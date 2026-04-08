16-летний Доуман – самый юный игрок в 1/4 финала ЛЧ. Хавбек «Арсенала» побил рекорд Ямаля

16-летний Доуман стал самым юным футболистом, сыгравшим в 1/4 финала ЛЧ.

Хавбек «Арсенала » Макс Доуман вышел на замену в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (1:0) на 76-й минуте.

В возрасте 16 лет и 97 дней англичанин стал самым юным в истории футболистом, сыгравшим в четвертьфинале главного еврокубкового турнира.

Таким образом, Доуман превзошел рекорд вингера «Барселоны» Ламина Ямаля , который вышел на поле против «ПСЖ» в сезоне-2023/24, когда ему было 16 лет и 272 дня.