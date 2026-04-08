  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
44

ЦСКА поздравил Акинфеева с 40-летием: «Игорь Владимирович – пример настоящей преданности клубу и футбольного долголетия»

ЦСКА поздравил своего капитана Игоря Акинфеева с днем рождения.

Сегодня голкиперу исполнилось 40 лет. Акинфеев – воспитанник красно-синих, выступает за ЦСКА с 2003 года.

«Поздравляем с юбилеем нашего капитана, абсолютного рекордсмена и самого титулованного футболиста России! Игорь Владимирович – пример настоящей преданности клубу и футбольного долголетия.

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и побед! Продолжай радовать армейцев своей великолепной игрой!» – говорится в сообщении ЦСКА.

На что способен «Спартак» в сезоне?19906 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ЦСКА
logoИгорь Акинфеев
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
С днем рождения Игорь! Здоровья, удачи и ещё поиграть в команде, тем более замены тебе пока нет.
С днём рождения, легенда!
Игорь Акинфеев достоин уважения, даже если я и не болельщик ЦСКА. Суперзвезда по российским меркам.
С днем рождения, здоровья, удачи и ещё зацепить пару трофеев и чемпионство 😊👍🏆
Ответ Светлана Агейкина
Думаю фанаты ЦСКА в нём разочаруются, если он на старости лет переберётся в Зенит. Да и зачем это самому Зениту?
Ответ Konstantin Frolov
И как это он без Зенита умудрился себе такую карьеру построить 🤔 и не собирался, и не перебирался.
Нойер и Акинфеев две еще пока играющие легенды, которые и не собираются сдавать позиции.
Ответ Любитель побеждать
Сравнил, конечно, глыбу и песчинку...
Акинфеева в Европе никто знать не знает, максимум за счёт той длинной мемной серии пропущенных матчей в ЛЧ.
Ответ Konstantin Frolov
Глыба? Так и поздравляете глыбу. Не понимаю, что Вы забыли на этой ветке.
Я - ровесник Игоря, мне тоже в этом году будет 40. И следить за футболом я начал как раз в 2003. До этого смотрели только матчи сборных, а тут поступил в институт (я окончил 11 классов в 16 лет), там среди однокрусников было много разговором о футболе, о нашем чемпионате, кубке УЕФА, Лиге Чемпионов, стал по выходным тоже смотреть матчи, их тогда показывали и по Первому каналу и по России-1, европейские лиги смотрел по 7тв.
Особенно интерес было смотреть за игрой юного Акинфеева, потому что мы ровесники, но было видно как он серьёзен не по годам. А как он играл в еврокубках, побеждали в 2005м в кубке УЕФА, тогда вообще это было неописуемый восторг. Потом было много всего, и хорошего и не очень, но даже сейчас интересно наблюдать за игрой Игоря. Я не фанат ЦСКА, и никакой другой команды, мне просто нравится красивая игра, тактика, голы.
С днём рождения, Игорян, вот так, по-простому, здоровья и удачи!
Когда легенда, тогда легенда. С днем рождения, кэп!
Благодаря приходу Акинфеева в 2003 году я и стал болеть за ЦСКА, когда ещё был мелким. Настоящий оплот стабильности, мужества, уверенности в себе и харизмы. С Игорем связаны самые приятные воспоминания нулевых: победа ЦСКА в еврокубках, феерия во внутреннем чемпионате, ну и Евро-2008, без сомнений. В теории он мог бы быть на Месте Нойера, если бы уехал в Баварию на замену Кану, но то что Игорь играет в ЦСКА, на секундочку, уже 26 сезонов - это мощно. Уровень Мальдини и Гиггза с Тотти. И даже в 40 лет держит уровень одного из лучших киперов России. Словом, легенда.
Ответ Black Phoenix
23 сезона*
Ответ Александр В. Журавлев
С учётом что первая часть карьеры Акинфеева была по системе весна-осень - именно что 23 года.
С юбилеем, Кэп❤️💙💪
Спасибо Игорю за его игру за сборную! Успех 2008 и 2018 годов во многом на его счету. А уж для ЦСКА он вообще главный футболист в 21 веке

С праздником, мужик!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
