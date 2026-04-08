Экс-судья Бурруль о неудалении Та за наступ на ногу Мбаппе: «Не было чрезмерного применения силы»
Бывший судья Альфонсо Бурруль считает верным решение не удалять защитника «Баварии» Джонатана Та за фол против нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).
На 70-й минуте Та шипами сзади наступил на ногу Мбаппе. Арбитр Майкл Оливер показал немцу желтую карточку.
«Не было чрезмерного применения силы, поэтому нет красной карточки», – сказал Бурруль.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
На то он и спортс, чтоб периодически вкидывать провокационные посты.
А в целом, всё справедливо - счет по игре. По судейским решениям тоже все ровно - удаления нет (хотя дать можно было), пенальти нет (хотя дать тоже можно было). Но Оливер всё рассудил равноценно. Так что, повторюсь, результат справедлив
В матче Барса - Атлетико тоже не удаление.
А вот у Вальверде удаление!