  • Экс-судья Бурруль о неудалении Та за наступ на ногу Мбаппе: «Не было чрезмерного применения силы»
Экс-судья Бурруль о неудалении Та за наступ на ногу Мбаппе: «Не было чрезмерного применения силы»

Бывший судья Альфонсо Бурруль считает верным решение не удалять защитника «Баварии» Джонатана Та за фол против нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).

На 70-й минуте Та шипами сзади наступил на ногу Мбаппе. Арбитр Майкл Оливер показал немцу желтую карточку.

«Не было чрезмерного применения силы, поэтому нет красной карточки», – сказал Бурруль.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Да хватит постить эту дичь для устраивания грызни. Не было там красной, не было пенальти. Реал провалился и на этом всё.
Ну а как тут будут неадекваты петушиные бои ещё устраивать?)

На то он и спортс, чтоб периодически вкидывать провокационные посты.

А в целом, всё справедливо - счет по игре. По судейским решениям тоже все ровно - удаления нет (хотя дать можно было), пенальти нет (хотя дать тоже можно было). Но Оливер всё рассудил равноценно. Так что, повторюсь, результат справедлив
Как болельщик Реала я тебе сразу скажу, что счёт не по игре. Большую часть времени Бавария просто топтала Реал, у которого практически не было идей. По судейским решениям всё было нормально: первый гол чистый, Та на красную не нарушал, а пенальти.... Когда я футболом занимался, то за такие единоборства корпусом даже нарушений не давали и не обращали внимание. И да, не всем тут интересны петушиные бои не адекватов😂
Да там и наступа не было. Был небольшой удар шипами без каких-либо тягощающих обстоятельств. Чисто жёлтая, ни больше, ни меньше
Небольшой удар шипами который разорвал гетры))
Гетры ведь очень надежные и не рвущая часть формы
Я одно не могу понять - это не удаление.
В матче Барса - Атлетико тоже не удаление.
А вот у Вальверде удаление!
Я вот тоже не могу понять, Рюдигер коленом забил игрока Мальорки тоже не удаление, как так ?
А что кто-то реально думает что это красная карточка?
Помню подобным трюком Азару карьеру закончили.
Азару закончили карьеру жирный контракт и любовь пожрать
А не разрыв связки голени ? Который выбил его на сезон.
