ЦСКА поздравил Акинфеева с 40-летием: «Игорь Владимирович – пример настоящей преданности клубу и футбольного долголетия»
Сегодня голкиперу исполнилось 40 лет. Акинфеев – воспитанник красно-синих, выступает за ЦСКА с 2003 года.
«Поздравляем с юбилеем нашего капитана, абсолютного рекордсмена и самого титулованного футболиста России! Игорь Владимирович – пример настоящей преданности клубу и футбольного долголетия.
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и побед! Продолжай радовать армейцев своей великолепной игрой!» – говорится в сообщении ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ЦСКА
Акинфеева в Европе никто знать не знает, максимум за счёт той длинной мемной серии пропущенных матчей в ЛЧ.
Особенно интерес было смотреть за игрой юного Акинфеева, потому что мы ровесники, но было видно как он серьёзен не по годам. А как он играл в еврокубках, побеждали в 2005м в кубке УЕФА, тогда вообще это было неописуемый восторг. Потом было много всего, и хорошего и не очень, но даже сейчас интересно наблюдать за игрой Игоря. Я не фанат ЦСКА, и никакой другой команды, мне просто нравится красивая игра, тактика, голы.
С днём рождения, Игорян, вот так, по-простому, здоровья и удачи!
С праздником, мужик!