«Барселона» проиграла «Атлетико» дома – 0:2. Серлот и Альварес забили, Кубарси удалили за фол на Симеоне перед штрафной

Игра проходила на стадионе «Камп Ноу».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пау Кубарси был удален на 44-й минуте после ВАР за фол на Джулиано Симеоне перед штрафной. Хулиан Альварес забил с назначенного за это нарушение штрафного. Александр Серлот отличился на 70-й.

Лига чемпионов. 1/4 финала
8 апреля 19:00, Камп Ноу
Барселона
0 - 2
1.14xG0.71
Атлетико
Жоау Канселу
90’
+4’
Жоау Канселу   Бальде
86’
80’
Симеоне   Альмада
80’
Гризманн   Н. Гонсалес
Рэшфорд   Ферран Торрес
73’
Кунде   Араухо
73’
70’
  Серлот
Гави
65’
63’
Алекс Баэна
60’
Коке   Алекс Баэна
60’
Лукман   Серлот
Левандовски   Фермин Лопес
46’
Педри   Гави
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Пубиль
45’
  Альварес
Кубарси
44’
31’
Ганцко   Пубиль
31’
Коке
Барселона
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Кунде, Эрик Гарсия, Педри, Ольмо, Рэшфорд, Ямаль, Левандовски
Запасные: Шченсны, Касадо, Ферран Торрес, Кочен, Араухо, Бальде, Кортес, Эспарт, Фермин Лопес, Гави, Маркес, Бардагжи
1тайм
Атлетико:
Муссо, Руджери, Ганцко, Ле Норман, Молина, Коке, Льоренте, Лукман, Симеоне, Альварес, Гризманн
Запасные: Диас дель Ромо, Алекс Баэна, Варгас, Н. Гонсалес, Эскивель, де Луис, Мендоса, Серлот, Лангле, Пубиль, Альмада
На что способен «Спартак» в сезоне?19922 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Классика в плей-офф ЛЧ от Барсы, дело Араухо живет
только хотел написать
Привыкли к карманному судейству... что с них взять... и каждый раз эти выпученные глаза... ахах
Классно)
Коке простили дважды. Кубарси удалили. Какая легенда
Судья дважды простив Коке, сам себя поставил в идиотскую ситуацию

Кубарси реально на красную сфолил из-за глупости и неосторожности, но в тех моментах Коке надо было удалять
Это он еще не показал коке желтую в начале матча за срыв атаки на ольмо, то есть наиграл на 3 желтые получил 1
Какое то проклятие у Барсы в лч с удалениями
Жаль в ЛЛ до сих пор ручные...
Надеюсь Рафинья сидя на трибуне с теплотой вспоминает товарняк в котором он порвал жопу и заруинил финиш сезона клубу. Будь слева хоть кто то менее деревянный чем Решфорд все могло быть по другому.
Дело не в этом. Рафа помимо атакующих действий и в защите мягко скажем помогает. Именно он начинает первую волну прессинга. Рэш хотя бы один гол должен был забивать, но получилось как получилось((
Охереть судейство
Гави придержал - сразу жёлтая
Альварес - нифига

Коке на карточке бьёт по ногам - нифига

В одну калитку и даже не палятся
да-да, опять БЧК наложили в штаны в ЛЧ. Напомнишь, какую команду унижают после появления ВАР каждый сезон?
Сересо всё купил? Социологический атлетизм?)
А коке продолжит играть. Кайф
Что натворил Кубарси, зачем ты сносишь игрока будучи последним защем? Да пусть лучше забьют. Что за идиотская установка у защитников.
Не первый раз с Бенфикой было так же у этого тупоголового,ну а что есть у кого учиться,учитель Араухо как команду подставлять.
Это генетическая установка, она круче тренерской, с ней сложно бороться.
Защитники Барсы должны уже понять - один гол в первом тайме из четырех ничто по сравнению с удалением. Им некому объяснить эту тривиальную истину?
Ну, в данном случае это просто несчастный случай. Красная справедлива, 100%. Но Кубарси умышленно не фолил, бежал сзади, Симеоне пересек линию его движения, и Кубарси задел его ногу. Абсолютно неумышленно, но от этого не легче. Красная, повторюсь, чистая.
Они понимают, только кроме Кунде у Барсы нет сильных в обороне игроков
Хоть и ведут 2 0, но как же Атлетико боится Барсы. Даже в большинстве играют автобусом
так это тактика Симеоне, он же по другому не умеет. автобус- лучший транспорт.
победить любой ценой. а где же футбол? настоящий красивый футбол.
Симеоне убежал срать
🤣
😂😂😂👍
