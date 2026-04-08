  Рафаэл ван дер Варт: «Винисиус падает после легкого тычка и требует показать красную. Это ужасно раздражает. Он очень хороший игрок, но как заставить его перестать это делать?»
Рафаэл ван дер Варт: «Винисиус падает после легкого тычка и требует показать красную. Это ужасно раздражает. Он очень хороший игрок, но как заставить его перестать это делать?»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт раскритиковал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора за симуляции.

Ван дер Варт и экс-защитник «Аякса» Данни Блинд анализировали первый матч мадридского клуба с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2) в эфире Ziggo Sport. Ведущая Хелене Хендрикс спросила, как они относятся к поведению бразильского футболиста «сливочных». 

Ван дер Варт: «Ужасно».

Блинд: «Ну, смотрите, он продолжает представлять серьезную угрозу. Учитывая его скорость, он мог обводить Нойера в этом моменте на 61-й минуте. Но, конечно, он снова нас раздражал. Он считает, что каждое малейшее нарушение – это пенальти». 

Ван дер Варт: «Как заставить его перестать это делать? Я думаю, это очень досадно, потому что он очень хороший игрок. На самом деле не хочется об этом говорить, но это ужасно раздражает. Он падает после легкого тычка, затем встает и требует красную карточку. Это печально».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Voetbalzone
Похоже этот Вини достал всех, даже большинство болел Реала.
Ответ Gordon Brown
Комментарий скрыт
Ответ Ivang King
Так он упадет и красную будет просить.
Судьям надо перестать ссать давать ему за это карточки.
Когда ему уже кто-нибудь закроет его мерзкий рот, который он открывает по любому поводу?
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Уже закрывали. Американский телеканал потом целый город обвинил в расизме, наложив поддельную аудио дорожку на видео со стадиона
В смысле как? За первую симуляцию даём жёлтую, за вторую выгоняем с поля. Пару раз так сделать, и как шёлковый будет
Ответ Ultimatum1
Этого уже не исправить. Будет только ныть, что везде расисты.
Вини это олицетворение и лицо реала, судьи им всегда должны пенальти, карточки соперникам, при проигрыше тоже всегда виноваты судьи
Ответ Alan Dutch
Так делали. Тотти. Роналду. Неймар. И многие другие. Бесит.
Ответ Alan Dutch
Лучще и не скажешь
Раньше за такое на хлопковом поле могли запереть в железную бочку в открытом поле без воды
Ответ WelcomeBackPURE
Тебя, ты же вряд ли не из крестьян
Как перестать это делать? Отстранить его от футбола и дело с концом
Легко. Судьи должны перестать его жалеть, перестать раз за разом прощать его симуляции и бесконечные претензии, надо сразу давать карточку и ставить на место, пусть психует сколько влезет👍
Мерзкий нытик вообще не про спорт
Непонятно почему судьи редко используют правило давать предупреждения за симуляцию. Возможно это отрезвило бы Винисиуса.
Вероятно на его поведение сильно повлияло что он пролетел мимо ЗМ, вроде раньше он не был таким нытиком и симулянтом.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Так он никогда не симулирует. Речь не о симуляциях, а о том, что он падает от касаний, от которых мог бы не падать и просит карточки, когда их просить вообще запрещено.
Симуляция - это когда ты без касания падаешь.
Ответ Полуэктов Пётр
Неправда. То, что делает Винисиус- это и есть самая настоящая симуляция- преувеличение силы любого контакта с ним, будь то ноги об ногу или футболки об футболку
А я вот вчера смотрел матч, и сидит Винисиус, трясет рукой.И я думаю, реф, ну покажи ты ему карточку, он же сам просит.Разве в правилах это не запрещено, показывать такие жесты?
Главные новости
Аргентина – главный фаворит ЧМ-2026 по версии FourFourTwo. Испания – 2-я, Франция – 3-я, Германия – 4-я, Англия – 5-я, Португалия – 6-я
через 1 минуту
Юсте об эпизоде с рукой Пубиля: «Барса» должна подать жалобу, иначе улучшений не будет. Все совершают ошибки, но это происходит слишком часто, и мы не можем оставлять это без внимания»
7 минут назад
Магуайр хочет поехать на ЧМ-2026: «Я до сих пор один из лучших защитников по игре в обеих штрафных. Не думаю, что тут вообще могут быть сомнения»
14 минут назад
«Ювентус» интересуется Алиссоном и контактировал с его окружением. Вратарь «Ливерпуля» не против перехода (La Gazzetta dello Sport)
22 минуты назад
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть отмену удаления Пальцева в матче с «Краснодаром»
37 минут назад
Губерниев о фанатах «Зенита», бросавших бутылки в «Спартак»: «Такое недопустимо. Нужно общаться с болельщиками, чтобы не было, что они «не устанут повторять». На биатлоне, мягко говоря, ситуация другая»
41 минуту назад
«Динамо» не планирует вести переговоры с Федотовым. Клуб доверяет Гусеву («РБ Спорт»)
48 минут назад
Действующие топ-игроки, которые так и не взяли Лигу чемпионов – вспомните всех в лиге «Лузеры» в Невидимке
55 минут назадТесты и игры
Матерацци считает, что Мареска мог бы сделать «Реал» чемпионом: «Но у Энцо есть шанс вернуться в АПЛ – он был бы идеален для перестройки в «Ливерпуле». В «МЮ» он не пойдет из-за связи с «Сити»
55 минут назад
«Реал» еще сильнее хочет купить Олисе после игры с «Баварией». Мадридцы могут предложить 165 млн евро, но мюнхенцы не хотят продавать даже за 200 млн (Кристиан Фальк)
сегодня, 16:17
Глушаков о пенальти Барко: «Баджо и Бекхэм тоже не забивали. Какая тут критика может быть? Это же лотерея»
8 минут назад
ЦСКА передаст 50% билетной выручки от матча с «Сочи» пострадавшим от наводнения в Дагестане: «К масштабу стихии никто не был готов»
31 минуту назад
Лига конференций. 1/4 финала. «Шахтер» сыграет с АЗ, «Кристал Пэлас» принимает «Фиорентину», «Райо» против АЕК
40 минут назадLive
Джику о Соболеве: «Хороший игрок, но не считаю его лучшим нападающим РПЛ. Мне не удалось пока сыграть против Кордобы – вот он, думаю, очень хороший форвард»
56 минут назад
Витинья 20 минут ждал 18-летнего Ньони из «Ливерпуля» после матча – хавбек «ПСЖ» обещал ему обменяться футболками
сегодня, 16:12
Кирьяков о победе «Спартака»: «Психологически «Зенит» надломился после выхода Помазуна. Питерцы обозначили, что хотели сделать золотой дубль в год столетнего юбилея, но не получилось»
сегодня, 16:04
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги в гостях у «Дамака», «Аль-Иттифак» Вейналдума против» Аль-Рияда»
сегодня, 16:00Live
Быстров о Дуране: «Так и я могу походить по полю. Даже с 20 лишними кг пробегу не меньше колумбийца. Игроки «Зенита» говорят, что будут выкладываться, однако пока мы этого не видим»
сегодня, 15:17
Альварес о голе «Барсе» со штрафного: «Я несколько раз смотрел, как Месси забил здесь «Ливерпулю», но не был уверен, что мяч попал именно в тот угол»
сегодня, 15:07
Умяров о стычке с Солари: «Пабло эмоционально отреагировал на желтую – хотелось успокоить. Он был зол из-за своей игры»
сегодня, 14:56
