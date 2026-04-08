  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» уступила «Атлетико», «ПСЖ» победил «Ливерпуль»
Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» уступила «Атлетико», «ПСЖ» победил «Ливерпуль»

В Лиге чемпионов прошли первые матчи 1/4 финала.

В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» победил «Ливерпуль» (2:0), «Барселона» проиграла дома «Атлетико» (0:2).

8 апреля 19:00, Парк-де-Пренс
Логотип домашней команды
ПСЖ
Завершен
2 - 0
2.25xG0.2
Логотип гостевой команды
Ливерпуль
Матч окончен
90’
+1’
Фримпонг   Ньони
Дембеле   Люка Эрнандес
88’
78’
Виртц   Гакпо
78’
Собослаи   Джонс
78’
Экитике   Исак
78’
Керкез   Робертсон
Д. Дуэ   Ли Кан Ин
78’
  Кварацхелия
65’
2тайм
Перерыв
31’
Мак Аллистер
28’
Гомес
  Д. Дуэ
11’
ПСЖ
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Ли Кан Ин, Мбайе, Марин, Люка Эрнандес, Бералдо, Забарный, Меюлю, Дро Фернандес, Гонсалу Рамуш, Шевалье
1тайм
Ливерпуль:
Мамардашвили, Гомес, ван Дейк, Конате, Керкез, Фримпонг, Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи, Экитике, Виртц
Запасные: Ньони, Робертсон, Кьеза, Гакпо, Джонс, Исак, Салах, Вудмен, Нгумоа, Мистур
Подробнее
8 апреля 19:00, Камп Ноу
Логотип домашней команды
Барселона
Завершен
0 - 2
1.14xG0.71
Логотип гостевой команды
Атлетико
Матч окончен
Жоау Канселу
90’
+4’
Жоау Канселу   Бальде
86’
80’
Симеоне   Альмада
80’
Гризманн   Н. Гонсалес
Рэшфорд   Ферран Торрес
73’
Кунде   Араухо
73’
70’
  Серлот
Гави
65’
63’
Алекс Баэна
60’
Коке   Алекс Баэна
60’
Лукман   Серлот
Левандовски   Фермин Лопес
46’
Педри   Гави
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Пубиль
45’
  Альварес
Кубарси
44’
31’
Ганцко   Пубиль
31’
Коке
Барселона
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Кунде, Эрик Гарсия, Педри, Ольмо, Рэшфорд, Ямаль, Левандовски
Запасные: Гави, Араухо, Бальде, Кортес, Касадо, Кочен, Фермин Лопес, Маркес, Ферран Торрес, Эспарт, Бардагжи, Шченсны
1тайм
Атлетико:
Муссо, Руджери, Ганцко, Ле Норман, Молина, Коке, Льоренте, Лукман, Симеоне, Альварес, Гризманн
Запасные: Пубиль, Алекс Баэна, Серлот, де Луис, Лангле, Диас дель Ромо, Мендоса, Варгас, Н. Гонсалес, Альмада, Эскивель
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoБарселона
logoПСЖ
logoЛиверпуль
logoАтлетико
результаты
logoЛига чемпионов УЕФА
896 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи Барселоне! Клуб за который болею с 1994 года.
Ответ ТимКатюша
Комментарий удален пользователем
Ответ b_igh
После просмотра финала с АС Милан
Зашел в штрафную ливера как в грузинский ресторан
Ответ Maxim Naumov
Зашёл за чахохбили, а съел Мамардашвили
Ответ Maxim Naumov
Даже своих не пожалел)
Традиционный каталонский хоровод вокруг судьи даже после финального свистка. Вот за что всегда их уважал так это за чтение традиций
Ответ feelsOKAYman
Ахаха, в точку. Как не вижу матчи барсы, так они вокруг судьи бегают больше, чем играют
повторюсь
ВАР появился в 2018
барсилона с тех пор - НУЛЬ еврокубков 🙂
Ответ Куба99
Привет, что с лицом?😁
Ответ SCHOKKKK
лицо все еще в голосину ржёт над историческим унижением американского безтрофейника челсе в ЛЧ: 8-2 🤣🤣🤣
Атлетико-арсенал это жесть конечно будет 0-0 210 минут и пенки
Ответ kunaguero
Атлетико на изи сам еще удалиться может, да и в большинстве победу на раз два упустить. Так что рано для таких разговоров
Ответ kunaguero
Зрелище не для слабых
Хоть и болельщик Реала, надеюсь что Барса пройдет дальше. Целую вечность не видел матчей Барса-Арсенал. Кажись, они играли между собой, когда еще Ван Перси и Аршавин были в Арсенале.
Ответ ernar11
Вообще-то встречались после того матча. Дубль Месси Эмирейтс и 4;1 камп ноу
Ответ Азамат
Он написал что очень давно не видел,а не то что их не было
Какой же Ливерпуль дно
Ответ Ришад Хайруллин
ну во второй половине тайма мяч начал двигаться прям неплохо, но Экитике че то пока совсем корявенько играет
Ответ Ришад Хайруллин
Согласен на все 100 % Скоро со слотом будут стучатся снизу.
Игра ПСЖ чистый кайф, давно не было такого чтоб я весь тайм посмотрел, не отвлекаясь на телефон, а тут вообще телефон не трогал
Ответ hikkikomori
Аналогично
ПСЖ наиболее мощно выглядят из всей восьмерки. Действующие обладатели - главные фавориты и в этом розыгрыше по моему
Ответ Астановский
если Дембеле будет реализовать свои моменты то да. не удивлюсь если еще 1 лч возьмут
На табло 2:0, по игре где-то 10:0. Дважды простил судья и несколько раз сам ПСЖ. Кто-то пожалуйста запостите как стоял Ливер когда разводил мяч в первом тайме. Будто они щас пойдут ва банк. В итоге ноль в створ 😁🤦‍♂️
Ответ Крушение баварского драндулета
Как бы эти промахи не повлияли на результат в обратную сторону.
Ответ Андрей. С
Запас у ПСЖ огромный по игре, если Ливер побежит вперед, то получит авоську.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
