Отец Полеха об уходе сына из академии «Краснодара»: «Дети там как в золотой клетке. Картинка классная, но выживать тяжело – все по струнке, строго. Сын не раз звонил ночами, плакал»
Владимир Полех, отец вингера «Спартака» Павла Полеха, рассказал о причинах ухода сына из академии «Краснодара».
«В томской ДЮСШ №17 у них хорошая команда 2009 года подобралась. На каком-то турнире Пашку «Краснодар» присмотрел. У них и команды его возраста еще не было – сына первым с 2009 года рождения зачислили в академию. Первое время он с 2008-м жил и тренировался.
Года три он там пробыл, пока не случился инцидент с воспитательницей. Вдаваться в подробности не хочу, но сына мы забрали. Директор академии предлагал месяц отдохнуть, успокоиться и возвращаться. Когда через время спросил у сына: «Поедем?» – категорически отказался.
Сейчас, все переосмыслив, я даже рад, что в «Краснодаре» не остались. Дети там реально как в золотой клетке находятся. Картинка классная, но выживать пацанам очень тяжело. Сын не раз звонил ночами, плакал. Нет легкости, разнообразия – все по струнке, строго. Мы даже квартиру в Краснодаре купили – думали переезжать за ним. А потом поняли: смысла нет – их же никуда не выпускают. И мы эту идею отбросили.
«Краснодар» мог нас никуда не отпускать. Там с раннего возраста с детьми заключают контракты. Когда в «Спартаке» этот договор увидели, обалдели: «За него деньги платить надо?» Но директор краснодарской школы сдержал слово – подписал все бумаги, мы мирно разошлись. Благодарны им за это», – сказал Владимир Полех.
Первый тренер Миранчуков не смог работать в академии «Краснодара»: «Условия невероятные – чуть ли не красной икрой кормили. Но ее называли «золотой клеткой», муштруют там всех»
и речь не только про футбол в данном случае, но и об умении ассимилироваться в социуме
Блата , кумовства и прочей мерзости там точно нет.
Видимо, так и есть.
Я понимаю детям это сложно принять, но взрослый то мужик должен понимать причины и последствия
Правльно делают, что пытаются дисциплину довести до безумия лишних слов. Не нравится, и хочется гулянок и развлекух после тренировок, то тогда иди в другие академии в Зенит например, там и так до основы никто не доходит 😅
Я не обобщаю, говорю то что вижу, у большинства родители не из обычной семьи , не работают на заводе по смене. Поэтому наверное и такой у нас уровень, что уехать могут те кто может заплатить а не хорошо играет.