Генич об отмене гола Дзюбы: «Если бы это было не с Акинфеевым и в другой штрафной, его бы засчитали. Игорь все красиво сделал, его авторитет сказался»

Генич об отмене гола Дзюбы: если бы это было не с Акинфеевым, его бы засчитали.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об отмене гола Артема Дзюбы в матче с ЦСКА.

В субботу «Акрон » уступил ЦСКА (1:2) в 23-м туре чемпионата России. В добавленное ко второму тайму время Дзюба забил после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства ВАР главный судья Владимир Москалев отменил гол за фол в атаке со стороны форварда тольяттинцев, который воздействовал на Акинфеева во время удара по мячу головой.

«Я тебе так скажу – если бы это было не с Акинфеевым и в другой штрафной, этот гол, скорее всего, засчитали бы. Мне так кажется. Но тут и статус и авторитет Игоря сказался, и Акинфеев очень грамотно сыграл, пошел в направлении Дзюбы.

Не знаю, насколько это касание Дзюбы повлияло. Акинфеев все красиво сделал. Если бы он не упал, гол бы точно засчитали, но он грамотно по-вратарски все сделал, упал. Дал повод – арбитр пошел, посмотрел и отменил. Хотя, на мой взгляд, пусть это и во вратарской было, – ближе к голу, чем нет», – сказал Генич.