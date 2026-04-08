Радимов о споре с Соболевым на ящик пива: «Он подзадолбал своими голами. Не удивлюсь, что он может и «Спартаку», и «Краснодару» забить. Сашуль, остановись!»

Радимов о голах Соболева: это начинает напрягать. Сашуль, остановись!.

Бывший полузащитник «Зенита » Владислав Радимов высказался о споре с Александром Соболевым .

Нападающий петербургской команды забил 5 голов и отдал 1 результативный пас в 6 последних матчах за петербургскую команду. Ранее Соболев поспорил с Радимовым на ящик пива, что забьет 20 голов за сезон-2025/26. Сейчас на его счету 10 мячей.

4 апреля «Зенит» обыграл «Крылья Советов » со счетом 2:1 в 23-м туре Мир РПЛ .

– Мастерство – это раз. Второе – все-таки «Крылья», мне кажется, выдерживать 90 минут вот такую линию и держать в обороне столько народу не смогли. Мы вспомним первый гол: «Крылья» побежали в атаку, потеряли мяч, пошла длинная передача, причем даже, по-моему, неакцентированная. И как здорово сыграл Джон Джон, подработал, здорово мяч положил вниз, пробил – да, помог рикошет, но все равно. Ну, а потом второй гол Сашки Соболева...

– Все серьезнее волнуетесь за свое пиво?

– Мы с ним переписывались перед игрой. Он мне говорит: «Забью два». Я говорю: «Слушай, тебя вообще эйфорией захлестнуло!» А после игры пишет – «Я с углового мог забить головой!». На что отвечаю ему – такие даже я головой забивал. Посмеялись, в общем. Но то, что у Соболя хорошее настроение – это хорошо.

Но еще раз я скажу, что он подзадолбал своими голами, меня начинает это напрягать, потому что забей он сейчас два, уже бы реально было сложнее. И с этим куражом, который есть, я не удивлюсь, что он может и «Спартаку» в Кубке, и «Краснодару» забить... В общем, короче, одним словом: Сашуль, остановись! – сказал Радимов.