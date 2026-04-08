Рафаэл ван дер Варт: «Винисиус падает после легкого тычка и требует показать красную. Это ужасно раздражает. Он очень хороший игрок, но как заставить его перестать это делать?»

Ван дер Варт: Винисиус падает после легкого тычка и требует показать красную.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт раскритиковал вингера «Реала » Винисиуса Жуниора за симуляции.

Ван дер Варт и экс-защитник «Аякса» Данни Блинд анализировали первый матч мадридского клуба с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2) в эфире Ziggo Sport. Ведущая Хелене Хендрикс спросила, как они относятся к поведению бразильского футболиста «сливочных».

Ван дер Варт : «Ужасно».

Блинд : «Ну, смотрите, он продолжает представлять серьезную угрозу. Учитывая его скорость, он мог обводить Нойера в этом моменте на 61-й минуте . Но, конечно, он снова нас раздражал. Он считает, что каждое малейшее нарушение – это пенальти».

Ван дер Варт : «Как заставить его перестать это делать? Я думаю, это очень досадно, потому что он очень хороший игрок. На самом деле не хочется об этом говорить, но это ужасно раздражает. Он падает после легкого тычка, затем встает и требует красную карточку. Это печально».