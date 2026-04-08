Экс-судья Бурруль о неудалении Та за наступ на ногу Мбаппе: «Не было чрезмерного применения силы»

Экс-судья Бурруль согласен о неудалением Та за наступ на ногу Мбаппе.

Бывший судья Альфонсо Бурруль считает верным решение не удалять защитника «Баварии» Джонатана Та за фол против нападающего «Реала » Килиана Мбаппе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).

На 70-й минуте Та шипами сзади наступил на ногу Мбаппе. Арбитр Майкл Оливер показал немцу желтую карточку.

«Не было чрезмерного применения силы, поэтому нет красной карточки», – сказал Бурруль.