«ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» – 2:0! Хвича и Дуэ забили, пенальти на Заир-Эмери отменили

«ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала ЛЧ.

«ПСЖ» одержал домашнюю победу над «Ливерпулем» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0).

Игра проходила на стадионе «Парк-де-Пренс».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дезире Дуэ открыл счет на 11-й минуте. Хвича Кварацхелия забил на 65-й. На 70-й минуте главный арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес назначил пенальти за фол Ибраима Конате на Уоррене Заир-Эмери, но отменил решение после просмотра повтора.

Лига чемпионов. 1/4 финала
8 апреля 19:00, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Завершен
2 - 0
2.25xG0.2
Ливерпуль
Матч окончен
90’
+1’
Фримпонг   Ньони
Дембеле   Люка Эрнандес
88’
78’
Виртц   Гакпо
78’
Собослаи   Джонс
78’
Экитике   Исак
78’
Керкез   Робертсон
Д. Дуэ   Ли Кан Ин
78’
  Кварацхелия
65’
2тайм
Перерыв
31’
Мак Аллистер
28’
Гомес
  Д. Дуэ
11’
ПСЖ
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Ли Кан Ин, Мбайе, Меюлю, Марин, Шевалье, Люка Эрнандес, Забарный, Дро Фернандес, Бералдо, Гонсалу Рамуш
1тайм
Ливерпуль:
Мамардашвили, Гомес, ван Дейк, Конате, Керкез, Фримпонг, Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи, Экитике, Виртц
Запасные: Джонс, Ньони, Кьеза, Салах, Робертсон, Гакпо, Исак, Мистур, Вудмен, Нгумоа
Статистика Лиги чемпионов

Вроде бы 1/4 Лиги Чемпионов , а смотрится как ПСЖ-Реймс, где главный тренер Брюс Уиллис.
Играют ПСЖ и Ливерпуль, а на воротах русский и грузин)))
Ответ 13_01Rus
Играют ПСЖ и Ливерпуль, а на воротах русский и грузин)))
И украинец на банке
Новое правило в плей-офф лч. Если не можешь догнать соперника, то можно спокойно толкнуть его в спину. Чистейшая пенка на Мендеше была
Ответ Хызыр
Новое правило в плей-офф лч. Если не можешь догнать соперника, то можно спокойно толкнуть его в спину. Чистейшая пенка на Мендеше была
Глупость.
Ответ Хызыр
Новое правило в плей-офф лч. Если не можешь догнать соперника, то можно спокойно толкнуть его в спину. Чистейшая пенка на Мендеше была
Ладошка не считается, видимо)
Комментатор на Okko уже 20 минут рассказывает про ошибку Сафонова в матче с Тулузой
Ответ zhimipe
Комментатор на Okko уже 20 минут рассказывает про ошибку Сафонова в матче с Тулузой
Я выбрал другую дорожку просто, того реально невозможно слушать
Ответ zhimipe
Комментатор на Okko уже 20 минут рассказывает про ошибку Сафонова в матче с Тулузой
Тулузой Хидиатулина надо сказать
Командная игра ПСЖ впечатляющая, какая синхронность действий!
Ответ Нагрузки Сборной
Командная игра ПСЖ впечатляющая, какая синхронность действий!
Наряду с Баварией лучшие клубы на данный момент
Квара красава, 99% нынешних футболистов бы упали расплакавшись и прося пенку, а он довел до конца момент и забил.
Счет 2:0. В это время.
Энрике: что-то подсказывает, кричит, гонит вперед, скачет у линии.
Слот: дорогой дневник…
Ответ Скромный аналитик
Счет 2:0. В это время. Энрике: что-то подсказывает, кричит, гонит вперед, скачет у линии. Слот: дорогой дневник…
Энрике вообще-то то тренер вот и руководит и вносит коррективы в игру)
xG у Ливерпуля 0.1? Они вообще на поле?
Ответ karbunkul211
xG у Ливерпуля 0.1? Они вообще на поле?
А какой им смысл атаковать и бить, когда там все равно Сафонов стоит, все равно же не забить
Игру Ливерпуля можно описать одним словом - хаос, наверно это и есть фирменный стиль Слота.
В Ливерпуле действительно какой-то бардак. Ван Дейк пол часа объяснял Гравенберху схему розыгрыша углового, а тот руками разводит…
Ответ Скромный аналитик
В Ливерпуле действительно какой-то бардак. Ван Дейк пол часа объяснял Гравенберху схему розыгрыша углового, а тот руками разводит…
Нафига там тренеры....... тут вы правы... позор..ю
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
3 минуты назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
10 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
16 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Карседо о России: «Буду говорить испанским тренерам, что это хорошая страна, а РПЛ – хороший чемпионат. В будущем испанцев здесь будет больше, возможно»
17 минут назад
«Челси» – «Манчестер Сити». 0:3 – Доку, Гехи и О'Райли забили, у Шерки два ассиста. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Евсеев после 1:1 с «Локо»: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####»
28 минут назадВидео
Карседо про 1:1 с «Ростовом»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали. Чувствовалась усталость после игры с «Зенитом», но никаких оправданий быть не может»
46 минут назад
Галактионов про 1:1 с Махачкалой: «Не лучшая игра, но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Любой положительный результат для «Локомотива» сейчас лучше, чем отрицательный»
47 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», «Локо» – с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
47 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
8 минут назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
9 минут назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
31 минуту назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
33 минуты назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
46 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
47 минут назадLive
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Мурики забил 21 гол в сезоне Ла Лиги – второй результат «Мальорки» в XXI веке. Косовар отстает от Мбаппе на 2 мяча в гонке бомбардиров
сегодня, 16:04
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» сыграл вничью с «Пармой», «Болонья» против «Лечче»
сегодня, 16:02Live
