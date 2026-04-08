  • Первый тренер Акинфеева о его 40-летии: «Хотел бы, чтобы он передавал свой опыт Торопу. Игорю нужен хороший сменщик»
Первый тренер Акинфеева о его 40-летии: «Хотел бы, чтобы он передавал свой опыт Торопу. Игорю нужен хороший сменщик»

Сегодня Акинфееву исполнилось 40 лет.

«Как говорится, 40 лет не отмечают (смеется). Но если серьезно, играть на высшем уровне в таком возрасте — это очень сильно. Игорь молодец. Причем и травмы были, но сколько игр он провел, сколько рекордов поставил.

Поздравляю Игоря с юбилеем! Здоровья ему, его близким и родным. Сколько еще играть, пусть решает сам — зависит только от него. Знаю, он очень любит футбол. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы еще поиграл. С четырех лет в ЦСКА — я все это видел — как же он уйдет? Хотел бы, чтобы он остался, передавал свой опыт. 

Акинфеев — единственный в нынешнем составе, кто становился чемпионом с ЦСКА. Кто будет вместо него? Не знаю… Не хочется, чтобы он резко заканчивал, нужно постепенно. Так, чтобы, возможно, Торопу весь свой опыт передать, подготовить его. Акинфееву нужен хороший сменщик, ведь ЦСКА всегда ставит максимальные цели», — сказал Павел Коваль.

На что способен «Спартак» в сезоне?19922 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Игорю нужен новый контракт
Первый тренер Акинфеева Юрий Пшеничников!
Тороп дёрганый какой то, конечно тревожно за рамку, сугубо моё мнение надо искать вратаря
Абсолютно верно, проблема с нервами, а это ни какой-то технический или теоретический изян, который можно поправить.
ЦСКА поздравил Акинфеева с 40-летием: «Игорь Владимирович – пример настоящей преданности клубу и футбольного долголетия»
8 апреля, 07:29
Пономарев об ошибке Акинфеева с «Махачкалой»: «Игорьку надо заканчивать – уступать место молодым и уходить на хорошей ноте»
25 марта, 03:27
Пименов не считает, что Акинфееву пора завершать карьеру: «Слишком много внимания обращаем на его ошибки. Сколько он выручает, но об этом не говорим уже, потому что это норма для него»
24 марта, 11:00
