«Это был жест любви – сердечко». Защитник «Оренбурга» Муфи отрицает, что показывал пересчет купюр после назначения пенальти в пользу «Зенита»
Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи объяснил свой жест в матче с «Зенитом».
«Оренбург» обыграл «Зенит» в домашнем матче 20-го тура со счетом 2:1. На 94-й минуте арбитр Сергей Цыганков назначил пенальти в ворота хозяев после стыка Муфи с Даниилом Кондаковым, принимавшим мяч в штрафной площади, ВАР подтвердил решение судьи. Андрей Мостовой не реализовал 11-метровый, попав в перекладину.
После назначения пенальти Муфи саркастически поаплодировал и показал большой палец вверх, после чего изобразил жест, напоминающий пересчет купюр.
– Что за жест вы показали после пенальти в матче с «Зенитом» в пользу питерцев?
– Не буду отвечать.
– Вы были недовольны судейством?
– Игра с «Зенитом» уже прошла.
– Но все хотят пояснений.
– Это был жест любви. Это было сердечко, – сказал Муфи.
Скриншот: трансляция «Матч Премьер»
- А я тебя нефть! (с)
Муфи, видимо думает, что матч на видео не записываются, только фотосъемка ведётся)
Это как воздушный поцелуй, что ли? Пальцы складываются и разводятся, как если бы ты хотел щёлкнуть пальцами. Но медленнее. И как раз один глаз закрывается. Типа ты так посылаешь сердечко другому.
Даже нашёл видео. Да, это Корея. Об этом писали на спортсе.
