silva, Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Салех
Подробнее
Высшая лига. 29 тур
8 апреля 18:00, Prince Abdullah al-Faisal Stadium
Аль-Иттихад Джидда
Завершен
3 - 4
2.74xG2.46
Неом
90’
+3’
Бенрахма   Аль-Салули
90’
+2’
Дукуре
90’
+1’
  Аль-Хеджи
Ауар   Аль-Гамди
85’
Бергвейн   Аль-Биши
85’
79’
Абди
78’
Родригес   Jaber
78’
Аль-Брейк   Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari
Фернандеш   Аль-Нашри
64’
63’
Аль-Саад   Аль-Хеджи
63’
Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi   Абди
55’
  Аль-Саад
  Ауар
49’
2тайм
Перерыв
  Эн-Несири
44’
  Эн-Несири
38’
Данилу Перейра
31’
28’
Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi
Аль-Гамди   Аль-Обод
23’
16’
  Родригес
Аль-Гамди
13’
3’
  Бенрахма
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Кадеш, Данилу Перейра, Симич, Аль-Шенгити, Аль-Гамди, Фабиньо, Бергвейн, Ауар, Фернандеш, Эн-Несири
Запасные: Аль-Биши, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Шарахили, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Нашри, Фаллатах, Аль-Гамди, Аль-Обод, Аль-Джулайдан
1тайм
Неом:
Луиш Машимиану, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Хегази, Аль-Досари, Аль-Брейк, Месси, Коне, Дукуре, Аль-Саад, Родригес, Бенрахма
Запасные: Аль-Фарадж, Аль-Хеджи, Younes bin Abdulkarim bin Ahmed Al Shanqeeti, Ahmed Fadhi Fahd Al Anazi, Jaber, Малайека, Абди, Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari, Аль-Салули
Подробнее
Высшая лига. 29 тур
8 апреля 18:00, Kingdom Arena
Аль-Хилаль
Завершен
6 - 0
2.97xG0.68
Аль-Холуд
78’
Пинас   Аль-Сафари
  Маркос Леонардо
76’
Аль-Досари   Маркос Леонардо
71’
Томбакти   Аль-Авджами
71’
69’
Бахебри   Ндорам
68’
Уткус   Аль-Досари
Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi
65’
62’
Mohamed Mansour Camara
Аль-Харби   Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
58’
  Аль-Досари
55’
Милинкович-Савич
52’
Малком   Мендаш
46’
Канно   Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi
46’
46’
Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz   Kortajarena Canellada
2тайм
Перерыв
  Бензема
45’
+5’
34’
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili   Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri
  Бензема
31’
Бензема
30’
19’
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
  Бензема
8’
  Аль-Харби
7’
Аль-Хилаль
Буну, Тео, Кулибали, Томбакти, Аль-Харби, Рубен Невеш, Аль-Досари, Канно, Милинкович-Савич, Малком, Бензема
Запасные: Аль-Ями, Suhayb Ayman Aafat Al Zaid, Аль-Авджами, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Abdullah bin Bandar bin Abdullah Al Zaid, Мендаш, Маркос Леонардо, Аль-Мутаири, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi
1тайм
Аль-Холуд:
Коццани, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Солан, Mohamed Mansour Camara, Пинас, Уткус, Бахебри, Аль-Досари, Бакли, Аль-Алива, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Запасные: Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Alshammari, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Аль-Сафари, Kortajarena Canellada, Ндорам, Rakan Abdulrahman Abdulmohsen bin Jaman, Аль-Досари
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс
Рекомендуем
Главные новости
Флик об игре с «Атлетико» после 0:2: «Барселоне» не нужно чудо – нужно сыграть в свой футбол. И мы на это способны»
3 минуты назад
«Аталанта» – «Ювентус». 0:1 – Бога забил на 48-й. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Экс-судья Фернандес изменил мнение об эпизоде с Мбаппе после кадров с кровью на лице форварда «Реала» от удара Рейса: «При более тщательном разборе момент заслуживал пенальти»
6 минут назад
Флик о 4:1 с «Эспаньолом»: «Рад за Феррана, нападающим нужны голы. «Барса» забивает много со стандартов, мы не самая высокая команда, но это вопрос выбора позиции и точной подачи»
48 минут назад
Роналду забил 24 гола в 24 матчах саудовской лиги. 41-летний форвард «Аль-Насра» идет 3-м в списке бомбардиров
51 минуту назад
Слот про 2:0 с «Фулхэмом»: «Я счастливее, чем после 0:4 и 0:2. «Ливерпуль» провел много подобных матчей, но не всегда такая игра вела к победам. Доволен, что нам не забили, надо повторить с «ПСЖ»
55 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 4 гола «Эспаньолу», «Атлетико» против «Севильи», «Сосьедад» Захаряна и «Алавес» сыграли 3:3
57 минут назадLive
«Барселона» одержала 37 разгромных побед при Флике за 109 матчей. Сегодня – 4:1 с «Эспаньолом»
сегодня, 18:48
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Аталанты», «Милан» разгромлен «Удинезе»
сегодня, 18:45Live
«Барселона» выиграла 7 матчей Ла Лиги подряд
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Севилья» – «Атлетико». 2:1 – Адамс, Боньяр и Гудель забили . Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Тренер «Жироны» Мичел: «Поговорил с игроками «Реала», и есть ощущение, что они перевернут противостояние с «Баварией». У них невероятный атакующий потенциал»
16 минут назад
Шпилевский про 2:2 с «Балтикой»: «То, что творил судья, просто хамство. Команда играет дома – еще какая‑то помощь четвертой стороны. Пенальти – смех. «Пари НН» заслужил не одно очко»
32 минуты назад
Ферран после дубля «Эспаньолу»: «Вокруг меня всегда много шума – чаще внимание на плохом, а не на хорошем. Их это бесит, я же всегда готов работать»
33 минуты назад
Аллегри про 0:3 с «Удинезе»: «Упустив скудетто, «Милан» расслабился. Это поражение ясно дает понять, что и место в ЛЧ под угрозой. Нас по праву освистали»
40 минут назад
Чемпионат Франции. «Ренн» принимает «Анже», «Осер» и «Нант» не забили, матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
52 минуты назадLive
У «Балтики» 1 поражение за 14 последних матчей в РПЛ – от «Зенита»
сегодня, 18:57
«Бавария» снесла «Санкт-Паули» – 5:0! У Мусиалы, Горетцки, Джексона по 1+1, Олисе и Геррейру тоже забили
сегодня, 18:29
«Балтика» упустила победу над «Пари НН» – 2:2. Петров забил с пенальти на 85-й, Карич сравнял на 91-й
сегодня, 18:28
«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» – 2:0. Забили 17-летний Нгумоа и Салах
сегодня, 18:22
Рекомендуем