«Это был жест любви – сердечко». Защитник «Оренбурга» Муфи отрицает, что показывал пересчет купюр после назначения пенальти в пользу «Зенита»

Игрок «Оренбурга» Муфи о жесте в матче с «Зенитом»: это было сердечко.

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи объяснил свой жест в матче с «Зенитом».

«Оренбург» обыграл «Зенит» в домашнем матче 20-го тура со счетом 2:1. На 94-й минуте арбитр Сергей Цыганков назначил пенальти в ворота хозяев после стыка Муфи с Даниилом Кондаковым, принимавшим мяч в штрафной площади, ВАР подтвердил решение судьи. Андрей Мостовой не реализовал 11-метровый, попав в перекладину.

После назначения пенальти Муфи саркастически поаплодировал и показал большой палец вверх, после чего изобразил жест, напоминающий пересчет купюр .

– Что за жест вы показали после пенальти в матче с «Зенитом» в пользу питерцев?

– Не буду отвечать.

– Вы были недовольны судейством?

– Игра с «Зенитом» уже прошла.

– Но все хотят пояснений.

– Это был жест любви. Это было сердечко, – сказал Муфи.

Скриншот: трансляция «Матч Премьер»