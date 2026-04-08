  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Генич об отмене гола Дзюбы: «Если бы это было не с Акинфеевым и в другой штрафной, его бы засчитали. Игорь все красиво сделал, его авторитет сказался»
27

Генич об отмене гола Дзюбы: «Если бы это было не с Акинфеевым и в другой штрафной, его бы засчитали. Игорь все красиво сделал, его авторитет сказался»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об отмене гола Артема Дзюбы в матче с ЦСКА.

В субботу «Акрон» уступил ЦСКА (1:2) в 23-м туре чемпионата России. В добавленное ко второму тайму время Дзюба забил после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства ВАР главный судья Владимир Москалев отменил гол за фол в атаке со стороны форварда тольяттинцев, который воздействовал на Акинфеева во время удара по мячу головой.

«Я тебе так скажу – если бы это было не с Акинфеевым и в другой штрафной, этот гол, скорее всего, засчитали бы. Мне так кажется. Но тут и статус и авторитет Игоря сказался, и Акинфеев очень грамотно сыграл, пошел в направлении Дзюбы. 

Не знаю, насколько это касание Дзюбы повлияло. Акинфеев все красиво сделал. Если бы он не упал, гол бы точно засчитали, но он грамотно по-вратарски все сделал, упал. Дал повод – арбитр пошел, посмотрел и отменил. Хотя, на мой взгляд, пусть это и во вратарской было, – ближе к голу, чем нет», – сказал Генич. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoИгорь Акинфеев
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Генич
logoсудьи
logoВладимир Москалев
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А почему гол в дерби в ворота ЦСКА засчитали?
Там не Акинфеев в воротах был?
Какую же чушь несёт Генич
Ответ Влад Безруков
поскольку Генич был когда-то среднестатистическим спартаковским воспитанником, развитие интеллектуальных способностей было далеко не в приоритете. не найти ни одного эфира, где бы он не нёс какую-нибудь чушь.
Уже куча судейских передач прошла: везде подтвердили, что фол был и судья поступил правильно. Но у Генича есть, #####, свое мнение. Может засунуть его куда подальше.
Не унимается. Стал противен, и ЦСКА для него - как красная тряпка для быка.
Заврался кругом, ему и руку приличный человек не подаст.
Главное: он не знает, насколько касание Дзюбы повлияло, но гол надо было засчитать.
Мне кажется, если он прикусит свой язык, - сразу отравится.
«Мне так кажется.»
«Не знаю, насколько это касание Дзюбы повлияло.»

Но свои 5 копеек вставить надо обязательно.
что за чушь постоянно несет Генич? какие к черту статусы? там игрок локтем заехал вратарю ОТКРЫТО, такой гол отменили бы в любом случае и при любом вратаре
Ничего подобного! Такое явное нарушение зафиксировали бы в любом матче, где есть ВАР! )) Не тупи, генич! )
Когда то Генич действительно нравился как комментатор, ибо был обычным человеком. Но приход больших денег от букмекеров показал, что это такое
Ответ Dr_horrible
Боясь сказать, что Вы ошиблись в человеке – делаете ему честь. Если он в зрелом возрасте такие высказывания делает, то и рвньше был менее знакомым, но не лучшим.
То, что гениталич идиот это давно понятно
Я думаю такой гол засчитали бы только в одной лиге - АПЛ. Во всех остальных его бы отменили. И это аргумент не в пользу Дзюбы, а скорее показатель насколько там неадекватно судят))
Вроде правила одни для всех. Предвзятость. И эксперты рпл это подтверждают. Позор.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем