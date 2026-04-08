  • 16-летний Доуман – самый юный игрок в 1/4 финала ЛЧ. Хавбек «Арсенала» побил рекорд Ямаля
16-летний Доуман стал самым юным футболистом, сыгравшим в 1/4 финала ЛЧ.

Хавбек «Арсенала» Макс Доуман вышел на замену в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (1:0) на 76-й минуте.

В возрасте 16 лет и 97 дней англичанин стал самым юным в истории футболистом, сыгравшим в четвертьфинале главного еврокубкового турнира.

Таким образом, Доуман превзошел рекорд вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, который вышел на поле против «ПСЖ» в сезоне-2023/24, когда ему было 16 лет и 272 дня.

На что способен «Спартак» в сезоне?19915 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sports Mole
Макс Доуман
Ламин Ямаль
Арсенал
Лига чемпионов УЕФА
Барселона
рекорды
Есть подозрение, что он самым молодым полуфиналистом может стать )
Дай Бог финалистом и т.д. ;)
И победителем ЛЧ
Ямаль стал самым молодым игроком при котором Доуман побил его рекорд самого молодого игрока в ЛЧ!
Я в FM такие же рекорды любил ставить
Скоро в 10 лет начнут выпускать .
Если он хорош, то почему бы и не выпустить
если физика в порядке и менталка в норме-то норм
жду, когда 13 летних начнут выпускать..
Он вышел и был на равных как минимум👍👍👍
Материалы по теме
Ямаль – лучший игрок мира, родившийся в 2007-м и позже, по версии Goal, Эстевао – 2-й, Мастантуоно – 4-й, Карл – 5-й, Доуман – 6-й, Дро – 18-й, Питарч – 40-й, Сатпаев – 43-й
24 марта, 16:40
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
14 марта, 21:33
16-летний Доуман – самый юный автор гола в истории АПЛ. Вингер «Арсенала» забил «Эвертону» в пустые ворота в контратаке на 97-й
14 марта, 20:06
