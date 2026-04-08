  «Спартак» по пенальти выбил «Зенит» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Помазун отбил удары Мостового и Кондакова, Барко не реализовал 11-метровый в игре
«Спартак» по пенальти выбил «Зенит» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Помазун отбил удары Мостового и Кондакова, Барко не реализовал 11-метровый в игре

«Зенит» проиграл «Спартаку» по пенальти.

«Зенит» дома уступил «Спартаку» (0:0, 6:7 по пенальти) в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов в рамках 2-го этапа.

Матч проходил на «Газпром Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эсекиэль Барко на 44-й не реализовал пенальти, пробив низом по центру. Илья Помазун вышел вместо Александра Максименко в конце второго тайма. Основное время завершилось со счетом 0:0.

В послематчевой серии пенальти Илья Помазун отразил удары Андрея Мостового и Даниила Кондакова, Евгений Латышонок справился с ударом Манфреда Угальде.

FONBET Кубок России. 1/2 финала - 2 раунд
8 апреля 17:45,
Зенит
0 - 0
Счет в серии пенальти 6 - 7
Спартак
Счет в серии пенальти6 : 7
Ву
Помазун
Кондаков
Дмитриев
Дуглас Сантос
Мартинс Перейра
Алип
Маркиньос
Дивеев
Угальде
Латышонок
Джон
Жедсон Фернандеш
Помазун
Мостовой
Умяров
Соболев
Джику
Глушенков
Нино   Дивеев
90’
+2’
Вендел   Джон
90’
+2’
90’
+1’
Максименко   Помазун
86’
Барко   Угальде
Луис Энрике   Кондаков
73’
72’
Джику
Педро   Глушенков
61’
Дуран   Соболев
61’
60’
Денисов   Мартинс Перейра
45’
Солари   Дмитриев
Луис Энрике
40’
33’
Денисов
31’
Солари
Зенит
Латышонок, Дркушич, Нино, Алип, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Педро, Дуран, Мостовой
Запасные: Адамов, Горшков, Москвичев, Караваев, Вега, Соболев, Адамов, Ерохин, Глушенков, Дивеев, Кондаков, Джон
Спартак:
Максименко, Денисов, Ву, Джику, Зобнин, Литвинов, Умяров, Солари, Жедсон Фернандеш, Барко, Маркиньос
Запасные: Рябчук, Гарсия, Массалыга, Довбня, Помазун, Полех, Угальде, Сорокин, Дмитриев, Мартинс Перейра, Заболотный
Покажите Миллера!

Покажите Миллера!

Покажите Миллера!

)))))
Ответ Pelerin
Покажите Миллера! Покажите Миллера! Покажите Миллера! )))))
Если покажут, у него не будет лица
Ответ Pelerin
Покажите Миллера! Покажите Миллера! Покажите Миллера! )))))
😂
Есть стойкое ощущение, что Зенит основан не 100 лет назад)))
Ответ Vovan94
Есть стойкое ощущение, что Зенит основан не 100 лет назад)))
поддерживаю, наверняка, скоро дату откроют )
Ответ Vovan94
Есть стойкое ощущение, что Зенит основан не 100 лет назад)))
99?)))
Барко привык такие на треньке Максименке забивать, 10 из 10 залетает)))
Ответ arr loo
Барко привык такие на треньке Максименке забивать, 10 из 10 залетает)))
Именно так и подумал. Мешок, даже когда в него летит, пускает. Наверное, на треньке такие прямо в очко закатываются
Ответ arr loo
Барко привык такие на треньке Максименке забивать, 10 из 10 залетает)))
Закатываются!
Самое смешное исполнение пенальти в сезоне)
Ответ Artem Pokrosky
Самое смешное исполнение пенальти в сезоне)
Какое нарушение, такое и пенальти
Ответ Artem Pokrosky
Самое смешное исполнение пенальти в сезоне)
5 лямов полжить ему за это года так до 30 го.
С наступающим юбилеем в следующем году Зенит
Умяров отругал Солари не за желтую, а за аплодисменты судье, которые могли привести сразу ко второй ЖК. Черданцев нужно разбираться а не гадать.
Ответ Albi-13
Умяров отругал Солари не за желтую, а за аплодисменты судье, которые могли привести сразу ко второй ЖК. Черданцев нужно разбираться а не гадать.
Это да.за хлопки
Ответ Albi-13
Умяров отругал Солари не за желтую, а за аплодисменты судье, которые могли привести сразу ко второй ЖК. Черданцев нужно разбираться а не гадать.
Ну чердак давно не в себе
Какие кислые рожи у Радимова с Аршавиным, просто удовольствие наблюдать😊
Бьет Вендел, он орет СОЛААААРИ. ну вообще больной? зачем его ставить комментировать?
Ответ Eleventh Doctor
Бьет Вендел, он орет СОЛААААРИ. ну вообще больной? зачем его ставить комментировать?
Да уровень комментирования и подготовке к игре вообще шикарный, Нагучев в серьез рассуждает, что по своим скилам Денисов когда нибудь сможет играть в полузащите...почему то Нагучев не в курсе, что Денисов в молодежке в полузащите играл.
Пенальти ни о чем. На хрен такие не надо. Продолжаем
Ответ Bartez1986
Пенальти ни о чем. На хрен такие не надо. Продолжаем
Хорош)
Ответ Bartez1986
Пенальти ни о чем. На хрен такие не надо. Продолжаем
Да примерно такое же как у Солари на ровном месте, когда ничего не предвещало беды.
В этом моменте прекрасно все - от фола, до исполнения!
Ответ mit-byer
В этом моменте прекрасно все - от фола, до исполнения!
Ждём шутеечек КБ о пенальти))
Ответ andrew.p
Ждём шутеечек КБ о пенальти))
Боюсь им не до шуток после такого исполнения.
Как нам было не до шуток после такого дибильного фола Энрике.
