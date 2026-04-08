7

Лечи Садулаев: «Хочется сыграть за сборную в Грозном»

Садулаев принимал участие в недавних товарищеских матчах с Никарагуа (3:1) и Мали (0:0), которые прошли в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

— Каково вам играть за сборную в разных городах, будь то Москва, Петербург, Краснодар и Волгоград? Есть ли разница в поддержке в столице и регионах?

— Нет, везде хорошо поддерживают. Всегда интересно играть в разных регионах и чувствовать там поддержку трибун.

— Мечтаете, чтобы один из следующих матчей сборная России провела в Грозном?

— Очень этого хочу. Надеюсь, это случится. Помню, как сборная России уже играла в Грозном [в 2016-м товарищеский матч с Румынией — 1:0]. Ходил на тот матч. Мне тогда было 16 лет. И для меня, молодого человека, очень интересно было вживую увидеть сборную в родном регионе. 

В этот момент мечтал, что однажды сыграю за нее сам. Мечта сбылась, но хочется сыграть за нее и в Грозном, – сказал Садулаев.

На что способен «Спартак» в сезоне?19917 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoСборная России по футболу
logoАхмат
товарищеские матчи (сборные)
logoЛечи Садулаев
Ахмат-Арена
logoпремьер-лига Россия
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лечи надо уходить на повышение, он сейчас на пике, имхо
Ответ Nils Michael
0+2 за 22 матча чемпионата

Какое повышение
Такая сборная, как была в двух последних играх в Грозном точно не нужна. Вместе с тренером.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анатолий Байдачный: «Правильно, что на матчи сборной раздают бесплатные билеты. Это показывает сплочение народа и команды»
7 апреля, 17:53
Быстров о сборной России: «Нужен Кубок неудачников – серия матчей с Италией. Главное, что все тренерам нашим нравится, а народ потерпит. Бред этот слушать невозможно»
3 апреля, 14:50
Мелехин о нецензурной речи Карпина: «Обычный рабочий подсказ, это нормально в футболе. Во времена «Ростова» бывало и похуже»
3 апреля, 09:12
Рекомендуем
Главные новости
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
2 минуты назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
9 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
15 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Карседо о России: «Буду говорить испанским тренерам, что это хорошая страна, а РПЛ – хороший чемпионат. В будущем испанцев здесь будет больше, возможно»
16 минут назад
«Челси» – «Манчестер Сити». 0:3 – Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
Евсеев после 1:1 с «Локо»: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####»
27 минут назадВидео
Карседо про 1:1 с «Ростовом»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали. Чувствовалась усталость после игры с «Зенитом», но никаких оправданий быть не может»
45 минут назад
Галактионов про 1:1 с Махачкалой: «Не лучшая игра, но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Любой положительный результат для «Локомотива» сейчас лучше, чем отрицательный»
46 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», «Локо» – с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
46 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
7 минут назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
8 минут назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
30 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
32 минуты назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
45 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
46 минут назадLive
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Мурики забил 21 гол в сезоне Ла Лиги – второй результат «Мальорки» в XXI веке. Косовар отстает от Мбаппе на 2 мяча в гонке бомбардиров
сегодня, 16:04
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» сыграл вничью с «Пармой», «Болонья» против «Лечче»
сегодня, 16:02Live
Рекомендуем