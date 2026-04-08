Отец Полеха об уходе сына из академии «Краснодара»: «Дети там как в золотой клетке. Картинка классная, но выживать тяжело – все по струнке, строго. Сын не раз звонил ночами, плакал»

Отец Полеха об академии «Краснодара»: дети там как в золотой клетке.

Владимир Полех, отец вингера «Спартака » Павла Полеха, рассказал о причинах ухода сына из академии «Краснодара».

«В томской ДЮСШ №17 у них хорошая команда 2009 года подобралась. На каком-то турнире Пашку «Краснодар» присмотрел. У них и команды его возраста еще не было – сына первым с 2009 года рождения зачислили в академию. Первое время он с 2008-м жил и тренировался.

Года три он там пробыл, пока не случился инцидент с воспитательницей. Вдаваться в подробности не хочу, но сына мы забрали. Директор академии предлагал месяц отдохнуть, успокоиться и возвращаться. Когда через время спросил у сына: «Поедем?» – категорически отказался.

Сейчас, все переосмыслив, я даже рад, что в «Краснодаре» не остались. Дети там реально как в золотой клетке находятся. Картинка классная, но выживать пацанам очень тяжело. Сын не раз звонил ночами, плакал. Нет легкости, разнообразия – все по струнке, строго. Мы даже квартиру в Краснодаре купили – думали переезжать за ним. А потом поняли: смысла нет – их же никуда не выпускают. И мы эту идею отбросили.

«Краснодар» мог нас никуда не отпускать. Там с раннего возраста с детьми заключают контракты. Когда в «Спартаке» этот договор увидели, обалдели: «За него деньги платить надо?» Но директор краснодарской школы сдержал слово – подписал все бумаги, мы мирно разошлись. Благодарны им за это», – сказал Владимир Полех.

