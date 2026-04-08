ЦСКА поздравил Акинфеева с 40-летием: «Игорь Владимирович – пример настоящей преданности клубу и футбольного долголетия»

ЦСКА поздравил своего капитана Игоря Акинфеева с днем рождения.

Сегодня голкиперу исполнилось 40 лет. Акинфеев – воспитанник красно-синих, выступает за ЦСКА с 2003 года.

«Поздравляем с юбилеем нашего капитана, абсолютного рекордсмена и самого титулованного футболиста России! Игорь Владимирович – пример настоящей преданности клубу и футбольного долголетия.

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и побед! Продолжай радовать армейцев своей великолепной игрой!» – говорится в сообщении ЦСКА .