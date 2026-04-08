Первый тренер Акинфеева о его 40-летии: «Хотел бы, чтобы он передавал свой опыт Торопу. Игорю нужен хороший сменщик»

Первый тренер Акинфеева: хотел бы, чтобы он передавал свой опыт Торопу.

Первый тренер Игоря Акинфеева хочет, чтобы вратарь ЦСКА передал опыт своему сменщику Владиславу Торопу .

Сегодня Акинфееву исполнилось 40 лет.

«Как говорится, 40 лет не отмечают (смеется). Но если серьезно, играть на высшем уровне в таком возрасте — это очень сильно. Игорь молодец. Причем и травмы были, но сколько игр он провел, сколько рекордов поставил.

Поздравляю Игоря с юбилеем! Здоровья ему, его близким и родным. Сколько еще играть, пусть решает сам — зависит только от него. Знаю, он очень любит футбол. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы еще поиграл. С четырех лет в ЦСКА — я все это видел — как же он уйдет? Хотел бы, чтобы он остался, передавал свой опыт.

Акинфеев — единственный в нынешнем составе, кто становился чемпионом с ЦСКА. Кто будет вместо него? Не знаю… Не хочется, чтобы он резко заканчивал, нужно постепенно. Так, чтобы, возможно, Торопу весь свой опыт передать, подготовить его. Акинфееву нужен хороший сменщик, ведь ЦСКА всегда ставит максимальные цели», — сказал Павел Коваль.