16-летний Доуман – самый юный игрок в 1/4 финала ЛЧ. Хавбек «Арсенала» побил рекорд Ямаля
Хавбек «Арсенала» Макс Доуман вышел на замену в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (1:0) на 76-й минуте.
В возрасте 16 лет и 97 дней англичанин стал самым юным в истории футболистом, сыгравшим в четвертьфинале главного еврокубкового турнира.
Таким образом, Доуман превзошел рекорд вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, который вышел на поле против «ПСЖ» в сезоне-2023/24, когда ему было 16 лет и 272 дня.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sports Mole
36 комментариев
Есть подозрение, что он самым молодым полуфиналистом может стать )
Дай Бог финалистом и т.д. ;)
И победителем ЛЧ
Ямаль стал самым молодым игроком при котором Доуман побил его рекорд самого молодого игрока в ЛЧ!
Я в FM такие же рекорды любил ставить
Скоро в 10 лет начнут выпускать .
Если он хорош, то почему бы и не выпустить
если физика в порядке и менталка в норме-то норм
жду, когда 13 летних начнут выпускать..
Он вышел и был на равных как минимум👍👍👍
