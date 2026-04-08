Рафаэл ван дер Варт: «Винисиус падает после легкого тычка и требует показать красную. Это ужасно раздражает. Он очень хороший игрок, но как заставить его перестать это делать?»
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт раскритиковал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора за симуляции.
Ван дер Варт и экс-защитник «Аякса» Данни Блинд анализировали первый матч мадридского клуба с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2) в эфире Ziggo Sport. Ведущая Хелене Хендрикс спросила, как они относятся к поведению бразильского футболиста «сливочных».
Ван дер Варт: «Ужасно».
Блинд: «Ну, смотрите, он продолжает представлять серьезную угрозу. Учитывая его скорость, он мог обводить Нойера в этом моменте на 61-й минуте. Но, конечно, он снова нас раздражал. Он считает, что каждое малейшее нарушение – это пенальти».
Ван дер Варт: «Как заставить его перестать это делать? Я думаю, это очень досадно, потому что он очень хороший игрок. На самом деле не хочется об этом говорить, но это ужасно раздражает. Он падает после легкого тычка, затем встает и требует красную карточку. Это печально».
Когда ему уже кто-нибудь закроет его мерзкий рот, который он открывает по любому поводу?
Вероятно на его поведение сильно повлияло что он пролетел мимо ЗМ, вроде раньше он не был таким нытиком и симулянтом.
Симуляция - это когда ты без касания падаешь.