  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
131

Отец Полеха об уходе сына из академии «Краснодара»: «Дети там как в золотой клетке. Картинка классная, но выживать тяжело – все по струнке, строго. Сын не раз звонил ночами, плакал»

Владимир Полех, отец вингера «Спартака» Павла Полеха, рассказал о причинах ухода сына из академии «Краснодара».

«В томской ДЮСШ №17 у них хорошая команда 2009 года подобралась. На каком-то турнире Пашку «Краснодар» присмотрел. У них и команды его возраста еще не было – сына первым с 2009 года рождения зачислили в академию. Первое время он с 2008-м жил и тренировался.

Года три он там пробыл, пока не случился инцидент с воспитательницей. Вдаваться в подробности не хочу, но сына мы забрали. Директор академии предлагал месяц отдохнуть, успокоиться и возвращаться. Когда через время спросил у сына: «Поедем?» – категорически отказался.

Сейчас, все переосмыслив, я даже рад, что в «Краснодаре» не остались. Дети там реально как в золотой клетке находятся. Картинка классная, но выживать пацанам очень тяжело. Сын не раз звонил ночами, плакал. Нет легкости, разнообразия – все по струнке, строго. Мы даже квартиру в Краснодаре купили – думали переезжать за ним. А потом поняли: смысла нет – их же никуда не выпускают. И мы эту идею отбросили.

«Краснодар» мог нас никуда не отпускать. Там с раннего возраста с детьми заключают контракты. Когда в «Спартаке» этот договор увидели, обалдели: «За него деньги платить надо?» Но директор краснодарской школы сдержал слово – подписал все бумаги, мы мирно разошлись. Благодарны им за это», – сказал Владимир Полех. 

Первый тренер Миранчуков не смог работать в академии «Краснодара»: «Условия невероятные – чуть ли не красной икрой кормили. Но ее называли «золотой клеткой», муштруют там всех»

На что способен «Спартак» в сезоне?19922 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
детский футбол
logoКраснодар
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
logoПавел Полех
131 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
выживает сильнейший)
и речь не только про футбол в данном случае, но и об умении ассимилироваться в социуме
Блата , кумовства и прочей мерзости там точно нет.
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
Выживает не сильнейший, а тот, кто сумел приспособиться.
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
Если он вышел за взрослую команду, то, видимо, умеет выживать
Уже второй раз за последнее время говорят, что в академии Краснодара жёстко. Дисциплина на уровне.
Видимо, так и есть.
Ответ Игорь_1116193088
В любом виде спорта высших достижений без дисциплины ничего не добиться.
Ответ Alina_77
Комментарий скрыт
Я бы слово "выживать" заменил на выражение "справляться с трудностями". Более правдоподобно было бы. Но посыл понятен.
Ответ Павел Коновалов
Станислав Саламыч, вы?
Ответ Павел Коновалов
Согласен, папаша жути нагнал. За все предоставляемые блага, требуют дисциплины, а кто хочет быть шалтай болтай, идите за забор…
Я так и не понял, в чем клетка? В том, что пацанам не дают ночевать вне академии, и шорохаться бесконтрольно?
Я понимаю детям это сложно принять, но взрослый то мужик должен понимать причины и последствия
Ответ Marcus-light
Комментарий скрыт
Ответ Marcus-light
Ну именно в этом и клетка. Совершенно непонятно, зачем 10-11 летних детей держать как в казарме. Они вообще-то живые люди с кучей своих интересов.
Хорошая академия, судя по всему.
Удивляют конечно такие родители. А вы что думали, в Академии Краснодара с вашего сына пылинки будут сдувать? Им максимально хорошие условия дают (питание. проживание, участие в турнирах) и требуют с учеников соответствующего поведения и отношения. Это норма.
Золотая клетка в чем состоит то? То что им не пускают самовольничать и бездельничать? Это золотая клетка что ли? Требуют дисциплину и контролируют её, это золотая клетка?
Правльно делают, что пытаются дисциплину довести до безумия лишних слов. Не нравится, и хочется гулянок и развлекух после тренировок, то тогда иди в другие академии в Зенит например, там и так до основы никто не доходит 😅
Ответ mr.salah89
А в Краснодаре 99% этих дисциплинированных пай-мальчиков в 17 лет отправляются "на мороз", а вместо них играют Кривцовы и Пальцевы, у которых было настоящее детство, и даже самовольничать и бездельничать можно было порой.
Ну отец тоже привирает - "никуда не выпускают" вряд ли в академии Краснодара, но что там есть распорядок и мало времени лафу пинать вполне логично - это не лагерь летний и если в профи метишь, то с детства учись быть профессионалом - на недостаток у наших футболистов этого жалуются тренеры
нравиться мне рассказы футболистов про сложное детство, из простой семьи, да мы с народа. Почитайте любое интервью и вникните в детали. Мы жили в обычной семье брат занимался волейболом, я футболом,всё как у всех, ага и денег хватало и время водить двоих детей на секцию, оплачивать поездки на соревнования, в будущем отпустить детей в разные города , как они ещё пишут зп спортсмена 5-10 тысяч. Тут вообще смехота, купили квартиру в Краснодаре, переехали ближе к сыну.
Я не обобщаю, говорю то что вижу, у большинства родители не из обычной семьи , не работают на заводе по смене. Поэтому наверное и такой у нас уровень, что уехать могут те кто может заплатить а не хорошо играет.
Ответ фахитос
это не секрет, мало обычных ребят могут позволить себе стать проф футболистом, нужно время родителей и деньги, куча историй было где платили, чтоб играть за дубль/молодежку, далеко ходить не надо у нас агенты лоббируют своих игроков в сборную России разных возрастов
Ответ фахитос
Баринова мама одна растила. Недавно вью было. Продавец, если не путаю, в сельском магазинчике. И он тоже уезжал из Сатурна, а потом подсобрался и попросил назад его отвезти. Первым делом характер должен быть, поддержка от родителей эмоциональная. Кисляк рассказывал, что мама работу нашла в интернате, где он был. Чтобы рядом быть. Вряд ли это суперобеспеченная семья. Думаю, в футболе можно пробиться. Сложнее, по деньгам, в хоккее, теннисе. Первым делом должно быть желание помочь, остальное приложится.
Поэтому воспитанник Краснодара в ПСЖ, а воспитанники Спартака в ФНЛ.
Ответ Aggrrist
По одному игроку оценивать,глупо.
Ответ Spartakus1984
У Спартака даже одного нет.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: «Не должно быть лимита. Это не приведет к улучшению футбола. Нужно принимать решения не ради популизма, а во имя роста конкуренции»
30 марта, 10:44
Мама Месси Жмыря: «Он вратарь, имя дал папа – бывший футболист, я поддержала. Мы сейчас ни за какой клуб не играем, прилетали в «Спартак» на просмотр в феврале»
26 марта, 11:41
Первый тренер Миранчуков не смог работать в академии «Краснодара»: «Условия невероятные – чуть ли не красной икрой кормили. Но ее называли «золотой клеткой», муштруют там всех»
26 марта, 10:13
Рекомендуем
Главные новости
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
4 минуты назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
11 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
17 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Карседо о России: «Буду говорить испанским тренерам, что это хорошая страна, а РПЛ – хороший чемпионат. В будущем испанцев здесь будет больше, возможно»
18 минут назад
«Челси» – «Манчестер Сити». 0:3 – Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
Евсеев после 1:1 с «Локо»: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####»
29 минут назадВидео
Карседо про 1:1 с «Ростовом»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали. Чувствовалась усталость после игры с «Зенитом», но никаких оправданий быть не может»
47 минут назад
Галактионов про 1:1 с Махачкалой: «Не лучшая игра, но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Любой положительный результат для «Локомотива» сейчас лучше, чем отрицательный»
48 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», «Локо» – с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
48 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
9 минут назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
10 минут назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
32 минуты назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
34 минуты назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
47 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
48 минут назадLive
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Мурики забил 21 гол в сезоне Ла Лиги – второй результат «Мальорки» в XXI веке. Косовар отстает от Мбаппе на 2 мяча в гонке бомбардиров
сегодня, 16:04
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» сыграл вничью с «Пармой», «Болонья» против «Лечче»
сегодня, 16:02Live
Рекомендуем