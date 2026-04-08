«ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» – 2:0! Хвича и Дуэ забили, пенальти на Заир-Эмери отменили

«ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала ЛЧ.

«ПСЖ » одержал домашнюю победу над «Ливерпулем » в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0).

Игра проходила на стадионе «Парк-де-Пренс».

Игра проходила на стадионе «Парк-де-Пренс».

Дезире Дуэ открыл счет на 11-й минуте. Хвича Кварацхелия забил на 65-й. На 70-й минуте главный арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес назначил пенальти за фол Ибраима Конате на Уоррене Заир-Эмери, но отменил решение после просмотра повтора.

Лига чемпионов. 1/4 финала 8 апреля 19:00, Парк-де-Пренс ПСЖ Завершен 2 - 0 2.25 xG 0.2 Ливерпуль Матч окончен 90’ +1’ Фримпонг Ньони Дембеле Люка Эрнандес 88’ 78’ Виртц Гакпо 78’ Собослаи Джонс 78’ Экитике Исак 78’ Керкез Робертсон Д. Дуэ Ли Кан Ин 78’ Кварацхелия

65’ 2 тайм Перерыв 31’ Мак Аллистер 28’ Гомес Д. Дуэ

11’ ПСЖ Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ Запасные: Ли Кан Ин, Мбайе, Меюлю, Марин, Шевалье, Люка Эрнандес, Забарный, Дро Фернандес, Бералдо, Гонсалу Рамуш 1 тайм Ливерпуль: Мамардашвили, Гомес, ван Дейк, Конате, Керкез, Фримпонг, Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи, Экитике, Виртц Запасные: Джонс, Ньони, Кьеза, Салах, Робертсон, Гакпо, Исак, Мистур, Вудмен, Нгумоа

