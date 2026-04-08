«Барселона» проиграла «Атлетико» дома – 0:2. Серлот и Альварес забили, Кубарси удалили за фол на Симеоне перед штрафной

«Барселона » проиграла дома «Атлетико » (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Игра проходила на стадионе «Камп Ноу».

Пау Кубарси был удален на 44-й минуте после ВАР за фол на Джулиано Симеоне перед штрафной. Хулиан Альварес забил с назначенного за это нарушение штрафного. Александр Серлот отличился на 70-й.

Лига чемпионов. 1/4 финала 8 апреля 19:00, Камп Ноу Барселона Завершен 0 - 2 1.14 xG 0.71 Атлетико Матч окончен Жоау Канселу 90’ +4’ Жоау Канселу Бальде 86’ 80’ Симеоне Альмада 80’ Гризманн Н. Гонсалес Рэшфорд Ферран Торрес 73’ Кунде Араухо 73’ 70’ Серлот

Гави 65’ 63’ Алекс Баэна 60’ Коке Алекс Баэна 60’ Лукман Серлот Левандовски Фермин Лопес 46’ Педри Гави 46’ 2 тайм Перерыв 45’ +1’ Пубиль 45’ Альварес

Кубарси 44’ 31’ Ганцко Пубиль 31’ Коке Барселона Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Кунде, Эрик Гарсия, Педри, Ольмо, Рэшфорд, Ямаль, Левандовски Запасные: Шченсны, Касадо, Ферран Торрес, Кочен, Араухо, Бальде, Кортес, Эспарт, Фермин Лопес, Гави, Маркес, Бардагжи 1 тайм Атлетико: Муссо, Руджери, Ганцко, Ле Норман, Молина, Коке, Льоренте, Лукман, Симеоне, Альварес, Гризманн Запасные: Диас дель Ромо, Алекс Баэна, Варгас, Н. Гонсалес, Эскивель, де Луис, Мендоса, Серлот, Лангле, Пубиль, Альмада

