Вратарь «Динамо» Расулов: «Краснодар» не кажется непобедимым. Можем выйти в суперфинал Кубка»
Вратарь «Динамо» Расулов: «Краснодар» не кажется непобедимым.
Вратарь «Динамо» Курбан Расулов считает, что бело-голубым по силам пройти «Краснодар» в финале Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Сегодня московский клуб примет «быков» в первом матче.
— Руководство «Динамо» говорит, что цель на сезон — Кубок страны. С какими эмоциями подходите к матчу с «Краснодаром»?
— Это серьезное противостояние. Все понимают: в чемпионате у нас мало шансов зацепиться за медали. Но есть Кубок, где мы можем выйти в суперфинал. Все внимание на этот турнир.
Понимаем, что есть хорошие шансы против «Краснодара» — он не кажется непобедимым, – сказал Расулов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Думаю ответный матч в Краснодаре всё поставит на своё место.