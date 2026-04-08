Вратарь «Динамо» Расулов: «Краснодар» не кажется непобедимым. Можем выйти в суперфинал Кубка»

Вратарь «Динамо» Расулов: «Краснодар» не кажется непобедимым.

Вратарь «Динамо » Курбан Расулов считает, что бело-голубым по силам пройти «Краснодар» в финале Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Сегодня московский клуб примет «быков» в первом матче.

— Руководство «Динамо» говорит, что цель на сезон — Кубок страны. С какими эмоциями подходите к матчу с «Краснодаром»?

— Это серьезное противостояние. Все понимают: в чемпионате у нас мало шансов зацепиться за медали. Но есть Кубок , где мы можем выйти в суперфинал. Все внимание на этот турнир.

Понимаем, что есть хорошие шансы против «Краснодара » — он не кажется непобедимым, – сказал Расулов.