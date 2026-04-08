Лечи Садулаев: «Хочется сыграть за сборную в Грозном»

Садулаев: хочется сыграть за сборную в Грозном.

Хавбек «Ахмата » Лечи Садулаев выразил желание сыграть за сборную России в Грозном.

Садулаев принимал участие в недавних товарищеских матчах с Никарагуа (3:1) и Мали (0:0), которые прошли в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

— Каково вам играть за сборную в разных городах, будь то Москва, Петербург, Краснодар и Волгоград? Есть ли разница в поддержке в столице и регионах?

— Нет, везде хорошо поддерживают. Всегда интересно играть в разных регионах и чувствовать там поддержку трибун.

— Мечтаете, чтобы один из следующих матчей сборная России провела в Грозном?

— Очень этого хочу. Надеюсь, это случится. Помню, как сборная России уже играла в Грозном [в 2016-м товарищеский матч с Румынией — 1:0]. Ходил на тот матч. Мне тогда было 16 лет. И для меня, молодого человека, очень интересно было вживую увидеть сборную в родном регионе.

В этот момент мечтал, что однажды сыграю за нее сам. Мечта сбылась, но хочется сыграть за нее и в Грозном, – сказал Садулаев.