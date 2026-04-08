  • «Это был жест любви – сердечко». Защитник «Оренбурга» Муфи отрицает, что показывал пересчет купюр после назначения пенальти в пользу «Зенита»
«Это был жест любви – сердечко». Защитник «Оренбурга» Муфи отрицает, что показывал пересчет купюр после назначения пенальти в пользу «Зенита»

Игрок «Оренбурга» Муфи о жесте в матче с «Зенитом»: это было сердечко.

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи объяснил свой жест в матче с «Зенитом». 

«Оренбург» обыграл «Зенит» в домашнем матче 20-го тура со счетом 2:1. На 94-й минуте арбитр Сергей Цыганков назначил пенальти в ворота хозяев после стыка Муфи с Даниилом Кондаковым, принимавшим мяч в штрафной площади, ВАР подтвердил решение судьи. Андрей Мостовой не реализовал 11-метровый, попав в перекладину.

После назначения пенальти Муфи саркастически поаплодировал и показал большой палец вверх, после чего изобразил жест, напоминающий пересчет купюр.

– Что за жест вы показали после пенальти в матче с «Зенитом» в пользу питерцев?

– Не буду отвечать.

– Вы были недовольны судейством?

– Игра с «Зенитом» уже прошла.

– Но все хотят пояснений.

– Это был жест любви. Это было сердечко, – сказал Муфи. 

Скриншот: трансляция «Матч Премьер»

Жест любви к деньгам :)
Ответ deadjoker
Жест любви к деньгам :)
- Ты меня любишь?
- А я тебя нефть! (с)
Ответ deadjoker
Жест любви к деньгам :)
Особенно у арбитров ))
Ну вообще, у зумеров именно так сейчас принято показывать сердечко, скрещенными кончиками большого и указательного пальца.
Ответ Say Hello to the Robots
Ну вообще, у зумеров именно так сейчас принято показывать сердечко, скрещенными кончиками большого и указательного пальца.
Угу, принято. А он его показывал вот так же в режиме кадра? Потому что если смотреть не только на фото, то жест уже совсем другой)
Муфи, видимо думает, что матч на видео не записываются, только фотосъемка ведётся)
Ответ Say Hello to the Robots
Ну вообще, у зумеров именно так сейчас принято показывать сердечко, скрещенными кончиками большого и указательного пальца.
А придумали его бумеры.
Жест продажной любви, наверное.
Ответ zanuda59
Жест продажной любви, наверное.
Нет. У них это реально сердце. Типа пальцы складываются в форму сердечка. Реально ведь похоже. В принципе довольно распространённый жест. Пошло вроде как из Кореи.

Это как воздушный поцелуй, что ли? Пальцы складываются и разводятся, как если бы ты хотел щёлкнуть пальцами. Но медленнее. И как раз один глаз закрывается. Типа ты так посылаешь сердечко другому.

Даже нашёл видео. Да, это Корея. Об этом писали на спортсе.
https://www.sports.ru/football/blogs/3099479.html
Ответ zanuda59
Жест продажной любви, наверное.
Батраков также празднует…
Да она не может любить меня, Да я люблю тебя (с)
Опять раздули,вот гнилье. У Батракова почему вы не спрашивали за точно такой же жест.
Ну да, ❤️ так тоже показывают)
Нам то не гони! (с) Про сердечко у бумеров не знал. Спортс, спасибо:)
Игрока Рубина Безрукова за этот наказали
Ответ Рубин2003
Игрока Рубина Безрукова за этот наказали
Его вроде наказали за слова, а не за жест. Муфи же ничего не говорил
Однако наказание Безрукова от этого не становится менее абсурдным
Ответ Рубин2003
Игрока Рубина Безрукова за этот наказали
А Песьякова не наказали
Даже ни чего не рассматривали
"Ты втираешь мне какую-то дичь!"
Шикарно троллит судейский проект Грозовского 👍🔥
