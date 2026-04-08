Радимов о споре с Соболевым на ящик пива: «Он подзадолбал своими голами. Не удивлюсь, что он может и «Спартаку», и «Краснодару» забить. Сашуль, остановись!»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о споре с Александром Соболевым

Нападающий петербургской команды забил 5 голов и отдал 1 результативный пас в 6 последних матчах за петербургскую команду. Ранее Соболев поспорил с Радимовым на ящик пива, что забьет 20 голов за сезон-2025/26. Сейчас на его счету 10 мячей. 

4 апреля «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в 23-м туре Мир РПЛ.

– Мастерство – это раз. Второе – все-таки «Крылья», мне кажется, выдерживать 90 минут вот такую линию и держать в обороне столько народу не смогли. Мы вспомним первый гол: «Крылья» побежали в атаку, потеряли мяч, пошла длинная передача, причем даже, по-моему, неакцентированная. И как здорово сыграл Джон Джон, подработал, здорово мяч положил вниз, пробил – да, помог рикошет, но все равно. Ну, а потом второй гол Сашки Соболева...

– Все серьезнее волнуетесь за свое пиво?

– Мы с ним переписывались перед игрой. Он мне говорит: «Забью два». Я говорю: «Слушай, тебя вообще эйфорией захлестнуло!» А после игры пишет – «Я с углового мог забить головой!». На что отвечаю ему – такие даже я головой забивал. Посмеялись, в общем. Но то, что у Соболя хорошее настроение – это хорошо.

Но еще раз я скажу, что он подзадолбал своими голами, меня начинает это напрягать, потому что забей он сейчас два, уже бы реально было сложнее. И с этим куражом, который есть, я не удивлюсь, что он может и «Спартаку» в Кубке, и «Краснодару» забить... В общем, короче, одним словом: Сашуль, остановись! – сказал Радимов. 

Если б было море пива
Я б дельфином стал красивым
Если б было море водки
Стал бы я подводной лодкой
Просто Сергей Богданыч сказал ему, что тот если не начнёт забивать, то папочка накажет плохого мальчика xD
Владик же непьющий..
интересно посмотреть стату его часов за играми компьютерными, была всё таки связь или нет
