  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Вратарь «Динамо» Расулов: «Краснодар» не кажется непобедимым. Можем выйти в суперфинал Кубка»
14

Вратарь «Динамо» Расулов: «Краснодар» не кажется непобедимым. Можем выйти в суперфинал Кубка»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов считает, что бело-голубым по силам пройти «Краснодар» в финале Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Сегодня московский клуб примет «быков» в первом матче.

— Руководство «Динамо» говорит, что цель на сезон — Кубок страны. С какими эмоциями подходите к матчу с «Краснодаром»?

— Это серьезное противостояние. Все понимают: в чемпионате у нас мало шансов зацепиться за медали. Но есть Кубок, где мы можем выйти в суперфинал. Все внимание на этот турнир. 

Понимаем, что есть хорошие шансы против «Краснодара» — он не кажется непобедимым, – сказал Расулов.

На что способен «Спартак» в сезоне?
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoКурбан Расулов
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что же в чемпионате мешает их обыграть?
Напихают тебе сегодня авоську
Ответ DroDmit11
Скорее всего не будет его в рамке после трех пропущенных
Ответ WelcomeBackPURE
во всех трёх головах Расулов виноват и по этому его не будет?))))
Шансов мало, честно говоря.
Ответ Владимир_1116552235
Да почему мало. Краснодар в чемпе в последнем матче выглядел подсдутым на ободах. Должны же и они устать когда-то
Ответ Владимир_1116552235
шансы в пользу краснодара , но когда и кому это мешало ?
Объективно , шансов немного у Динамо, но у Краснодара впереди матч с Зенитом и сегодня возможно состав скорректируют , что даст возможность динамовцам зацепить хоть что-то.
Думаю ответный матч в Краснодаре всё поставит на своё место.
C таким вратарем динамовцам надо забивать сопернику 4-5 за матч, чтоб выиграть
Ответ Вэлс
чем Расулов хуже Лунёва и Лещука?
Ответ Александр Комиссаров
Лунева он всем хуже на данный момент
Выйдите, если не будешь бабочек ловить
Читайте новости футбола в любимой соцсети
