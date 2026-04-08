Матч окончен
«Барселона» проиграла «Атлетико» дома – 0:2. Серлот и Альварес забили, Кубарси удалили за фол на Симеоне перед штрафной
«Барселона» уступила «Атлетико» – 0:2.
«Барселона» проиграла дома «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Игра проходила на стадионе «Камп Ноу».
Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Пау Кубарси был удален на 44-й минуте после ВАР за фол на Джулиано Симеоне перед штрафной. Хулиан Альварес забил с назначенного за это нарушение штрафного. Александр Серлот отличился на 70-й.
На что способен «Спартак» в сезоне?19922 голоса
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
1440 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Коке простили дважды. Кубарси удалили. Какая легенда
Кубарси реально на красную сфолил из-за глупости и неосторожности, но в тех моментах Коке надо было удалять
Гави придержал - сразу жёлтая
Альварес - нифига
Коке на карточке бьёт по ногам - нифига
В одну калитку и даже не палятся
победить любой ценой. а где же футбол? настоящий красивый футбол.