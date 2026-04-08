Соболезнования в связи со смертью Луческу выразили «Интер», «Шахтер», федерация футбола Турции, «Галатасарай» и «Бешикташ»
Клубы, где ранее работал Мирча Луческу, выразили соболезнования в связи со смертью 80-летнего тренера.
Соответствующие некрологи опубликовали пресс‑службы «Интера», «Шахтера», «Галатасарая», «Бешикташа», а также федерация футбола Турции, чью сборную Луческу возглавлял с 2017 по 2019 год.
Луческу был госпитализирован после того, как ему стало плохо на тренировке сборной Румынии. В пятницу он перенес острый инфаркт миокарда, в воскресенье состояние специалиста ухудшилось, и его ввели в искусственную кому. 7 апреля в возрасте 80 лет Луческу умер.
Ранее соболезнования выразили «Зенит» и федерация футбола Румынии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Интера»
